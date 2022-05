"DIRECT. Législatives 2022 : Le Pen critiquée en interne... Actus et résultat des sondages"

ELECTIONS LEGISLATIVES. Marine Le Pen, candidate à sa réélection aux législatives dans le Pas-de-Calais, peine à convaincre de sa pugnacité. Au RN, on critique son absence de stratégie. Les dernières infos en direct.

Sommaire Dates des élections législatives 2022

Fonctionnement des législatives

Candidats aux législatives 2022

Résultat des sondages sur les législatives 2022

Résultat des élections législatives L'essentiel Dans deux semaines, les Français seront appelés aux urnes pour élire leurs 577 députés : les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin 2022.

La campagne officielle des élections législatives s'ouvre aujourd'hui.

Les Français de l'étranger inscrits sur les listes consulaires ont commencé à voter par internet vendredi 27 mai et ont jusqu'au mercredi 1e juin.

Des critiques s'élèvent en interne du Rassemblement national pour dénoncer l'absence de stratégie de Marine Le Pen pour ces législatives. La candidate ne devrait pas reprendre la présidence de son parti à l'issu de l'intérim de Jordan Bardella.

Un sondage de Cluster 17, publié vendredi 27 mai, crédite la Nupes de 30% des intentions de vote au 1e tour des législatives. Derrière, Ensemble ! est créditée de 26%, le RN de 19%, LR de 10,5% et Reconquête ! de 6%. Cependant, d'après le sondage Opinion Way publié le 25 mai, au 2e tour, le camp présidentiel remporterait un majorité absolue à l'Assemblée, avec 295 à 335 sièges.

Suivez sur cette page les dernières actualités de campagne, les sondages, et les informations sur le fonctionnement du scrutin. Compilation des sondages sur le premier tour des législatives 2022

EN DIRECT

Recevoir nos alertes live !

10:23 - Les candidats aux législatives 2022 réagissent aux incidents du Stade de France Samedi 28 mai, la finale de la Ligue des champions, qui opposait Liverpool au Real Madrid, a été le théâtre de violences entre supporters et policiers à l'entrée du Stade de France, à Saint-Denis. Depuis, chacun cherche à désigner un responsable. "Des milliers de 'supporters' britanniques, sans billet ou avec des faux billets ont forcé les entrées et, parfois, violenté les stadiers", écrivait samedi soir sur Twitter le ministre Gérald Darmanin, candidat aux législatives dans le Nord, rejetant la faute sur les supporters de Liverpool. Mais pour Eric Zemmour, les fautifs sont les populations étrangères des quartiers alentours : "Maintenant, on fait le procès de la police, après celui des supporteurs anglais, pour ne pas dire ce qui s’est passé", déclare le candidat du Var sur BFMTV. "Saint-Denis n’est pas Paris et la Seine-Saint-Denis n’est plus la France depuis longtemps", ajoute Zemmour. 10:12 - S'il gagne les législatives dans le Var, Eric Zemmour ne siègera pas avec Marine Le Pen à l'Assemblée Eric Zemmour est peut-être le seul candidat de Reconquête ! à avoir une chance de remporter un siège à l'Assemblée au législatives 2022. Mais si c'était le cas, pas question de rejoindre les rangs du RN au parlais Bourbon, martèle-t-il sur BFMTV. "Je n’ai jamais été au RN, je ne suis pas un dissident du RN comme [Marine Le Pen] le pense parfois, donc non, pas du tout, je ne siègerai pas avec eux. Je suis autonome", affirme-t-il. Eric Zemmour est candidat à ces élections législatives dans la 4e circonscription du Var, qui comprend la ville de Saint-Tropez. 09:59 - Dans ces législatives, "Marine Le Pen n'a qu'un adversaire, c'est Reconquête", déplore Eric Zemmour Le président de Reconquête ! regrette que le RN fasse campagne contre ses candidats : "Il y a des centaines de circonscriptions où c'est le candidat de la Nupes qui peut gagner. Il y a des centaines de circonscriptions où c'est le candidat En marche ! qui peut gagner. Mais non ! Jordan Bardella vient dans des circonscriptions où moi, j'ai une chance sérieuse de gagner", déplore Zemmour sur Europe 1. Encore une fois, le candidat aux législatives dans le Var salue "la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui a, profitant de sa position de force, rassemblé toute la gauche, et qui va permettre à la gauche, rassemblée autour de lui, à ses conditions, de faire un très bon résultat, d'avoir 100, 150 députés. Et puis il y a la stratégie de Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a qu'un adversaire, manifestement, c'est Reconquête !" Lire l'article Le députomètre : votre député a-t-il voté les réformes d'Emmanuel Macron ? 09:44 - Marine le Pen fait l'objet de critiques en interne Marine Le Pen est candidate aux élections législatives dans le Pas-de-Calais. Figure historique du RN, elle participe à la campagne dans d'autres territoires, comme la semaine dernière dans les Bouches-du-Rhône. Pourtant, l'ex-patronne du RN fait l'objet de critiques en interne. "C’est incompréhensible, comme pour l’entre-deux-tours de la présidentielle, il n’y a pas de stratégie nationale à cette campagne", déplore un cadre du RN auprès de BFMTV. De son côté, Marine Le Pen laisse entendre qu'elle ne reprendra pas sa place de présidente du parti, qu'elle avait confiée à Jordan Bardella pour un intérim devant durer jusqu'à septembre 2022. "Cela fait dix ans que je suis à la tête de ce mouvement", se justifie-t-elle au Monde. Après sa troisième défaite à la présidentielle, la lassitude semble s'installer. 09:34 - La campagne officielle des élections législatives s'ouvre ce lundi Bienvenue dans le direct des législatives 2022. Retrouvez toute la journée les dernières actualités, les réactions et le résultat des nouveaux sondages. Dans le cadre de la campagne officielle, les chaînes de télévision vont commencer dès aujourd'hui à diffuser les clips de campagne des formations politiques, et les équipes de campagne vont coller leurs affiches dans toutes les communes de France.

