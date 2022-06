"DIRECT. Résultats des législatives 2022 : l'élection a déjà débuté ! Les données du scrutin"

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022. Le premier tour des législatives 2022 est lancé avec l'ouverture des bureaux de vote dans les Outre-mer ce samedi 11 juin. Demain, les élections législatives débuteront à 8 heures en France métropolitaine. Les résultats du vote seront dévoilés dans la soirée...

Après le résultat des ultimes sondages, la campagne officielle des législatives 2022 s'est achevée ce vendredi à minuit. Et cette campagne aura été essentiellement animée par une nouvelle coalition de gauche, la Nouvelle union populaire écologique et sociale , qui a focalisé l'attention face à une majorité présidentielle souvent atone et un Rassemblement national au second plan.

Les élections législatives 2022 sont programmées ce week-end, six semaines après la présidentielle. On vote déjà dans plusieurs territoires ultra-marins, à commencer par Saint-Pierre et Miquelon qui a été le premier à ouvrir ses bureaux de vote. L'élection débute aussi ce samedi 11 juin en Guyane, dans les Antilles, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion et à Mayotte. La métropole vote à partir de demain dimanche 12 juin à 8 heures.

16:43 - Dans la 4e des Alpes-Maritimes, l'extrême-droite donne du fil à retordre à la majorité présidentielle Alexandra Valetta-Ardisson est la députée sortante de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. Réinvestie par Ensemble! pour ces législatives 2022, elle sait que la partie ne va pas être facile pour elle. En effet, le résultat de la présidentielle y a été très favorable à Marine Le Pen, qui a récolté 31,7% des suffrages au 1e tour, et 57,5% au 2e tour. Eric Zemmour avait également signé un bon score, obtenant 14,5% des voix au 1e tour. Pour ces élections législatives, le parti Reconquête! est représenté par Damien Rieu, le cofondateur de Génération identitaire, mouvement dissout par l'Etat en 2021. Du côté du RN, c'est Alexandra Masson qui se soumet au vote, une figure connue de son camp localement. Pour sa part, la Nupes présente la communiste Sophie Bournot-Poulet. La 4e circonscription compte les communes de Villefranche-sur-Mer, Menton, Beausoleil ou encore Roquebrune-Cap-Martin.

16:13 - "La police tue" : Mélenchon démarre une polémique en pleine campagne législative "La police tue et le groupe factieux Alliance (syndicat de police, NDLR) justifie les tirs et la mort pour 'refus d'obtempérer'. La honte c'est quand ?" Ecrivait Jean-Luc Mélenchon sur Twitter en début de semaine. Il réagissait à la mort d'une jeune femme, passagère d'une voiture, sous les balles d'un policier, suite au refus d'obtempérer du chauffeur. Les propos de Mélenchon ont déclenché une polémique : "Quand on aspire aux plus hautes fonctions, on devrait savoir respecter ceux qui nous protègent. Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais de ceux-là : il ne fait pas que mépriser la police, il la hait", assène Christophe Castaner sur Twitter. Le 9 juin dans le Tarn, Emmanuel Macron a à son tour condamné la réaction de l'Insoumis : "Il y a des choses que je ne peux pas accepter, c’est qu’on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre", disait le président. Du côté de la Nupes, les propos de Mélenchon n'ont pas fait l'unanimité : s'il a reçu le soutien des écologistes Julien Bayou et de Sandrine Rousseau, le communiste Fabien Roussel a émis des réserves : "Je ne ferai jamais d'amalgame en disant que la police tue", a déclaré ce dernier lors d'une réunion publique dans le Nord.

