"DIRECT. Législatives 2022 : résultat des sondages, Macron ciblé et fragilisé"

RÉSULTAT LÉGISLATIVES 2022. Le résultat de ces élections législatives s'annonce incertain pour Emmanuel Macron. Parti en Europe de l'est, le président de la République est la cible d'attaques de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, tandis qu'il ne serait pas en passe de décrocher la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les infos en direct.

EN DIRECT

Recevoir nos alertes live !

15:23 - En Seine-Saint-Denis, Jean-Christophe Lagarde conservera-t-il son siège de député ? C'est l'un des résultats attendus du 2e tour des élections législatives : Jean-Christophe Lagarde, l'ancien maire UDI de Drancy, va-t-il conserver son siège de député de la 5e circonscription de la Seine-Saint-Denis qu'il occupe depuis 2002 ? Rien n'est moins sûr. Le sulfureux élu, accusé de clientélisme et communautarisme, mis en cause dans plusieurs affaires judiciaires, a en effet été devancé au 1er tour par Raquel Garrido, candidate de la Nupes. Cette dernière a récolté 37,9%, contre 33,41% pour Lagarde. Sur un territoire qui englobe Bobigny, Drancy et Le Bourget, la bataille s'annonce particulièrement serrée, d'autant que Jean-Luc Mélenchon avait recueilli plus de 50% des voix au 1er tour de la présidentielle. 1000 voix séparent les deux candidats. Mais même à Drancy, l'ancien premier édile est arrivé derrière sa concurrente...

15:16 - Le nouveau président de l'Assemblée nationale sera élu le 28 juin Après l'annonce des résultats des élections législatives se jouera une autre campagne, bien plus discrète, dans le cercle fermé de la politique : celui pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand va-t-il rempiler au perchoir ? Une nouvelle personnalité va-t-elle lui succéder ? Les députés devront voter le mardi 28 juin. Le résultat sera connu le jour même.

15:11 - Edouard Philippe en tournée de soutien Après les Hauts-de-Seine ce mercredi matin à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Edouard Philippe continue sa tournée de soutien aux candidats de la coalition présidentielle. Il était, à la mi-journée, aux côtés de Clément Beaune à Paris, alors que le ministre chargé de l'Europe n'est pas certain d'être élu dans la 7e circonscription de la capitale face à Caroline Mecary, le représentante de la Nupes.

15:07 - Emmanuel Macron "fébrile" selon Marine Le Pen Emmanuel Macron "fébrile" avant le 2e tour des législatives ? C'est le sentiment de Marine Le Pen, qui a jugé "complètement inapproprié" la prise de parole du président de la République sur le tarmac d'Orly, mardi. "Cette déclaration est une preuve de fébrilité où il vient demander aux Français de lui donner les pleins pouvoirs", a-t-elle commenté, mercredi, lors d'un déplacement à Courrières, dans sa circonscription du Pas-de-Calais.

15:03 - Avant le 2e tour des législatives, une conférence de presse organisée par la Nupes ce mercredi La Nupes a annoncé organiser une conférence de presse, ce mercredi 15 juin 2022, à 16h30, avant le 2e tour des élections législatives, intitulée : "Le chaos c'est Macron." Alors que le résultat du scrutin est incertain, Jean-Luc Mélenchon va prendre la parole pour défendre son projet.

14:24 - Dans le Lot-et-Garonne, une candidate Nupes se retire pour faire barrage au RN Maryse Combres se retire de la course à la députation. Candidate aux élections législatives dans la 1ere circonscription du Lot-et-Garonne, la représentante de la Nupes (26,21%) s'était hissée au 2e tour, face au RN représenté par Sébastien Delbosq (27,87%) et Michel Lauzzana, d'Ensemble (29,64%). Un trio serré qui laisse planer le doute sur l'issue du vote. Ce que la candidate de gauche ne souhaite pas. Elle a ainsi décidé de retirer sa candidature. "La configuration de ce 1er tour en triangulaire, avec la présence dangereuse d'un candidat de l'extrême-droite, ne nous permet pas de maintenir sereinement une candidature de la Nouvelle union populaire écologique et sociale au 2e tour. Jamais je ne prendrai le risque de laisser entrer à l'Assemblée nationale un député défendant la haine de l'autre et le repli sur soi", a-t-elle justifié. Les électeurs de la circonscription n'auront donc que deux bulletins dimanche : celui du RN, ou celui d'Ensemble.

14:09 - En campagne pour les législatives, Elisabeth Borne botte en touche sur le sujet Abad En pleine campagne pour les élections législatives dans la 6e circonscription du Calvados, Elisabeth Borne a été interpellée, ce mercredi, par une habitante au sujet des nouvelles accusations de violences sexuelles qui pèsent contre le ministre des Solidarités Damien Abad. "Vous comprenez bien que je ne peux pas me prononcer sur la base de témoignages anonymes. [...] Je ne suis pas un juge et les enquêtes ne se font pas avec des témoignages anonymes", a-t-elle répondu. La locataire de Matignon a également invité les victimes à "aller porter plainte" afin de permettre à la justice d'établir les faits.

