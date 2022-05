"DIRECT. Législatives 2022 : de nombreux ministres investis... Résultat des sondages et actus"

ELECTIONS LEGISLATIVES. La majorité investit deux nouvelles ministres : Barbara Pompili brigue un second mandat, et Elisabeth Moreno se lance pour la première fois. Hier soir, Eric Zemmour a confirmé se présenter dans le Var.

Résultat des élections législatives L'essentiel Les élections législatives auront lieu les 12 et les 19 juin 2022. Les Français sont appelés à désigner les députés pour former la nouvelle Assemblée nationale.

Eric Zemmour a annoncé dans la soirée du 12 mai qu'il serait candidat aux législatives dans la 4e circonscription du Var. Le candidat y sera opposé à Philippe Lottiaux, du RN, mais aussi à la député sortante LREM, Sereine Mauborgne. "J'aime le Var, j'aime les Varois et mon petit doigt me dit qu'ils me le rendent bien", a-t-il ajouté.

Deux nouvelles ministres sont officiellement investies par la majorité présidentielle pour les législatives : Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, brigue un second mandat dans le 2ème circonscription de la Somme et Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'Egalité femmes-hommes, se présente dans la 9ème circonscription des Français à l'étranger.

Jean-Luc Mélenchon lui ne sera pas candidat aux élections législatives dans les Bouches-du-Rhône, c'est son ancien directeur de campagne Manuel Bompard qui sera investi dans sa circonscription.

.Les candidats ont jusqu'au 20 mai pour déposer leurs candidatures aux élections législatives en préfecture. D'ici là, de nouveaux noms doivent encore être révélés, notamment par la Nupes, les Républicains et la confédération "Ensemble".

Un sondage de CLuster17, publié ce vendredi 13 mai, place la Nupes en tête des intentions de vote au 1e tour : 31% des sondés souhaitent soutenir un de ses candidats. Cependant, selon le sondage Harris Interactive du 11 mai, à l'issue des deux tours, la majorité présidentielle décrocherait entre 300 et 350 sièges, c'est-à-dire une majorité absolue. La gauche unie (Nupes) en raflerait entre 105 et 168, le Rassemblement national entre 52 et 80, les Républicains entre 30 et 48.

Suivez sur cette page les dernières actualités de campagne, les sondages, et les informations sur le fonctionnement du scrutin.

10:35 - 31% d'intentions de vote pour la Nupes au 1e tour des élections législatives, selon un sondage Selon un nouveau sondage de Cluster17, publié ce jour, 31% des Français interrogés voteront pour un candidat de la Nouvelle union populaire écologique et sociale au 1e tour des législatives 2022. La majorité présidentielle récolte quant à elle 27% d'intentions de vote, devant le Rassemblement national (19%), les Républicains (9,5%) et Reconquête (5,5%). 2% des sondés souhaitent soutenir un candidat soutenu par Debout la France ou les Patriotes, 1% un candidat régionaliste, 1% un candidat de Lutte ouvrière ou du NPA et 4% pour un autre candidat. ???? Sondage #legislatives2022 - Cluster17