En savoir plus

Le premier tour des élections législatives est organisé dans toutes les circonscriptions de France métropolitaine le dimanche 12 juin 2022 ; le second tour a lieu le dimanche 19 juin 2022. A l'étranger et en Polynésie française, le premier scrutin se tient une avance avant le vote organisé en métropole. Dans certains départements et collectivités d'outre-mer, les électeurs votent aux législatives le samedi précédant l'élection en métropole. Ces deux scrutins interviennent seulement deux mois après l'élection présidentielle, du fait la campagne en plus d'être courte et imprégnée des dynamiques de l'élection présidentielle. Les investitures des candidats interviennent généralement début mai après les séquences de tractations mais les candidatures officielles doivent être déposées en préfecture entre le 16 et la 20 mai, à 18 heures au plus tard. Quant à la campagne officielle, elle dure deux semaines et commence le lundi 30 mai cette année. A compter de cette date, les communes doivent mettre à disposition des candidats des espaces d'affichage et les médias donnent la parole aux partis politiques engagés dans la course des législatives.

Quel est le fonctionnement des élections législatives ?

Les hommes et femmes désignés députés lors des élections législatives sont les représentants de la Souveraineté nationale pendant 5 ans, sauf en cas de dissolution interrompant la législature. L'élection s'effectue au suffrage universel direct, par un scrutin dit majoritaire uninominal à deux tours dans chaque circonscription. Dans chaque circonscription, un candidat est élu et obtient donc un siège de député dès le premier tour, s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre d'électeurs inscrits.

Pour se qualifier pour le deuxième tour, un candidat doit avoir recueilli au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Mais si un seul candidat remplit cette condition, alors le candidat arrivé en deuxième position peut se maintenir au second tour. Si aucun candidat n'a obtenu les 12,5% de voix d'inscrits, les deux candidats arrivés en tête sont qualifiés pour le second tour. Au deuxième tour, le candidat arrivé en tête, avec une majorité absolue ou relative, est élu. En cas d'égalité parfaite de suffrages, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

Qui sont les candidats aux élections législatives ?

6293 candidatures ont été déposées en préfecture avant la date limite, le 20 mai. Selon le code électoral, pour se porter candidats aux législatives, il faut respecter un certain nombre de conditions : être majeur au jour de l'élection ; jouir de ses droits civiques ; ne pas être dans un cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi. Un candidat n'a pas l'obligation, en revanche, de figurer sur la liste électorale d'une des communes de la circonscription législative qu'il vise. Il est interdit de se présenter dans plusieurs circonscriptions. Il est impossible pour un maire ou une personne exerçant des fonctions exécutives locales de se porter candidat à une élection législative, depuis la loi organique du 14 février 2014 sur le non-cumul des mandats.

Quels sont les résultats des sondages sur les législatives 2022 ?

Il faut bien comprendre que les élections législatives sont d'une nature très singulière : il s'agit en réalité de 577 scrutins différents, une par circonscription, avec des candidats se présentant uniquement dans un unique territoire. Les instituts de sondage ne se prêtent pas à l'exercice de réaliser une enquête d'opinion dans chaque circonscription. En revanche, les sondeurs effectuent toujours pour les législatives des études d'intentions de vote par formation politique à l'échelle nationale, pour le premier et le deuxième tour. Des analyses plus fines suivent avec des projections en nombre de sièges, avec de larges fourchettes.

Un sondage de Cluster17, publié ce vendredi 27 mai, place la Nupes en tête des intentions de vote au 1e tour des législatives, avec 30%. Derrière, la majorité présidentielle est créditée de 26%. Le Rassemblement national écope de 19%, les Républicains et leurs alliés de 10,5%, le parti Reconquête d'Eric Zemmour de 6%. Cependant, le sondage Opinion Way du 25 mai prévoit toujours une majorité absolue à l'Assemblée pour le camp Macron, à l'issue des deux tours : Ensemble ! remporte entre 295 et 335 sièges. La Nupes en remporte entre 155 et 185, LR et l'UDI entre 50 et 70 et le Rassemblement national entre 14 et 34.

Quel est le résultat des dernières élections législatives ?

Les résultats des précédentes législatives avaient permis à Emmanuel Macron de gouverner avec une majorité absolue, puisque 350 sièges sur 577 avaient été attribués, en 2017, aux partis La République en Marche et au MoDem. Le parti Les Républicains devenait alors le premier parti d'opposition, avec 112 élus. Le Parti socialiste enregistrait une très sévère défaite, avec l'élection de seulement 30 parlementaires au Palais Bourbon. La France Insoumise était parvenu à se constituer un groupe parlementaire, avec 17 élus, le Rassemblement national avait fait entrer 8 élus à l'Assemblée nationale. En cinq ans, ces chiffres ont évolué au fil des démissions, changements de groupes et législatives partielles. Voici dans le graphique ci-dessus la composition de l'Assemblée nationale actualisée avant le résultat des législatives 2022.