15:50 - Dans l'Ain, Damien Abad fait face à un candidat de son ancien parti Le ministre de la santé et des solidarités joue son poste au gouvernement les 12 et 19 juin : il est en effet candidat aux élections législatives dans la 5e circonscription de l'Ain. S'il y a déjà été élu député deux fois, cette élection 2022 pourrait être plus compliquée que les précédentes. Car il se présente devant ses électeurs avec une nouvelle étiquette, celle de la majorité présidentielle, alors qu'il avait, dans un premier temps, été investi par LR. Son ancien parti présente d'ailleurs face à lui un candidat, Julien Martinez. Ajoutons que l'image de Damien Abad est quelque peu entachée par les signalements pour violences sexuelles révélés par Médiapart quelques jours après sa nomination au gouvernement. A noter aussi qu'au 1e tour de la présidentielle, c'est Marine Le Pen qui était arrivée en tête dans la 5e circonscription de l'Ain. Au 2e tour, Emmanuel Macron l'avait devancée d'une courte tête (50,8%). Pour ces législatives 2022, le RN a investi Joëlle Nambotin dans la circonscription, tandis que la Nupes y présente l'insoumise Florence Pisani.

15:37 - Manuel Valls a été éliminé dès le premier tour des élections législatives Dès lundi 6 juin, les résultats officiels du 1e tour des législatives dans les 11 circonscriptions de l'étranger étaient connus. Un premier tour de très bon augure pour Ensemble!, la confédération réunie autour d'Emmanuel Macron, qui a réussi à qualifier tous ses candidats pour le 2e tour... sauf un. Dans la 5e circonscription, qui regroupe les Français d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco, Manuel Valls, investi par Ensemble!, a été éliminé. C'est le candidat de la Nupes, Renaud Le Berre, qui est arrivé en tête du scrutin, devant le candidat LREM dissident, le député sortant Stéphane Vojetta. Un coup dur pour l'ancien Premier ministre socialiste, qui rate son retour dans la vie politique française. Dans la foulée, plusieurs chefs de file de LREM, dont Stanislas Guerini et Christophe Castaner, ont appelé à voter pour Stéphane Vojetta au 2e tour. De son côté, Manuel Valls a supprimé son compte Twitter après un ultime message : "Adieu Twitter."

15:10 - Quand Emmanuel Macron mettait en garde contre les "alliances de circonstances" aux législatives En déplacement dans le Tarn jeudi 9 juin, Emmanuel Macron n'a pas manqué de cibler les adversaires principaux de son camp dans ces élections législatives : la Nouvelle union populaire écologique et sociale. Dans son discours à Puycelsi, il a appelé de ses voeux "une majorité forte et claire" à sa faveur à l'Assemblée. "Je veux alerter les Français sur l’importance du choix qu’ils auront à faire", a déclaré Macron. "Rien ne serait plus dangereux que d’ajouter au désordre mondial un désordre français que proposent les extrêmes", a encore affirmé le chef d'Etat, ajoutant : "Dans cette période délicate, il faut à la France non pas des alliances de circonstance, des idées sacrifiées pour des postes, des postures, mais de la cohérence, de la compétence et de la confiance." Une manière de discréditer l'alliance des gauches derrière Jean-Luc Mélenchon. Au contraire, le président de la République a dit souhaiter "pour le pays des députés capables de faire bloc avec le président", désignant implicitement les candidats de la confédération Ensemble!.

14:59 - Eric Zemmour et le RN renvoient dos à dos Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon Alors que cette campagne des législatives 2022 installait le duel entre les camps d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour s'est efforcé de faire exister un troisième bloc. Pour cela, il s'est attaché à rapprocher les projets des deux anciens socialistes. Sur France Bleu Provence vendredi, le candidat de Reconquête! dénonçait "un endoctrinement de gauche [...] favorisé à la fois par Emmanuel Macron et par Jean-Luc Mélenchon, qui sont en vérité les deux faces d'une même pièce". En effet, selon Zemmour, "Emmanuel Macron, par sa politique laxiste sur l'immigration, sur la sécurité, nous prépare la France de Jean-Luc Mélenchon, qui est un nouveau peuple". Une rhétorique proche de celle du Rassemblement national, qui a martelé pendant toute la campagne qu'Emmanuel Macron avait remporté la présidentielle grâce aux consignes de Jean-Luc Mélenchon à ses électeurs avant le 2e tour.

