"DIRECT. Législatives 2022 : la majorité réunit ses candidats à Aubervilliers... Actus et résultat des sondages"

ELECTIONS LEGISLATIVES. Plus de 400 candidats investis par le camp Macron pour les législatives sont rassemblés à Aubervilliers pour une journée de formation. Emmanuel Macron y prononcera un discours en fin d'après-midi.

Résultat des élections législatives L'essentiel Les 12 et 19 juin prochains, les élections législatives permettront aux Français d'élire les futurs députés qui siègeront à l'Assemblée nationale.

Selon le premier sondage du baromètre hebdomadaire OpinionWay-Kéa Partners pour Les Echos et Radio classique dévoilé ce mardi 10 mai, l'alliance des partis Renaissance, Modem et Horizons (majorité présidentielle) obtiendraient 310 à 350 sièges. De même la gauche unie, la Nupes, ferait un bon score et obtiendrait 135 à 165 sièges de députés. En troisième force politique, la droite des LR et de l'UDI n'obtiendrait que 50 à 70 sièges au sein de l'Assemblée nationale. Malgré le gros score de la présidentielle, le Rassemblement national n'obtiendrait quant à lui que 20 à 40 places au sein de l'hémicycle.

Le journaliste mélenchoniste Taha Bouhafs renonce à sa candidature aux législatives dans la 17ème circonscription du Rhône ce mardi 10 mai : "Continuez à vous battre. Pour ma part, j'ai essayé mais je n'y arrive plus", écrit-il sur Twitter. "Une meute s'est acharnée contre lui", déplore Jean-Luc Mélenchon. Retrait également déploré par l'écologiste Julien Bayou.

Du côté du PCF, en revanche, le retrait de Taha Bouhafs est une victoire : dans un communiqué, les communistes de la 17e circonscription demandent à la NUPES d'investir la maire de Vénissieux, Michèle Picard, jusqu'alors candidate dissidente, pour les législatives. Mais les Insoumis souhaitent un candidat de leur camp.

Les 502 candidats de la majorité présidentielle aux législatives 2022 sont réunis aux Docks d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, pour une journée de formation. Le président réélu prononcera un discours à 18 heures devant ses candidats.

Marine Le Pen est de retour pour mener la campagne législatives du Rassemblement national, elle est l'invitée du 20 Heures de TF1 ce soir.

Suivez sur cette page les dernières actualités de campagne, les sondages, et les informations sur le fonctionnement du scrutin.

