"DIRECT. Législatives 2022 : résultat des sondages, le RN surprise du 2e tour ?"

RÉSULTAT LÉGISLATIVES 2022. Le résultat des élections législatives pourrait-il être une surprise favorable au RN ? C'est ce que veulent croire ses dirigeants, même si les sondages ne tablent pas sur cette éventualité. Suivez la campagne en direct.

La carte des résultats des législatives ci-dessous est colorée selon le candidat arrivé en tête au premier tour. Au survol s'affiche la liste des candidats qualifiés pour le second tour dimanche prochain. Il est possible de zoomer pour découvrir les résultats de sa circonscription.

Voici un aperçu des équilibres nationaux issus du résultat du premier tour des élections législatives 2022, selon les chiffres définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur :

La Nupes (25,66%) réussit donc son pari. Jean-Luc Mélenchon n'a pas dissimulé sa joie d'avoir à ce point bousculé le camp d'Emmanuel Macron. Lors d'un point presse dimanche 12 juin au soir, il a évoqué un "parti présidentiel défait". "Pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à obtenir une majorité à l’élection législative qui suit", a-t-il jubilé, balayant les projections en sièges au 2e tour, moins flatteuses, qui "n’ont aucun sens sinon celui de maintenir une illusion". Il a appelé les électeurs "à déferler dimanche prochain, pour rejeter définitivement les projets funestes de la majorité". Ce lundi 13 juin, le mouvement crie même à la manipulation en accusant le ministère de l'Intérieur de ne pas avoir correctement étiqueté certains candidats pour minimiser son score. La Nupes a vu quatre de ses candidats élus dès le premier tour : Alexis Corbière en Seine-Saint-Denis, Sarah Legrain, Danielle Obono et Sophia Chikirou à Paris.

Les premiers sondages sur le 2e tour des élections législatives 2022 vont venir suivre de très près le résultat du premier tour. Les sondeurs vont pouvoir élaborer des estimations grâce aux grands équilibres de ce premier round et des candidats qualifiés dans chaque circonscription. Les enquêtes d'intentions de vote donneront un aperçu plus précis du nombre de sièges que chaque formation politique pourra obtenir à l'Assemblée nationale le 19 juin prochain. Pendant toute la campagne, Linternaute.com à regroupé les mesures des intentions de vote dans son compilateur de sondages. Découvrez les premières enquêtes sur le 2e tour.

Contrairement à l'élection présidentielle qui bénéficiait d'une campagne d'entre-deux-tours de deux semaines, les candidats aux législatives qualifiés pour le second tour ont une petite semaine pour faire campagne avant le deuxième round, programmé le 19 juin soir dimanche prochain. La date limite de dépôt des candidatures pour le second tour est fixée au 14 juin à 18h. La campagne officielle s'achèvera le vendredi 17 juin à minuit. A l'étranger et en Polynésie française, le deuxième tour des législatives se tiendra une journée plus tôt qu'en métropole. Dans certains départements et collectivités d'outre-mer, les électeurs votent aussi aux législatives le samedi précédant.

L'élection législative s'effectue au suffrage universel direct, par un scrutin dit "majoritaire uninominal à deux tours", dans chaque circonscription. Le candidat ou la candidate élu(e) à l'issue de cette législative et qui héritera d'un des 577 sièges de député sera celui ou celle qui a obtenu la majorité des suffrages exprimés au second tour (et non plus la majorité absolue comme au premier tour). En cas d'égalité parfaite de suffrages, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

Pour rappel, pour se qualifier pour le deuxième tour, un candidat doit avoir recueilli au premier un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Si un seul ou aucun candidat n'a obtenu les 12,5% de voix d'inscrits, les deux candidats arrivés en tête sont qualifiés pour le second tour.