14:49 - Des lycéens se présentent aux élections législatives Pour ces législatives 2022, certaines formations politiques ont mis la jeunesse à l'honneur : chez la Nupes comme chez LR, on est allé chercher un candidat sur les bancs du lycée. Pour LR, c'est Raphaëlle Rosa. A 18 ans, cette dernière est candidate dans la 8e circonscription de la Moselle. Elle est là pour "défendre les valeurs de la droite républicaine", confie-t-elle à CNEWS. Du côté de la Nupes, on a investi Noé Petit dans la 3e circonscription du Loir-et-Cher. "J'ai 18 ans mais je suis militant depuis cinq ans", dit à BFMTV celui qui s'est déjà fait connaitre pour son engagement écologiste dans son village de Saint-Amand-Longpré. Si les résultats des législatives sont favorables aux deux lycéens dimanche soir, les révisions du bac s'annoncent mouvementées.

14:35 - Quel sera le résultat de Fabien Roussel aux législatives dans la 20e circonscription du Nord ? Le communiste est candidat à sa réélection aux législatives 2022 dans la 20e circonscription du Nord. Fabien Roussel y a été élu pour la première fois en 2017, mais cette circonscription est un bastion communiste depuis 1962. Toutefois, cette année, les résultats de la présidentielle y ont été très favorables au RN : Marine Le pen y est arrivée en tête au premier comme au deuxième tour. A l'élection législative, c'est Guillaume Florquin qui représente le RN. Fabien Roussel, investi par la Nupes, fera également face à Delphine Alexandre, candidate investie par la majorité présidentielle, à Béatrice Lasserre pour Reconquête!, ou encore à Monique Huon pour le Mouvement de la ruralité. Mais aussi à trois candidatures de gauche hors Nupes : celles de Bruno Duquesne (PRG), de Dimitri Mozdzierz (LO), de Rudy Patel (parti animaliste), et du dissident insoumis Éric Renaud.

14:27 - A Béziers, Emmanuelle Ménard peut-elle pâtir des prises de position de son mari dans ces législatives ? Elle est dans la lumière, sans lui faire d'ombre, présente à ses côtés en permanence, comme en attestent les photos diffusées tout au long de la journée par la municipalité. Pourtant, pas de déclaration forte, pas un mot plus haut que l'autre. Emmanuelle Ménard, compagne de Robert Ménard, est la députée de la 6e circonscription de l'Hérault, qui comprend principalement Béziers, la ville dirigée par son mari depuis 2014. Lui est médiatiquement connu, entre ses sorties polémiques et ses affiches qui ont fait réagir. Elle, est bien plus discrète. Mais pas inactive, avec ses 7454 amendements déposés en cinq ans, même si seulement 73 ont été adoptés. Candidate à sa réélection aux législatives 2022, l'élue de 53 ans a, cette fois, décidé de s'affranchir de tout parti, elle qui était arrivée à l'Assemblée nationale avec le soutien (et non l'investiture) du FN en 2017. Si l'ancienne journaliste s'était imposée en recueillant 53,49% des suffrages il y a cinq ans, les revirements de son mari, ses critiques envers le RN qui "ne gagnera jamais" et son soutien affiché à Emmanuel Macron sur divers points (retraite à 65 ans, vaccination...) pourraient-il lui jouer des tours ? Sur un territoire acquis à la cause de l'extrême-droite, les dernières sorties du premier édile -notamment sa tribune plaidant pour "une majorité pour Macron" face à Mélenchon- ont provoqué quelques remous, notamment des départs au sein du conseil municipal, auquel siège également Emmanuelle Ménard. Malgré les accrocs entre Marine Le Pen et Robert Ménard, la première n'a pas inevsti de candidat face à la compagne de l'ex-patron de Reporters sans frontière. De quoi éviter la division sur une circonscription qui a voté à 35% en faveur du RN au 1er tour de la présidentielle, et sur laquelle se présente un candidat Reconquête, ex-conseiller municipal. Mais, localement, le parti d'Eric Zemmour, n'a pas percé. Emmanuelle Ménard devrait donc se retrouver dans la configuration d'un match à trois avec Ensemble (Macron avait recueilli 19,51% des voix au 1er tour de la présidentielle) et la Nupes (18,64% pour Mélenchon). En 2017, sa victoire s'était jouée à 2500 voix face à la candidate LREM. L'affiche devrait être tout aussi serrée cette année.