20:32 - Emmanuel Macron l'assure, "il n’y a aucun territoire perdu, aucun gagné" Ce mardi soir, Emmanuel Macron s'est rendu aux docks d'Aubervilliers afin de rencontrer ses troupes engagées dans la course aux législatives. Le président de la République a tenu à les mobiliser : "Pendant les trente-trois jours qui viennent, jour et nuit, vous n’avez qu’un devoir et une responsabilité : aller partout pour aller convaincre et mobiliser." Et de prévenir : "Il n’y a aucun territoire perdu, aucun gagné." 20:10 - Les Républicains investissent une candidate de 18 ans en Moselle Ce sera certainement l'une des plus jeunes candidate en lice pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Élève en casse de terminale, Raphaëlle Rosa sera candidate aux législatives. EN cartée depuis l'âge de 16 ans, elle a, en effet, été investie par Les Républicains dans la 8e circonscription de la Moselle. trois jours avant le premier tour, la jeune lycéenne aura une autre échéance importante, l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Au Républicain Lorrain, Raphaëlle Rosa a détaillé sa démarche : "Je veux porter la voix des jeunes à l’Assemblée nationale. C’est aussi une façon de casser ce stéréotype selon lequel Les Républicains ne seraient pas un parti jeune." 19:50 - Emmanuel Macron prévient ses soutiens, "ce sera la campagne la plus dure" Présent aux docks d'Aubervilliers ce mardi soir, Emmanuel Macron a tenu un discours mobilisateur pour motiver ses troupes engagées dans la campagne des élections législatives : "Si vous vouliez faire une campagne installée, vous avez tout faux. C’est tout le contraire. Ce sera la campagne la plus dure. Vous devez porter le projet, aller convaincre. Faire comme si vous étiez au premier jour d’une aventure politique. Notre pays est divisé. Une réélection laisse moins de place à ce que certains appellent parfois l’état de grâce. Les divisions renaissent très vite." Le président de la République a également taclé les projets de ses opposants, rappelant "l'exclusion" de l'extrême droite et le "communautarisme" d'extrême gauche. Emmanuel Macron estime que seul le camp de la majorité présidentielle défend la "concorde républicaine". Et d'ajouter : "Beaucoup, à votre gauche ou à votre droite, ont parfois trahi leurs idéaux pour aller rejoindre des accords électoraux." 19:35 - Emmanuel Macron motive ses troupes en vue des législatives Emmanuel Macron se rend, ce mardi 10 mai au soir, aux docks d'Aubervilliers, afin de motiver ses troupes en vue des élections législatives. Selon Bastien Augey, journaliste de LCI présent sur place, le président de la République a été accueilli sous les applaudissements des candidats. .@EmmanuelMacron vient motiver ses troupes pour les législatives. Arrivée aux docks d'Aubervilliers sous les applaudissements des candidats @TF1Info @LCI pic.twitter.com/nqFh3kNCvs — Bastien Augey (@AugeyBastien) May 10, 2022 19:20 - Un sondage donne une large majorité pour Emmanuel Macron aux législatives Selon le premier sondage du baromètre hebdomadaire OpinionWay-Kéa Partners pour Les Echos et Radio classique dévoilé ce mardi 10 mai, l'alliance des partis Renaissance, Modem et Horizons obtiendraient 310 à 350 sièges. De même la gauche unie, la Nupes, ferait un bon score et obtiendrait 135 à 165 sièges de députés. En troisième force politique, la droite des LR et de l'UDI n'obtiendrait que 50 à 70 sièges au sein de l'Assemblée nationale. Malgré le gros score de la présidentielle, le Rassemblement national n'obtiendrait quant à lui que 20 à 40 places au sein de l'hémicycle. 19:10 - À Villeurbanne, la candidate du PS reçoit des pressions de son parti pour se retirer Après l'annonce de son retrait par le biais d'un communiqué de la section locale du Parti socialiste, Christina Martineau a démenti avoir pris une décision en ce sens. Ainsi, l'adjointe au maire de Villeurbanne n'a pas retiré sa candidature, pour le moment, au profit de Benjamin Amard, désigné par la Nupes pour cette circonscription (FI) : "Conformément aux accords nationaux, la candidature revient à LFI et donc à Gabriel Amard. Nous respectons ce choix et nous souhaitons que le candidat de la gauche et de l’écologie rassemble les formations qui constituent la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, et plus largement nos concitoyens dès le premier tour des élections législatives", peut-on lire dans le communiqué de presse. Christina Martineau estime que c'est une "pression supplémentaire" pour qu'elle se retire. Nous aurons le fin mot de cet épisode demain (mercredi 11 mai). L'élue locale affirme qu'elle rendra sa décision finale publique. 18:50 - Nathalie Arthaud ne décolère pas après l'abandon de Taha Bouhafs aux législatives Les tensions montent au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale... Après son retrait de la campagne des élections législatives, Taha Bouhafs a reçu ce mardi 10 mai des messages de soutien. Sur son compte Twitter, Nathalie Arthaud, ex-candidate à la présidentielle pour Lutte ouvrière, a également souhaité défendre le jeune militant : "À cause d’une condamnation injuste, Taha Bouhafs ne peut être candidat LFI ? Prétexte ! Beaucoup d’autres candidats ont des casseroles." Et de tacler la Nupes : "Je ne partage pas ses illusions dans la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale, mais je trouve tout dégueulasse : le déchaînement de l’extrême droite et le coup de pied de l’âne du Parti communiste." A cause d'1 condamnation injuste #TahaBouhafs ne peut être candidat #LFI ? Prétexte ! Bcp autres candidats ont des casseroles. Je ne partage