Mais "évidemment, s'il y a une menace islamo-gauchiste dans une circonscription, on peut inviter les électeurs plutôt à voter pour le candidat qui est en face, quel qu'il soit." 09:50 - L'investiture de Taha Bouhafs a démontré "l'idéologie de cette nouvelle union", selon Aurore Bergé La députée LREM est candidate à sa réélection aux législatives 2022 dans la 10e circonscription des Yvelines. Sur Europe 1 ce matin, elle revient sur l'affaire Taha Bouhafs, éphémère candidat de la Nupes qui s'est retiré des législatives suite à des accusations de violences sexuelles. "Il aura fallu longtemps pour que cette nouvelle alliance de gauche fasse le choix de ne pas l'investir aux législatives mais le simple fait qu'il ait été investi démontre la fragilité et l'idéologie de cette nouvelle union", déclare Aurore Bergé. "Ils ont révélé qui ils étaient, c'est-à-dire, cette volonté de communautariser la société française, de la fracturer", déplore-t-elle. 09:34 - Jean-Michel Blanquer approuve la charte d'engagement de la majorité pour les élections législatives Tous les candidats de la majorité présidentielle aux élections législatives 2022 ont du signer une charte d'engagement. Dans cette charte, ils s'engagent à "soutenir tous les engagements pris par Emmanuel Macron devant les Français." Interrogé sur BFMTV sur cette charte, qu'il a dû signer, Jean-Michel Blanquer trouve cet engagement "normal" : "C'est surtout une charte pour être cohérent avec le programme du président de la République. Le président s'est présenté devant les Français avec un programme, la majorité législative que, j'espère, il aura, et là pour lui permettre cela. " Pour le ministre de l'éducation, candidat aux législatives parachuté dans la 4e circonscription du Loiret, cette charte n'empêchera pas les "nuances" au sein de la majorité présidentielle ; "Je pense que c'est d'ailleurs très souhaitable et c'est aussi ce que les Français veulent. Tout est question d'équilibre. [...] Il faut être ni godillot ni frondeur". 08:43 - Pas de candidat de la majorité face au LR Damien Abad La majorité présidentielle ne présentera pas de candidats face au Républicain Damien Abad dans une circonscription de l'Ain lors des élections législatives. "C'est une façon de saluer sa posture de responsabilité et de clarté alors que son parti politique a continué dans la voie du naufrage", a fait savoir, Stanislas Guérini, le patron de La République en Marche ce matin sur France 2, faisant référence de l'appel au vote Emmanuel Macron de l'élu Républicain pendant la campagne présidentielle. 08:08 - Manuel Bompard pour remplacer Jean-Luc Mélenchon dans les Bouches-du-Rhône En meeting à Marseille, hier, Jean-Luc Mélenchon a lâché le morceau, il ne rempile pas dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône mais laisse la place à son ancien directeur de campagne, Manuel Bompard. Le député hérite de la circo qui semble très favorable à La France insoumise dont le candidat était arrivé en tête lors du premier tour de l'élection présidentielle. 08:00 - Zemmour candidat dans le Var, Falco appelle les électeurs à faire barrage Eric Zemmour a annoncé hier qu'il sera candidat aux élections législatives dans la 4e circonscription du Var. Déjà, les élus locaux se mobilisent contre la candidature du polémiste notamment l'ancien maire de Toulon, Hubert Falco, ancien républicain ayant rejoint la majorité présidentielle, qui a appelé les Varois à faire bloc face à l'extrême droite. 07:52 - 22 ministres sont candidats aux législatives Avec les récentes candidatures de Barbara Pompili et Elisabeth Moreno, le nombre de ministres investis par la majorité présidentielle aux élections législatives s'élève à 22. Jean-Michel Blanquer, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Olivier Véran ou encore la porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ont également confirmé leur candidature. 07:46 - Pompili et Moreno investies, deux nouvelles ministres candidates aux législatives La majorité présidentielle a officiellement investi deux nouvelles ministres a-t-on appris dans la soirée. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique est candidate à sa réélection dans les 2ème circonscription de la Somme tandis qu'Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'Egalité femmes-hommes se présente pour la première fois pour être députée dans la 9ème circonscription des Français de l'étranger.

Le premier tour des élections législatives est organisé dans toutes les circonscriptions de France métropolitaine le dimanche 12 juin 2022 ; le second tour a lieu le dimanche 19 juin 2022. A l'étranger et en Polynésie française, le premier scrutin se tient une avance avant le vote organisé en métropole. Dans certains départements et collectivités d'outre-mer, les électeurs votent aux législatives le samedi précédant l'élection en métropole. Ces deux scrutins interviennent seulement deux mois après l'élection présidentielle, du fait la campagne en plus d'être courte et imprégnée des dynamiques de l'élection présidentielle. Les investitures des candidats interviennent généralement début mai après les séquences de tractations mais les candidatures officielles doivent être déposées en préfecture entre le 16 et la 20 mai, à 18 heures au plus tard. Quant à la campagne officielle, elle dure deux semaines et commence le lundi 30 mai cette année. A compter de cette date, les communes doivent mettre à disposition des candidats des espaces d'affichage et les médias donnent la parole aux partis politiques engagés dans la course des législatives.

Quel est le fonctionnement des élections législatives ?

