"Législatives 2022 EN DIRECT : résultats des sondages, les macronistes dénoncent "le programme caché de la Nupes""

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022. Ce matin sur Franceinfo, le ministre Gabriel Attal assure que l'alliance des gauches a un "programme caché" pour les législatives. Un élément de langage déjà utilisé par la députée Aurore Bergé hier.

Les élections législatives sont d'une nature très singulière : il s'agit en réalité de 577 scrutins différents organisés indépendamment dans 577 circonscriptions. Les instituts de sondage ne se prêtent pas à l'exercice de réaliser une enquête d'opinion dans chaque circonscription. En revanche, les sondeurs effectuent toujours pour les législatives des études d'intentions de vote par formation politique à l'échelle nationale, pour le premier et le deuxième tour. Des projections sont aussi réalisées pour tenter de déterminer le nombre de sièges qui pourrait échoir à chaque formation politique à l'issue du scrutin, mais avec parfois des fourchettes très larges. Découvrez ci-dessous notre compilation de tous les sondages réalisés en amont de ces législatives 2022.

Quel est le résultat des dernières élections législatives ?

Les résultats des précédentes législatives avaient permis à Emmanuel Macron de gouverner avec une majorité absolue, puisque 350 sièges sur 577 avaient été attribués, en 2017, aux partis La République en Marche et au MoDem. Le parti Les Républicains devenait alors le premier parti d'opposition, avec 112 élus. Le Parti socialiste enregistrait une très sévère défaite, avec l'élection de seulement 30 parlementaires au Palais Bourbon. La France Insoumise était parvenue à se constituer un groupe parlementaire, avec 17 élus, le Rassemblement national avait fait entrer 8 élus à l'Assemblée nationale. En cinq ans, ces chiffres ont évolué au fil des démissions, changements de groupes et législatives partielles. Voici dans le graphique ci-dessous la composition de l'Assemblée nationale actualisée avant le résultat des législatives 2022.

Le résultat de ces élections législatives 2022 va déterminer un nouveau rapport de force politique qui va structurer le second mandat d'Emmanuel Macron : le président réélu espère disposer, à nouveau, d'une majorité absolue à l'Assemblée. Dans le cas contraire, le programme qu'il compte mettre en oeuvre sera considérablement perturbé. Ces législatives sont en réalité un nouveau match entre les trois formations qui représentent désormais le triptyque politique du pays : la gauche radicale portée par Jean-Luc Mélenchon, les partis de la majorité présidentielle réunis sous l'étiquette Ensemble! et la droite souverainiste et nationaliste de Marine Le Pen. Pour consulter les résultats dimanche, reportez-vous au moteur de recherche et à la carte présentés plus haut dans cet article. Une brève analyse des résultats par grandes formations politiques sera aussi disponible via les liens ci-dessous :

Quel est le fonctionnement des élections législatives ?

Les hommes et femmes désignés députés lors des élections législatives sont les représentants de la Souveraineté nationale pendant 5 ans, sauf en cas de dissolution interrompant la législature. L'élection s'effectue au suffrage universel direct, par un scrutin dit majoritaire uninominal à deux tours dans chaque circonscription. Dans chaque circonscription, un candidat est élu et obtient donc un siège de député dès le premier tour, s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (50%) et un nombre de voix égal au quart du nombre d'électeurs inscrits.

Pour se qualifier pour le deuxième tour, un candidat doit avoir recueilli au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Mais si un seul candidat remplit cette condition, alors le candidat arrivé en deuxième position peut se maintenir au second tour. Si aucun candidat n'a obtenu les 12,5% de voix d'inscrits, les deux candidats arrivés en tête sont qualifiés pour le second tour. Au deuxième tour, le candidat arrivé en tête, avec une majorité absolue ou relative, est élu. En cas d'égalité parfaite de suffrages, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

Qui sont les candidats aux élections législatives 2022 ?

6293 candidatures ont été déposées en préfecture pour ces élections législatives. Selon le code électoral, pour se porter candidats aux législatives, il faut respecter un certain nombre de conditions : être majeur au jour de l'élection ; jouir de ses droits civiques ; ne pas être dans un cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi. Un candidat n'a pas l'obligation, en revanche, de figurer sur la liste électorale d'une des communes de la circonscription législative qu'il vise. Il est interdit de se présenter dans plusieurs circonscriptions. Il est impossible pour un maire ou une personne exerçant des fonctions exécutives locales de se porter candidat à une élection législative, depuis la loi organique du 14 février 2014 sur le non-cumul des mandats.

Ces élections législatives 2022 interviennent seulement deux mois après l'élection présidentielle, conformément au calendrier du quinquennat adopté au début des années 2000. Les investitures des candidats ont été officialisées début mai et le dépôt des candidatures a eu lieu entre le 16 et le 20 mai. La campagne officielle a elle débuté le lundi 30 mai pour s'achever le 10 juin à minuit. Pour rappel, le premier tour des élections législatives a été programmé dans toutes les circonscriptions de France métropolitaine le dimanche 12 juin 2022 ; le second tour a été fixé le dimanche 19 juin 2022. A l'étranger et en Polynésie française, le premier scrutin s'est tenu une semaine avant le vote organisé en métropole. Dans certains départements et collectivités d'outre-mer, les électeurs votent aux législatives le samedi précédant l'élection en métropole.