pas ses illusions dans la #Nupes mais je trouve tout dégueulasse : le déchaînement de l'#extremedroite et le coup de pied de l'âne du #PCF. — Nathalie Arthaud (@n_arthaud) May 10, 2022 18:31 - Stéphane Vojetta, candidat LREM dissident face à Manuel Valls, prépare un road trip de campagne Le député LREM sortant de la 5e circonscription des Français de l'étranger n'accepte pas de renoncer à son siège au profit de Manuel Valls. C'est pourtant ce dernier qui a été investi par le camp présidentiel pour les élections législatives. Mais Stéphane Vojetta maintient sa candidature aux législatives et annonce même se lancer dans une campagne "proche de vous", puisqu'il fera un road trip : "Je ferai le tour de la péninsule ibérique pendant trois semaines, au volant de ma voiture, pour venir à la rencontre des Français pour des réunions dans plus de 40 villes de notre circonscription", indique-t-il. La 5e circonscription des Français de l'étranger comprend l'Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre. 18:20 - Dans le Tarn, trois candidats socialistes dissidents se soumettront à une consultation des militants Etienne Moulin, Benoît Ibars et David Cucullières avaient été investis par la fédération du Parti socialiste du Tarn pour les élections législatives, avant l'accord de la Nupes. D'après l'accord, ils devraient se retirer au profit de candidats d'autres partis de gauche. Ils hésitent toutefois à se maintenir et trancheront par une consultation des militants du parti. La consultation devrait avoir lieu en fin de semaine. Christophe Ramond, président PS du conseil départemental, leur apporte son soutien. Opposant à l'accord du PS avec la France insoumise, il déclare au Monde : "Ne pas avoir un candidat PS sur une circonscription dans la patrie de Jean-Jaurès est une aberration." Jean Jaurès est en effet né à Castres, dans le Tarn. 18:10 - Le Parti socialiste se saisit du 41e anniversaire de la victoire de Mitterrand pour célébrer la Nupes Après Olivier Faure, c'est au tour du compte du Parti socialiste, sur Twitter, de rendre hommage à François Mitterrand : le premier président socialiste de la Ve République était élu il y a 41 ans jour pour jour, soutenu par une gauche unie. De quoi faire écho à la Nupes fraichement construite. Sur le compte du Parti socialiste, on lit : " 'On peut élargir l'horizon, on peut comprendre le langage des autres, on peut même en assimiler une partie, rien n'est interdit, à condition de ne rien perdre de ce qui fait le message dont on est les porteurs.' Un propos de François Mitterrand qui sonne d'actualité." 17:50 - Marion Maréchal confirme qu'elle ne sera pas candidate aux élections législatives Dans un communiqué, la vice-présidente du parti Reconquête ! confirme qu'elle ne se présentera pas aux législatives 2022. "Croyez bien que c'est avec regret, et après mûre réflexion, que je prends cette décision, mais je dois me rendre à l'évidence : je ne pourrai pas mener une campagne active, à huit mois de grossesse, avec un accouchement prévu le jour du deuxième tour de l'élection", écrit Marion Maréchal. Elle s'engage cependant à soutenir les "550 courageux candidats" de Reconquête et à poursuivre son engagement pour Reconquête. 17:45 - Julien Bayou lance sa campagne pour les élections législatives ce soir Le premier secrétaire du Parti socialiste est candidat aux législatives dans la 5e circonscription de Paris. Il organise ce soir une soirée de lancement de sa campagne, à 19h dans le 10e arrondissement. La 5e circonscription regroupe le 3e et le 10e arrondissement de Paris. 17:35 - Eric Coquerel rejette la demande des communistes d'investir Michèle Picard à Vénissieux aux législatives Après le retrait du candidat insoumis Taha Bouhafs, les communistes espèrent voir Michèle Picard, la maire de Vénissieux, investie par la Nupes aux élections législatives dans la 14e circonscription du Rhône. Dans une interview à BFM, Michèle Picard a appelé à arrêter "les parachutages" : "Notre ancrage, ici, est une chance pour faire gagner la gauche sur ce territoire", assure-t-elle. Mais peu d'espoir... Dans la foulée, le député insoumis Eric Coquerel lui répond sèchement sur Twitter : "Juste, ça suffit ! Cette circonscription ne vous reviendra pas." 17:20 - Si la gauche remportait les législatives, Ruffin serait au gouvernement de Mélenchon Ce matin sur Franceinfo, le député de la France insoumise, François Ruffin, n'a pas hésité en répondant à la question : "Oui !" Il serait ministre dans un gouvernement dirigé par Jean-Luc Mélenchon. Car rappelons l'ambition du leader de la France insoumise : obtenir une majorité absolue aux élections législatives avec la Nupes, afin de contraindre Emmanuel Macron à désigner un Premier ministre au sein de cette alliance. Quel portefeuille voudrait François Ruffin ? Il y a quelques semaines, il évoquait le ministère du Travail. 17:03 - Qui sont les ministres qui se présentent aux élections législatives ? 18 ministres d'Emmanuel Macron sont investis sous la bannière "Ensemble" pour les élections législatives 2022 : Jean-Michel Blanquer (Loiret), Elisabeth Borne (Calvados), Marc Fesneau (Loir-et-Cher), Olivier Véran (Isère), Gabriel Attal (Hauts-de-Seine), Amélie de Montchalin (Essonne), Gérald Darmanin (Nord), Emmanuelle Wargon (Val-de-Marne), Olivier Dussopt (Ardèche), Clément Beaune (Paris), Franck Riester (Seine-et-Marne), Sarah El Haïry (Loire-Atlantique), Joël Giraud (Hautes-Alpes), Nadia Hai (Yvelines), Béatrice Abba (Haute-Marne), Brigitte Klinkert (Haut-Rhin), Olivia Grégoire (Paris) et Geneviève Darrieussecq (Landes) LIRE PLUS