14:04 - Même après les législatives, "jamais nous n'augmenterons la TVA" s'est défendu Bruno Le Maire Le communiqué de Jean-Luc Mélenchon est intervenu après l'interview de Bruno Le Maire, un peu plus tôt ce matin, sur LCI. Déjà interrogé sur le sujet, le ministre de l'Economie avait affirmé que "jamais nous n'augmenterons la TVA." "Où sont les preuves ? D'où sort-il cela ?", a-t-il interrogé, avant d'évoquer "des critiques indignes et déplacées." Quant aux 80 milliards d'économies, Bruno LE Maire entend les financer par "la croissance, l'emploi."

13:58 - "L’augmentation de la TVA dans les 5 prochaines années est-elle exclue" demande Mélenchon C'est un sujet inflammable depuis quelques jours : Emmanuel Macron et le gouvernement s'apprêtent-ils à annoncer une hausse de la TVA ? C'est ce que veut croire Jean-Luc Mélenchon. Dans un nouveau communiqué publié ce mercredi, le patron de la Nupes "demande à Bruno Le Maire de nous dire clairement comment il compte s’y prendre pour revenir sous la barre des 3% de déficit d’ici 2027 et faire rentrer 80 milliards dans les caisses de l’État." L'ancien candidat à la présidentielle souhaite avoir un éclairage précis : "comment peut-il continuer à dire qu’il obtiendra ces économies « par la croissance » alors qu’elle est négative au premier trimestre et que les prévisions sont à la baisse pour l’année ? L’augmentation de la TVA au cours des 5 prochaines années est-elle complètement exclue ? Si non, quelles coupes prépare-t-il et dans quels budgets de l’État ?"

12:40 - 68% des Français pensent que la Nupes ne survivra pas en cas de défaite aux élections législatives Un sondage de l'institut Harris interactive indique que 68% des Français pensent que la Nouvelle union populaire écologique et sociale ne survivra pas en cas de défaite au second tour des élections législatives. En outre, 62% des personnes interrogées ne souhaitent pas que l'alliance de la gauche continue d'exister si elle ne remporte pas les législatives le 19 juin.

12:26 - Chez LR, les critiques pleuvent Après le résultat historiquement faible -mais attendu- des Républicains au 1er tour des élections législatives (10,42% des suffrages exprimés), des voix s'élèvent pour critiquer le parti, son discours et sa méthode. "Je trouve que les enseignements tirés ne sont pas les bons. Il faut arrêter avec cette fable de l'ancrage local" juge un candidat auprès du Point. Le magazine rapporte également des remarques sur l'absence de figure au sein du parti. Dans l'Hérault, Lewis Marchand, candidat sur la 6e circonscription du département, parle d'une "gifle" et appelle à un renouveau du parti. "Il faut désormais prendre le problème à l’envers : les Français appellent à l’aide on ne les écoute pas, contrairement au RN ou à la Nupes. Il faut s’asseoir, entendre ce qu’ils veulent, tout faire remonter à la tête du parti et après créer un programme. Pas l’inverse. Les gens ne font pas un rejet du candidat en lui-même, nous l’avons vu lors de la campagne, C’est plutôt un rejet de la droite nationale car il y a eu beaucoup de mauvais choix qui ont été faits par notre parti", constate-t-il auprès de Midi Libre.

12:16 - Parti en Europe de l'est avant le 2e tour des législatives, Emmanuel Macron tacle Jean-Luc Mélenchon "Il faudra m’expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris" : la réponse du berger à la bergère. Alors que Jean-Luc Mélenchon avait estimé que le voyage d'Emmanuel Macron en Europe de l'est était du "mépris" à la veille du 2e tour des élections législatives, le président de la République ne s'est pas fait prier pour lui répondre : "il faudra m’expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris, c’est un respect affiché. Etre président de la République, c’est être chef des armées. C’est être à la tête de la diplomatie française et porter la voix de la France. Nous sommes à quelques jours de la fin de la présidence française de l’Union européenne. Je sais que d’aucuns veulent en sortir, affaiblissant le pays et sa sécurité, je le combats avec force. C’est pleinement mon rôle que de venir à côté de nos soldats, de nos alliés et de préparer les décisions de ce qui sera le dernier conseil sous présidence française dans quelques jours et avant un sommet de l’OTAN et du G7 dont l’agenda sera important."

