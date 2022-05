"DIRECT. Législatives 2022 : Marion Maréchal suppléante dans le Vaucluse... Résultat des sondages et actus"

ELECTIONS LEGISLATIVES. Après avoir renoncé à se présenter aux législatives, Marion Maréchal sera finalement suppléante de Stanislas Rigault, investi par Reconquête, dans la 2e circonscription du Vaucluse. Les dernières infos en direct.

Résultat des élections législatives L'essentiel Les élections législatives 2022 auront lieu les dimanches 12 et 19 juin. Les Français éliront leur 577 députés, un par circonscription, pour siéger à l'Assemblée nationale.

Les candidats aux législatives ont jusqu'au vendredi 20 mai pour déposer leur candidature dans la préfecture de leur département. A gauche, les dépôts ont été compliqués par l'absence d'une nuance "Nupes" dans le nouveau nuancier prévu par le ministère de l'Intérieur.

Marion Maréchal se présentera finalement aux élections législatives comme suppléante de Stanislas Rigault, le patron de Génération Z, le mouvement des jeunes avec Eric Zemmour. C'est à La Provence que Marion Maréchal a confié son intention de contribuer "à l'effort collectif".

Nommée Première ministre lundi, Elisabeth Borne restera malgré tout candidate aux élections législatives dans la 6e circonscription du Calvados. Mais si elle perdait ce scrutin, sa légitimité en tant que cheffe du gouvernement serait mise à rude épreuve.

Damien Abad "clarifiera sa situation d'ici à vendredi" : le député LR sortant, réinvesti par son parti pour les législatives 2022, semble hésiter à rejoindre le camp Macron.

Un sondage de Cluster17, publié vendredi 13 mai, place la Nupes en tête des intentions de vote au 1e tour : 31% des sondés souhaitent soutenir un de ses candidats. Cependant, selon le sondage Harris Interactive du 11 mai, à l'issue des deux tours, la majorité présidentielle décrocherait entre 300 et 350 sièges, c'est-à-dire une majorité absolue.

Suivez sur cette page les dernières actualités de campagne, les sondages, et les informations sur le fonctionnement du scrutin.