14:24 - Le 1e tour des élections législatives a lieu aujourd'hui dans certains outre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guyane, les Antilles, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion et Mayotte ouvrent leurs bureaux de vote dès ce samedi. Le 1e tour des législatives 2022 y est anticipé d'un jour par rapport à la métropole. Au total, ce sont 12 sièges que se disputent ces territoires à l'Assemblée : quatre en Martinique, quatre en Guadeloupe, deux en Guyane, un pour Saint-Pierre-et-Miquelon, et un seul pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Pour leur part, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Mayotte et Wallis-et-Futuna voteront dimanche comme la métropole.

13:40 - En Seine-et-Marne, réélection facile d'Olivier Faure aux législatives ? Le patron du Parti socialiste est candidat à ces législatives 2022 dans la 11e de Seine-et-Marne, dont il est le député depuis 2012. Investi par la Nouvelle union populaire écologique et sociale, la candidature d'Olivier Faure n'a pas fait débat à gauche, et il ne fera face à aucun dissident dans son camp. Seuls Lutte ouvrière et le parti animaliste présentent des candidates de gauche alternative, Anne de la Torre (LO) et Sylvie Morel-Lelu (anim.). Au regard des résultats de l'élection présidentielle, cette circonscription est favorable à la gauche : Jean-Luc Mélenchon y est arrivé en tête au 1e tour, recueillant 36% des voix. Olivier Faure aura face à lui sept candidats, dont Charlyne Péculier pour Ensemble!, Martine Demonchy pour le RN, Brigitte Lapeyronie pour Reconquête!, Joël Sangaré pour l'UDI et Evelyne Marque Gras pour Debout La France.

13:05 - A Hénin-Beaumont, victoire assurée pour Marine Le Pen aux législatives 2022 ? La candidate du RN part confiante dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais pour ces élections législatives. Elle y est candidate à sa réélection, elle qui siège déjà à l'Assemblée nationale depuis 2017. De plus, Marine Le Pen est arrivée en tête dans cette circonscription lors de la présidentielle : elle y a concentré 63,4% des suffrages exprimés au 2e tour face à Emmanuel Macron. Au 1e tour de la présidentielle, c'était Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en 2e position, recueillant 20,7% des suffrages. Pour ces législatives, la Nouvelle union populaire écologique et sociale est représentée par l'écologiste Marie Tondelier, membre de l'opposition au conseil municipal d'Hénin-Beaumont.

12:30 - Les ministres candidats aux élections législatives jouent gros Une quinzaine de membres du gouvernement se présentent aux législatives 2022. Pourtant, l'Elysée a bien rappelé la règle selon laquelle tout ministre qui perd une élection doit quitter le gouvernement. Ce sont donc des postes de taille qui se jouent ces 12 et 19 juin. A commencer par celui de la Première ministre : Elisabeth Borne se présente pour la première fois au suffrage des Français dans la 6e circonscription du Calvados. Un territoire a priori favorable au camp d'Emmanuel Macron, cependant. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin met également son poste en jeu dans la 10e circonscription du Nord. A surveiller aussi Olivier Dussopt (ministre du Travail), dans la 2e d'Ardèche, ou encore Stanislas Guerini (ministre de la fonction publique) dans la 3e de Paris.

