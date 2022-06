"DIRECT. Législatives 2022 : résultat des sondages, des retraits avant le 2e tour"

RÉSULTAT LÉGISLATIVES 2022. A l'approche du 2e tour des élections législatives, des candidats qualifiés ont déjà annoncé leur retrait, offrant la victoire à leur adversaire. Clémentine Autain (Nupes) est sûre d'être réélue. Dernières infos, résultat des sondages, analyses... Toutes les infos en direct.

EN DIRECT

Recevoir nos alertes live !

08:46 - Le RN "grand gagnant des élections législatives" selon Bardella Invité d'Europe 1, le président du RN, Jordan Bardella, a commenté les résultats du 1er tour des élections législatives. "Il n'y a plus aucun territoire qui est opaque à la progression du RN. Nous sommes, par rapport à 2017, le seul mouvement politique qui progresse par rapport à 2017", a-t-il noté, appelant désormais les électeurs frontistes à transformer l'essai : "nous devons rentrer à l'AN avec un groupe puissant, ce qui n'est pas arrivé depuis 1986. Nous sommes les grands gagnants de ces élections législatives."

08:40 - Que disent les résultats du dernier sondage sur les législatives ? Le dernier sondage de l'institut Harris interactive pour Challenges publié, mardi, a de quoi donner des sueurs froides à la macronie... Selon les résultats, la coalition Ensemble pourrait n'emmener que 257 à 297 députés à l'Assemblée nationale, alors que pour obtenir la majorité absolue il faut en détenir 289. Le 2e tour des élections législatives s'annonce serré pour Emmanuel Macron et ses troupes. D'autant que la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) continue de mener sa campagne et s'assied durablement dans les projections hautes des sondeurs. Dans cette dernière enquête, la Nupes est créditée de 161 à 219 sièges au sein du palais Bourbon. De leur côté, Les Républicains obtiendraient 45 à 65 sièges et le Rassemblement national 23 à 45 députés, assez pour faire un groupe à l'Assemblée nationale (15 députés).

08:25 - "Pas une voix au RN" martèle Alexis Corbière Réélu député de la Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière a martelé, sur Public Sénat ce mercredi matin : "on ne change pas d'attitude par rapport à ça, nous avons toujours dit 'pas une voix pour le Rassemblement national.'" Le résultat du RN au 2e tour des élections législatives sera particulièrement scruté.

08:19 - Elisabeth Borne restera-t-elle Première ministre après les législatives ? Quel avenir pour Elisabeth Borne ? Nommée Première ministre fin mai, la locataire de Matignon restera-t-elle forcément en place après les élections législatives ? Plusieurs scénarios existent. Linternaute fait le point. Lire l'article Elisabeth Borne : toujours Première ministre après les législatives ? Les scénarios

08:11 - Pour Richard Ferrand, "une cohabitation serait impossible" après les législatives Président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand a fait part sur LCI, ce mercredi matin, de ses craintes quant au résultat des élections législatives. "Personne ne veut en France de la conflictualité. La perspective d'une cohabitation, tant souhaitée par Monsieur Mélenchon, serait impossible", a-t-il assuré, ajoutant que "sur des enjeux de fond, de sécurité, qui relèvent de la crédibilité économique et sociale, on est dans une situation où tout le monde est aux antipodes." Pour lui, "l'heure est au rassemblement autour du président de la République et non pas aux postures et aux jeux polémiques."

08:06 - Bayrou plaide pour "une majorité de gens équilibrés Dans une interview donnée à La Montagne, François Bayrou, patron du MoDem et partie prenante de la coalition Ensemble derrière Emmanuel Macron, estime que "nous sommes à un moment crucial de notre histoire", à la veille du 2e tour des élections législatives. "Je n’ai pas le souvenir d’une élection aussi importante depuis des décennies, avec un tel enjeu. Le risque pour notre pays est de se retrouver sans majorité ou avec une majorité loin de toutes les réalités, vendant toutes les illusions et les détestations possibles", a ajouté le maire de Pau, qui plaide pour "une majorité de gens équilibrés. Il faut écarter tout ce qui est haine et détestation, tout ce qui est déraison et illusion."

07:59 - De nouvelles accusations contre Damien Abad Après avoir été nommé ministre des Solidarités en mai, Damien Abad avait traversé une polémique à l'aune d'une enquête publiée par le journal d'investigation Médiapart. Deux femmes le mettaient en cause dans des affaires de viol et d'agression sexuelle qui remonteraient à fin 2009 et début 2010. Ce mardi 14 juin 2022, Médiapart a publié sur son site un nouvel article mettant en cause Damien Abad dans d'autres affaires du même ordre. Ainsi, une élue centriste dénonce, entre autres, une tentative de viol : "Aujourd’hui je ne peux plus me taire. Si je parle, c’est pour que ça s’arrête, qu’il ne puisse pas recommencer", explique-t-elle à Médiapart. Lire l'article Affaire Damien Abad : que sait-on des nouvelles accusations contre le ministre

07:55 - En Guadeloupe, l'ancienne ministre Marie-Luce Penchard se retire également LREM se retire avant le 2e tour en Guadeloupe. L'ancienne ministre des outre-mer de Nicolas Sarkozy, Marie-Luce Penchard, a en effet annoncé qu'elle ne prendra pas part au scrutin de dimanche dans la la 4e circonscription de Guadeloupe. Soutenue par le parti présidentiel, elle se retire au profit de son adversaire PS, Elie Califer, maire de la commune de Saint-Claude. Au 1er tour, cette dernière avait recueillir 38,61% des voix, contre 19,88% pour Marie-Luce Penchard.

07:54 - Un deuxième retrait en Seine-Saint-Denis avant le 2e tour des législatives En Seine-Saint-Denis, le maire de Stains Azzédine Taïbi a annoncé retirer sa candidature pour le 2e tour des élections législatives, au profit de Soumya Bourouaha, arrivée en tête dans la 4e circonscription. L'élu s'était présenté en tant que dissident PCF, mais jette donc l'éponge face à son adversaire Nupes, qui avait décroché 36,13% des suffrages au 1er tour, contre 21,43% pour Azzédine Taïbi.

07:46 - Clémentine Autain assurée d'être réélue députée Avant même la venue aux urnes des électeurs, dimanche, Clémentine Autain est assurée de retrouver son siège de députée. La candidate de la Nupes, qui brigue un nouveau mandat dans la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis, n'aura en effet pas d'adversaire face à elle le 19 juin. Virginie de Carvalho, son opposante estampillée divers gauche, a préféré jeter l'éponge. Au 1ere tour, l'une des figures de la France insoumise avait récolté 46,15% des suffrages exprimés sur le territoire regroupant Sevran, Villepinte et Tremblay-en-France, loin devant sa première rivale (15,18%).