10:45 - Pour Jean-François Copé, "l'extrême gauche, c'est comme l'extrême droite" "Pour moi, l’extrême gauche, c’est comme l’extrême droite, c’est à combattre", déclare le maire LR de Meaux sur LCI. Il récuse l'accord des socialistes avec La France insoumise pour les élections législatives : "Le PS est passé du Panthéon avec Mitterrand à Canossa en se vendant pour un plat de lentilles. Pour moi, c’est indigne ! Nous, la grandeur de LR, c’est de n’avoir jamais succombé à la tentation d’une alliance avec l’extrême droite. Il y a une vraie différence entre un parti de gouvernement et un parti extrémiste. Pourquoi on ne veut pas de ça ? tout simplement parce qu’on considère que, contrairement à ce qu’on pourrait croire, on n’a rien en commun." 10:30 - Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, reproche à Eric Piolle de "polluer la campagne" des législatives Sur France 2, Laurence Rossignol ne mâche pas ses mots à l'égard du maire de Grenoble : le conseil municipal grenoblois vient d'autoriser le port du burkini dans les piscines de la ville, déclenchant une polémique. "Quel crétin à tous points de vue !" tacle la sénatrice PS, reprochant à Eric Piolle tant l'objet de ce vote que son timing : "D’habitude, on dit que l’extrême droite apporte dans les campagnes électorales le burkini, la burqa, le voile, et on pense que ça pollue le débat politique ; cette fois-ci, ça ne vient pas de l’extrême droite, ça vient du maire écolo de Grenoble. Sur le timing, je suis sidérée, ça pollue la campagne, et puis, sur le fond, il a tort." 10:16 - Marine Le Pen ne veut pas "une coalition burkini à l'Assemblée nationale" La candidate du RN reproche à Jean-Luc Mélenchon de laisser croire qu'il pourrait obtenir une majorité aux élections législatives et devenir Premier ministre : "Ce n'est pas Premier ministre qu'il est, pour l'instant, c'est premier menteur", lâche-t-elle sur France Inter. Pour Marine Le Pen, "nous sommes face à trois blocs : le Rassemblement national, la ZAD-NUPES, et Renaissance-En Marche. Le NUPES ne peut pas avoir 290 députés, ne racontons pas d'histoires aux Français." Marine Le Pen appelle les Français à "choisir une opposition qui est déterminée et responsable. Déterminée, ça veut dire, évidemment, pas Jean-Luc Mélenchon, parce que lui, il est déterminé à faire élire Emmanuel Macron. [...] Une opposition responsable, c'est à dire une opposition qui ne va pas se battre pour avoir le burkini dans les piscines. Parce que c'est ça, Jean-Luc Mélenchon. C'est l'abandon des valeurs de la laïcité, l'abandon des valeurs républicaines, l'abandon de la défense des femmes. Eh bien moi, des députés burkinis, une coalition burkini, je n'en veux pas, et je dis aux Français qu'il ne faut surtout pas qu'ils envoient ça à l'Assemblée nationale." 10:02 - Marine Le Pen appelle les Français à se mobiliser pour les élections législatives "Je dis aux Français qu'il faut absolument qu'ils aillent voter aux élections législatives : c'est bien beau d'aller manifester, mais c'est par le vote qu'on s'oppose à des mesures comme la réforme des retraites", déclare Marine Le Pen sur France Inter. La candidate du RN ne croit cependant pas qu'il soit possible de priver Emmanuel Macron d'une majorité absolue : "Je suis quelqu'un de responsable et surtout de respectueux à l'égard des électeurs, je ne viens pas leur raconter de coup", dit-elle. "Mais d'abord, il peut avoir une majorité minime, et c'est l'objectif, évidemment, de ces législatives. Deuxièmement, sur un certain nombre de sujets, il pourrait effectivement être mis en minorité." 09:46 - Pour Marine Le Pen, "Mme Borne, c'est M. Macron bis" La candidate du RN aux législatives dans le Pas-de-Calais commente ce matin la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, sur France Inter : "Je me féliciterai qu'une femme soit nommée à ce poste le jour où ça ne sera plus une information majeure. La réalité, c'est que ça ne cache pas la politique que va mettre en oeuvre Emmanuel Macron par l'intermédiaire de Mme Borne. Mme Borne, c'est M. Macron bis. C'est le même profil, ce sont les mêmes idées, c'est la même vision froide, administrative, technocratique, et les mêmes réalisations brutales." 09:46 - Jean-François Copé : "La droite de gouvernement a besoin de se rénover en profondeur" "LR a besoin de se rénover en profondeur. La droite de gouvernement a besoin de se rénover en profondeur", déclare l'ancien ministre François Copé sur LCI. "Si on pense qu'on va réussir à reconquérir le coeur des Français en refaisant exactement ce que nous avons fait entre 2017 et 2022, nous commettons une erreur." Jean-François Copé regrette "le fait de n'avoir été que dans une logique d'opposition à Emmanuel Macron". Il invite sa famille politique à "imaginer un projet totalement différent, qui inclut bien sûr nos grandes valeurs, celle de l'autorité, celle du progrès". 09:35 - Marion Maréchal finalement suppléante de Stanislas Rigault aux élections législatives La vice-présidente exécutive du parti Reconquête ! avait, dans un premier temps, renoncé à participer aux législatives 2022, en raison de sa grossesse en cours. Finalement, elle informe aujourd'hui le quotidien La Provence de sa "contribution à l'effort collectif" pour le parti Reconquête, en se présentant comme suppléante de Stanislas Rigault dans la 2e circonscription du Vaucluse. Marion Maréchal a été députée du Vaucluse de 2012 à 2017, mais dans la 3e circonscription, et investie par le Rassemblement national. 09:28 - Suivez le direct des élections législatives 2022 Bonjour à tous, bienvenue sur ce direct des législatives 2022. Retrouvez toute la journée les dernières informations, les déclarations des candidats et le résultats des nouveaux sondages.

Le premier tour des élections législatives est organisé dans toutes les circonscriptions de France métropolitaine le dimanche 12 juin 2022 ; le second tour a lieu le dimanche 19 juin 2022. A l'étranger et en Polynésie française, le premier scrutin se tient une avance avant le vote organisé en métropole. Dans certains départements et collectivités d'outre-mer, les électeurs votent aux législatives le samedi précédant l'élection en métropole. Ces deux scrutins interviennent seulement deux mois après l'élection présidentielle, du fait la campagne en plus d'être courte et imprégnée des dynamiques de l'élection présidentielle. Les investitures des candidats interviennent généralement début mai après les séquences de tractations mais les candidatures officielles doivent être déposées en préfecture entre le 16 et la 20 mai, à 18 heures au plus tard. Quant à la campagne officielle, elle dure deux semaines et commence le lundi 30 mai cette année. A compter de cette date, les communes doivent mettre à disposition des candidats des espaces d'affichage et les médias donnent la parole aux partis politiques engagés dans la course des législatives.