Les hommes et femmes désignés députés lors des élections législatives sont les représentants de la Souveraineté nationale pendant 5 ans, sauf en cas de dissolution interrompant la législature. L'élection s'effectue au suffrage universel direct, par un scrutin dit majoritaire uninominal à deux tours dans chaque circonscription. Dans chaque circonscription, un candidat est élu et obtient donc un siège de député dès le premier tour, s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre d'électeurs inscrits.

Pour se qualifier pour le deuxième tour, un candidat doit avoir recueilli au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Mais si un seul candidat remplit cette condition, alors le candidat arrivé en deuxième position peut se maintenir au second tour. Si aucun candidat n'a obtenu les 12,5% de voix d'inscrits, les deux candidats arrivés en tête sont qualifiés pour le second tour. Au deuxième tour, le candidat arrivé en tête, avec une majorité absolue ou relative, est élu. En cas d'égalité parfaite de suffrages, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

Qui sont les candidats aux élections législatives ?

Lors des élections législatives, ce sont toujours plusieurs milliers de candidats qui s'engagent pour briguer un siège à l'Assemblée nationale. En 2017, ils étaient près de 8000. Selon le code électoral, pour se porter candidats aux législatives, il faut respecter un certain nombre de conditions : être majeur au jour de l'élection ; jouir de ses droits civiques ; ne pas être dans un cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi. Un candidat n'a pas l'obligation, en revanche, de figurer sur la liste électorale d'une des communes de la circonscription législative qu'il vise. Il est interdit de se présenter dans plusieurs circonscriptions. Il est impossible pour un maire ou une personne exerçant des fonctions exécutives locales de se porter candidat à une élection législative, depuis la loi organique du 14 février 2014 sur le non-cumul des mandats.

Quels sont les résultats des sondages sur les législatives 2022 ?

Il faut bien comprendre que les élections législatives sont d'une nature très singulière : il s'agit en réalité de 577 scrutins différents, une par circonscription, avec des candidats se présentant uniquement dans un unique territoire. Les instituts de sondage ne se prêtent pas à l'exercice de réaliser une enquête d'opinion dans chaque circonscription. En revanche, les sondeurs effectuent toujours pour les législatives des études d'intentions de vote par formation politique à l'échelle nationale, pour le premier et le deuxième tour. Des analyses plus fines suivent avec des projections en nombre de sièges, avec de larges fourchettes.

De premiers sondages sur les élections législatives, donnant les premières tendances, viennent d'être publiés. Attention, les projections sont un exercice très difficiles à réaliser pour les sondeurs, mais elles donnent des éléments sur les rapports de force en jeu : selon un sondage de Cluster 17, publié vendredi 29 avril, 34% des électeurs interrogés ont l'intention de voter pour un candidat soutenu par les principales forces de gauche au premier tour, 24% pour un candidat soutenu par le RN et Reconquête, 24% pour un candidat soutenu par le parti présidentiel, et 9,5% pour un candidat soutenu par les Républicains. Un sondage Ifop datant du même jour indique que 35% des personnes interrogées souhaitent la victoire d'une union des gauches aux législatives, 29% la victoire d'une alliance RN-Reconquête, 26% la victoire du camp présidentiel, et 10% celle des Républicains et de leurs alliés. En revanche, un sondage Harris Interactive plus ancien (25 avril) basé sur les intentions de vote prévoit une majorité absolue pour le président Macron à l'issue des deux tours.

Quel est le résultat des dernières élections législatives ?

Les résultats des précédentes législatives avaient permis à Emmanuel Macron de gouverner avec une majorité absolue, puisque 350 sièges sur 577 avaient été attribués, en 2017, aux partis La République en Marche et au MoDem. Le parti Les Républicains devenait alors le premier parti d'opposition, avec 112 élus. Le Parti socialiste enregistrait une très sévère défaite, avec l'élection de seulement 30 parlementaires au Palais Bourbon. La France Insoumise était parvenu à se constituer un groupe parlementaire, avec 17 élus, le Rassemblement national avait fait entrer 8 élus à l'Assemblée nationale. En cinq ans, ces chiffres ont évolué au fil des démissions, changements de groupes et législatives partielles. Voici dans le graphique ci-dessus la composition de l'Assemblée nationale actualisée avant le résultat des législatives 2022.