Le premier tour des élections législatives est organisé dans toutes les circonscriptions de France métropolitaine le dimanche 12 juin 2022 ; le second tour a lieu le dimanche 19 juin 2022. A l'étranger et en Polynésie française, le premier scrutin se tient une avance avant le vote organisé en métropole. Dans certains départements et collectivités d'outre-mer, les électeurs votent aux législatives le samedi précédant l'élection en métropole. Ces deux scrutins interviennent seulement deux mois après l'élection présidentielle, du fait la campagne en plus d'être courte et imprégnée des dynamiques de l'élection présidentielle. Les investitures des candidats interviennent généralement début mai après les séquences de tractations mais les candidatures officielles doivent être déposées en préfecture entre le 16 et la 20 mai, à 18 heures au plus tard. Quant à la campagne officielle, elle dure deux semaines et commence le lundi 30 mai cette année. A compter de cette date, les communes doivent mettre à disposition des candidats des espaces d'affichage et les médias donnent la parole aux partis politiques engagés dans la course des législatives.

Quel est le fonctionnement des élections législatives ?

Les hommes et femmes désignés députés lors des élections législatives sont les représentants de la Souveraineté nationale pendant 5 ans, sauf en cas de dissolution interrompant la législature. L'élection s'effectue au suffrage universel direct, par un scrutin dit majoritaire uninominal à deux tours dans chaque circonscription. Dans chaque circonscription, un candidat est élu et obtient donc un siège de député dès le premier tour, s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre d'électeurs inscrits.