12:02 - Le vote par procuration, c'est toujours possible ! Il est toujours possible de voter par procuration au 2e tour des élections législatives. Il n'existe pas de date limite pour en faire une, mais il est préférable de s'y prendre à l'avance, ou avoir fait les formalités avant le vendredi 17 juin, afin que la demande soit validée. Pour établir votre procuration, vous pouvez vous rendre dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie, ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.

11:43 - Elisabeth Borne invitée du 20 heures de France 2 Ce mercredi, Elisabeth Borne sera l'invitée du JT de 20 heures de France 2. La Première ministre commentera les résultats du 1er tour des élections législatives et devrait s'exprimer quant au cap fixé par le camp présidentiel en vue du 2e tour. Elle sera interrogée par Anne-Sophie Lapix.

11:31 - Le RN a-t-il déjà eu un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ? Parti historique de la vie politique française, le Rassemblement national (ex-FN) ne compte que peu de députés à l'Assemblée nationale, malgré des scores toujours plus élevés aux scrutins nationaux. Pourtant, la formation d'extrême-droite avait déjà fait une entrée fracassante dans l'hémicycle avec... 35 députés. C'était en 1986. Lors de ces élections législatives, le président François Mitterrand (PS) était en difficulté, bousculé par la droite. Il instaure alors un mode de scrutin inédit et unique : la proportionnelle départementale. Il ne s'agissait pas d'une proportionnelle intégrale, mais elle avait alors permis au Front national d'obtenir 35 parlementaires au palais Bourbon. De quoi créer un groupe parlementaire. Mais cela fut bref. A sa réélection en 1988, François Mitterrand dissout l'Assemblée nationale et organise de nouvelles législatives, lesquelles se déroulent avec le mode de scrutin habituel. Le FN ne conserve alors... qu'un siège.

11:09 - Il prévient que deux Sandrine Rousseau sont candidates aux législatives.. et finit en garde à vue Il pensait bien faire, il a fini en garde à vue. Patrick de Haas, électeur du bureau de vote n°13 de la 9e circonscription de Paris, dans le 13 arrondissement, a été interpellé dimanche, lors du 1er tour des élections législatives. Son tort ? Avoir prévenu les électeurs que deux bulletins étaient au nom de Sandrine Rousseau, l'un correspondant à la candidate de la Nupes, l'autre à celui de la candidate du Mouvement pour la ruralité. L'homme a alors été placé... en garde à vue, après plusieurs changements d'avis des policiers dépêchés sur place, comme il le raconte au Monde qui relate son histoire. Il passe même la nuit en cellule, avant d'être libéré lundi matin. Des faits de "clameurs" lui ont été imputées dans le cadre de l'article L98 du code électoral, prévoyant des sanctions pour "atteintes à l'exercice du droit électoral ou à la liberté de vote."

10:53 - Une rencontre entre Emmanuel Macron et Gérard Larcher avant le 2e tour des législatives L'information est signée Le Point. Le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu celui du Sénat, le LR Gérard Larcher. Une discrète rencontre à l'Elysée, dont se fait l'écho le magazine, qui s'est produite lundi en fin d'après-midi. "Il s'agissait de faire un balayage général, pas de la tambouille, mais ils ont évidemment parlé de politique" commente un proche au courant du rendez-vous. Cet échange va toutefois alimenter les spéculation sur les éventuelles discussions à venir entre le camp présidentiel et Les Républicains, alors qu'Emmanuel Macron n'est pas certain d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale.

10:44 - Edouard Philippe en déplacement dans les Hauts-de-Seine Alors que le match est loin d'être joué dans la 3e circonscription des Hauts-de-Seine, comme nous vous l'expliquions un peu plus bas, Edouard Philippe est venu apporter son soutien, ce mercredi matin, à Aurélie Taquillain, la candidate d'Ensemble (coalition LREM, MoDem, Horizons, Agir) qui aspire à devenir députée et à siéger dans la majorité présidentielle. Merci cher @EPhilippe_LH d’être venu ce matin à #Courbevoie pour m’apporter ton amical soutien.

Nous sommes tous mobilisés pour donner une majorité solide et stable au Président de la République.

Dimanche 19 juin, je compte sur vous.#legislatives2022 #Circo9203 pic.twitter.com/GJ3Hc2Yal0 — Aurélie Taquillain (@ATaquillain) June 15, 2022

10:30 - Un débat Nupes-Ensemble-RN organisé avant le 2e tour des législatives Les élections législatives sont 577 élections locales. Difficile donc d'organiser des débats. Mais BFM TV réunira en plateau Clémentine Autain (Nupes), Gabriel Attal (Ensemble) et Jordan Bardella (RN), jeudi soir, pour un débat d'entre-deux-tours entre les grands courants politiques actuels. Le trio sera interrogé sur des grandes thématiques nationales, à partir de 20h50.