Quel est le fonctionnement des élections législatives ?

Les hommes et femmes désignés députés lors des élections législatives sont les représentants de la Souveraineté nationale pendant 5 ans, sauf en cas de dissolution interrompant la législature. L'élection s'effectue au suffrage universel direct, par un scrutin dit majoritaire uninominal à deux tours dans chaque circonscription. Dans chaque circonscription, un candidat est élu et obtient donc un siège de député dès le premier tour, s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre d'électeurs inscrits.

Pour se qualifier pour le deuxième tour, un candidat doit avoir recueilli au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Mais si un seul candidat remplit cette condition, alors le candidat arrivé en deuxième position peut se maintenir au second tour. Si aucun candidat n'a obtenu les 12,5% de voix d'inscrits, les deux candidats arrivés en tête sont qualifiés pour le second tour. Au deuxième tour, le candidat arrivé en tête, avec une majorité absolue ou relative, est élu. En cas d'égalité parfaite de suffrages, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

Qui sont les candidats aux élections législatives ?

Lors des élections législatives, ce sont toujours plusieurs milliers de candidats qui s'engagent pour briguer un siège à l'Assemblée nationale. En 2017, ils étaient près de 8000. Selon le code électoral, pour se porter candidats aux législatives, il faut respecter un certain nombre de conditions : être majeur au jour de l'élection ; jouir de ses droits civiques ; ne pas être dans un cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi. Un candidat n'a pas l'obligation, en revanche, de figurer sur la liste électorale d'une des communes de la circonscription législative qu'il vise. Il est interdit de se présenter dans plusieurs circonscriptions. Il est impossible pour un maire ou une personne exerçant des fonctions exécutives locales de se porter candidat à une élection législative, depuis la loi organique du 14 février 2014 sur le non-cumul des mandats.

Quels sont les résultats des sondages sur les législatives 2022 ?

Il faut bien comprendre que les élections législatives sont d'une nature très singulière : il s'agit en réalité de 577 scrutins différents, une par circonscription, avec des candidats se présentant uniquement dans un unique territoire. Les instituts de sondage ne se prêtent pas à l'exercice de réaliser une enquête d'opinion dans chaque circonscription. En revanche, les sondeurs effectuent toujours pour les législatives des études d'intentions de vote par formation politique à l'échelle nationale, pour le premier et le deuxième tour. Des analyses plus fines suivent avec des projections en nombre de sièges, avec de larges fourchettes.

De premiers sondages sur les élections législatives, donnant les premières tendances, viennent d'être publiés. Attention, les projections sont un exercice très difficiles à réaliser pour les sondeurs, mais elles donnent des éléments sur les rapports de force en jeu : selon un sondage de Cluster 17, publié vendredi 29 avril, 34% des électeurs interrogés ont l'intention de voter pour un candidat soutenu par les principales forces de gauche au premier tour, 24% pour un candidat soutenu par le RN et Reconquête, 24% pour un candidat soutenu par le parti présidentiel, et 9,5% pour un candidat soutenu par les Républicains. Un sondage Ifop datant du même jour indique que 35% des personnes interrogées souhaitent la victoire d'une union des gauches aux législatives, 29% la victoire d'une alliance RN-Reconquête, 26% la victoire du camp présidentiel, et 10% celle des Républicains et de leurs alliés. En revanche, un sondage Harris Interactive plus ancien (25 avril) basé sur les intentions de vote prévoit une majorité absolue pour le président Macron à l'issue des deux tours.

Quel est le résultat des dernières élections législatives ?

Les résultats des précédentes législatives avaient permis à Emmanuel Macron de gouverner avec une majorité absolue, puisque 350 sièges sur 577 avaient été attribués, en 2017, aux partis La République en Marche et au MoDem. Le parti Les Républicains devenait alors le premier parti d'opposition, avec 112 élus. Le Parti socialiste enregistrait une très sévère défaite, avec l'élection de seulement 30 parlementaires au Palais Bourbon. La France Insoumise était parvenu à se constituer un groupe parlementaire, avec 17 élus, le Rassemblement national avait fait entrer 8 élus à l'Assemblée nationale. En cinq ans, ces chiffres ont évolué au fil des démissions, changements de groupes et législatives partielles. Voici dans le graphique ci-dessus la composition de l'Assemblée nationale actualisée avant le résultat des législatives 2022.