Pour se qualifier pour le deuxième tour, un candidat doit avoir recueilli au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Mais si un seul candidat remplit cette condition, alors le candidat arrivé en deuxième position peut se maintenir au second tour. Si aucun candidat n'a obtenu les 12,5% de voix d'inscrits, les deux candidats arrivés en tête sont qualifiés pour le second tour. Au deuxième tour, le candidat arrivé en tête, avec une majorité absolue ou relative, est élu. En cas d'égalité parfaite de suffrages, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

Qui sont les candidats aux élections législatives ?

Lors des élections législatives, ce sont toujours plusieurs milliers de candidats qui s'engagent pour briguer un siège à l'Assemblée nationale. En 2017, ils étaient près de 8000. Selon le code électoral, pour se porter candidats aux législatives, il faut respecter un certain nombre de conditions : être majeur au jour de l'élection ; jouir de ses droits civiques ; ne pas être dans un cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi. Un candidat n'a pas l'obligation, en revanche, de figurer sur la liste électorale d'une des communes de la circonscription législative qu'il vise. Il est interdit de se présenter dans plusieurs circonscriptions. Il est impossible pour un maire ou une personne exerçant des fonctions exécutives locales de se porter candidat à une élection législative, depuis la loi organique du 14 février 2014 sur le non-cumul des mandats.

Quels sont les résultats des sondages sur les législatives 2022 ?

Il faut bien comprendre que les élections législatives sont d'une nature très singulière : il s'agit en réalité de 577 scrutins différents, une par circonscription, avec des candidats se présentant uniquement dans un unique territoire. Les instituts de sondage ne se prêtent pas à l'exercice de réaliser une enquête d'opinion dans chaque circonscription. En revanche, les sondeurs effectuent toujours pour les législatives des études d'intentions de vote par formation politique à l'échelle nationale, pour le premier et le deuxième tour. Des analyses plus fines suivent avec des projections en nombre de sièges, avec de larges fourchettes.

De premiers sondages sur les élections législatives, donnant les premières tendances, viennent d'être publiés. Attention, les projections sont un exercice très difficiles à réaliser pour les sondeurs, mais elles donnent des éléments sur les rapports de force en jeu : selon un sondage de Cluster 17, publié vendredi 29 avril, 34% des électeurs interrogés ont l'intention de voter pour un candidat soutenu par les principales forces de gauche au premier tour, 24% pour un candidat soutenu par le RN et Reconquête, 24% pour un candidat soutenu par le parti présidentiel, et 9,5% pour un candidat soutenu par les Républicains. Un sondage Ifop datant du même jour indique que 35% des personnes interrogées souhaitent la victoire d'une union des gauches aux législatives, 29% la victoire d'une alliance RN-Reconquête, 26% la victoire du camp présidentiel, et 10% celle des Républicains et de leurs alliés. En revanche, un sondage Harris Interactive plus ancien (25 avril) basé sur les intentions de vote prévoit une majorité absolue pour le président Macron à l'issue des deux tours.

Quel est le résultat des dernières élections législatives ?

Les résultats des précédentes législatives avaient permis à Emmanuel Macron de gouverner avec une majorité absolue, puisque 350 sièges sur 577 avaient été attribués, en 2017, aux partis La République en Marche et au MoDem. Le parti Les Républicains devenait alors le premier parti d'opposition, avec 112 élus. Le Parti socialiste enregistrait une très sévère défaite, avec l'élection de seulement 30 parlementaires au Palais Bourbon. La France Insoumise était parvenu à se constituer un groupe parlementaire, avec 17 élus, le Rassemblement national avait fait entrer 8 élus à l'Assemblée nationale. En cinq ans, ces chiffres ont évolué au fil des démissions, changements de groupes et législatives partielles. Voici dans le graphique ci-dessus la composition de l'Assemblée nationale actualisée avant le résultat des législatives 2022.