12:13 - Eric Zemmour et l'échec d'une union des droites aux législatives 2022 "Jean-Luc Mélenchon a réussi là où j'ai échoué", confessait Eric Zemmour sur CNEWS il y a deux semaines. Depuis le début de sa campagne pour les élections législatives, l'ancien candidat à la présidentielle n'a eu de cesse de tendre la main aux autres formations de droite : le Rassemblement national, d'abord, mais aussi Les Républicains et Debout La France. Peine perdue, de tous les côtés. Du côté du Rassemblement national, on ne pardonne pas à Eric Zemmour ses propos au soir du 2e tour de la présidentielle et de la défaite de Marine Le Pen : "C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen" avait alors déploré l'ancien journaliste. "Une demande en mariage tout en finesse", avait ironisé Jordan Bardella. Le RN a été inflexible : même dans la 4e circonscription du Var, où se présente Zemmour, le parti présente un candidat face à lui. Zemmour, en revanche, a fait le choix de ne pas placer de candidats Reconquête "face à Marine Le Pen, Eric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan".

11:53 - Taha Bouhafs : la polémique qui a entaché la campagne législative de la Nupes A gauche, les négociations sur la répartition des circonscriptions ne s'est pas faite sans mal. Si bien que même après la signature des accords, quelques points restaient sensibles. C'était le cas de la 14e circonscription du Rhône : promise à LFI dans l'accord, elle était pourtant convoitée par la maire communiste de Vénissieux, Michèle Picard. Mais c'est le journaliste militant Taha Bouhafs qu'a d'abord choisi d'investir LFI. Un choix polémique, Taha Bouhafs ayant été fraichement condamné pour "injure publique en raison de l'origine". Finalement, mardi 10 mai, Taha Bouhafs annonçait retirer sa candidature, prétextant ne plus supporter les vives attaques dont il était l'objet. Une décision aussitôt déplorée par son camp, et notamment par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Quelques jours plus tard, Mediapart révélait la véritable raison de son retrait : un signalement pour violences sexuelles déposé à La France Insoumise. Le mouvement a depuis investi un autre candidat dans la 14e circonscription du Rhône : Idir Boumertit. La communiste Michèle Picard s'est résolue à retirer sa candidature.

11:44 - Jean-Luc Mélenchon a fermé la campagne des législatives par un discours à Marseille "Je suis venu fermer la campagne avec vous et je me suis aperçu que ça serait sans doute la dernière fois que je m'adresserais à vous comme député de la circonscription." Hier soir, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole pour la dernière fois avant le 1e tour des élections législatives, à Marseille devant sa permanence de député. L'Insoumis a décidé de ne pas se présenter à sa réélection, mais a désigné son successeur : Manuel Bompard, le directeur de sa campagne présidentielle. "Mais je vous préviens, il sera ministre", a lancé Mélenchon, se projetant dans l'éventualité où la gauche obtiendrait une majorité à l'Assemblée. Dans un discours d'un peu plus d'une heure, le député est revenu sur les principaux points du programme de la Nupes, notamment le passage à la VIe République, concluant : "On ne peut pas être un si grand peuple et avoir une démocratie dans un état pareil".

11:22 - Les Français de l'étranger votent déjà pour le 2e tour des élections législatives Dans les 11 circonscriptions des Français résidant à l'étranger, le scrutin des législatives 2022 est anticipé : le premier tour y a eu lieu le weekend dernier. Pour ces circonscriptions, il était également possible de voter par internet du 27 mai au 1e juin. Les résultats du premier tour y sont donc déjà connus : dans neuf sur 11, le 2e tour oppose le candidat de la majorité présidentielle (Ensemble!) à celui de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Le vote en ligne pour ce 2e tour s'est ouvert vendredi 10 juin pour les Français de l'étranger, et reste possible jusqu'au 15 juin.

11:12 - Une période de réserve avant le premier tour des élections législatives Depuis minuit, la campagne officielle des législatives 2022 est terminée. Les candidats et leurs équipes doivent respecter une période de réserve et suspendre leurs opérations de communication, tandis que les instituts de sondages cessent leurs enquêtes d'opinion. Ce devoir de réserve sera levé dimanche soir à 20h, dès la fermeture des derniers bureaux de vote. La campagne officielle du deuxième tour des élections législatives pourra alors s'ouvrir. Ce deuxième tour se tiendra une semaine après le premier, le dimanche 19 juin.