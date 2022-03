Fabien Roussel : résultat des sondages, programme... Le candidat communiste toujours devant Anne Hidalgo dans les intentions de vote

ROUSSEL. Candidat du PCF à l'élection présidentielle, Fabien Roussel souhaite mettre l'accent sur la jeunesse et la formation en proposant un revenu minimum. Le communiste est devant la candidate socialiste Anne Hidalgo dans les sondages.

Biographie courte L'essentiel Situé à l’extrême gauche de l’échiquier politique, Fabien Roussel s'est présenté comme candidat à l’investiture du PCF le 13 mars 2021, en vue d’une participation à l'élection présidentielle de 2022. Il est devenu officiellement le candidat du PCF en mai 2021, après une consultation interne du parti. Il s’agit de sa première candidature à la présidentielle. Fabien Roussel, pour justifier sa candidature, explique avoir été déçu par Jean-Luc Mélenchon en 2017, auquel le PCF s’était rallié en 2017.

Elu local et secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel souhaite, pour sa campagne, s’engager en faveur de la jeunesse. Avec sa "caravane des jours heureux", le candidat du PCF sillonne les routes de France pour présenter ses idées, au premier rang desquelles se trouvent la jeunesse et la formation.

Dans le programme de campagne de Fabien Roussel, les questions sécuritaires sont également abordées, tout comme la protection de l’environnement et les conditions de travail.

Dans les sondages, il est crédité de 3 à 5% des intentions de vote au premier tour. Un score qui le placerait devant la candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo.

Le candidat communiste lance ses Apé'Roussel pour lutter contre l'abstention Chronique de campagne du 24 mars. 16h06. Pour lutter contre l'abstention, chacun sa méthode. Alors que l'exécutif promet de multiplier les initiatives en ce sens à l'approche du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel, a eu une idée pour le moins originale : l'Apé'Roussel. Amis alors, en quoi consiste-t-il ? Selon RMC, le candidat du PCF devrait organiser des évènements pour lutter contre l'abstention et mobiliser son électorat, sur les places des villages, devant les immeubles dans les zones urbaines, et à la sortie des stations de métros dans les villes. En meeting à Nantes le 21 mars, Fabien Roussel a expliqué plus précisément ce que pourraient y faire les Français : "Ça permet de discuter politique de manière plus conviviale." En effet, ses militants seront en charge des boissons et des chips. Le candidat compte multiplier ces évènements : "D'ici au premier tour, organisons tous les soirs des apéros pour présenter notre programme en toute convivialité. Et avec modération sur les boissons !" Dernier sondage : 3% d'intentions de vote pour Fabien Roussel Chronique de campagne du 23 mars. 16h50. Le dernier sondage, réalisé par Harris Interactive et publié mercredi 23 mars, crédite Fabien Roussel de 3% des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle 2022. Le candidat du Parti communiste français (PCF) est juste derrière l'écologiste Yannick Jadot (5%), et devant la socialiste Anne Hidalgo (3%), même s'il reste loin de l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon (14%). Si la gauche dans sa globalité reste estimée à un niveau historiquement bas, la campagne du candidat communiste et les thèmes qu'elle porte (travail, salaires, réindustrialisation...) marquent un retour remarqué du discours des communistes dans le paysage politique. Après quinze ans de disette, la candidature de Fabien Roussel à l'élection présidentielle est la première du PCF depuis Marie-George Buffet en 2007.

Défendant les idées du PCF, Fabien Roussel a décidé d’axer sa campagne sur la protection des personnes vulnérables, et notamment des jeunes. Il propose un renforcement des moyens dédiés à l’éducation afin d’offrir un système scolaire de qualité à tous. Il souhaite procéder, s’il est élu président de la République, au recrutement de 90 000 nouveaux fonctionnaires dans l’Education nationale afin que les classes ne dépassent pas 20 à 25 élèves. Dans le même registre, Fabien Roussel souhaite proposer une allocation d’autonomie aux jeunes de 18 ans et plus. Fabien Roussel s’est également engagé à créer une police de proximité dotée de 30 000 membres. Le candidat ne se détourne pas pour autant des sujets traditionnellement abordés par le PCF comme la question de l’emploi et de l’amélioration des conditions de travail des employés et des fonctionnaires. Voir le programme complet de Fabien Roussel sur son site Internet.

2022 est la première élection présidentielle à laquelle participe Fabien Roussel. Sa candidature a été entérinée par le parti, à l’issue d’une consultation officielle intervenue au courant du mois de mai 2021. Fabien Roussel devient alors le premier candidat à concourir sous la bannière du PCF pour la présidentielle, depuis les élections de 2007 où la candidature de Marie-George Buffet avait recueilli 1,93 % des votes. Rappelons que le PCF avait rallié le Front de gauche et soutenu le candidat de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lors des élections présidentielles de 2012 et 2017.

Selon diverses projections, les sondages créditent Fabien Roussel de 2 à 3% des votes, soit très légèrement au-dessus de Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte Ouvrière, et de Philippe Poutou, le candidat du NPA. Il reste néanmoins en retrait par rapport au candidat de LFI, Jean-Luc Mélenchon.

Fabien Roussel a fait parvenir sa déclaration de situation patrimoniale le 20 février 2022 au Conseil constitutionnel, une étape obligatoire pour valider sa candidature à l'élection présidentielle 2022. Le candidat communiste affiche un des patrimoines les moins importants mais il possède tout de même deux maisons dans le département du Nord, toutes deux financées grâce à un prêt et si la première est entièrement payée et représente une valeur de 180 000€, pour la seconde l'homme politique doit encore rembourser 92 770€. Sur huit comptes bancaires, chèques et épargnes, Fabien Roussel cumule un peu plus de 16 000€ mais apparaît dans le rouge, à découvert de 219 euros, sur l'un de ces comptes à la date de la déclaration. Le document officiel demande également au candidat de préciser les véhicules en sa possession, aussi Fabien Roussel indique être le propriétaire d'une Smart FortTwo de 2001 aujourd'hui évaluée à tout juste 2000€.

L'autre pan de la déclaration de patrimoine concerne les rémunérations perçues par les candidats, celles précisées par Fabien Roussel portent uniquement sur les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration et les casquettes du candidat sont variées. En tant que député du Nord, l'homme politique touche depuis 2017 70 676€ annuels et imposables, une somme à laquelle il faut ajouter 3277€ perçus chaque année entre 2017 et 2020 pour son rôle de conseiller municipal délégué et 1314€ annuels pour sa fonction de conseiller municipal qu'il exerce depuis avril 2020. Entre 2017 et juin 2020, Fabien Roussel a également touché 2443€ par an au titre de son mandat de délégué communautaire mais depuis le mois de juillet 2020 cette rémunération est descendue à 2176€.

Biographie courte

Né à Béthune le 16 avril 1969, Fabien Roussel a commencé sa carrière professionnelle en tant que journaliste. Son engagement politique prend forme dès le lycée, où il intègre le Mouvement des jeunes communistes de France. En 2000, il se voit confier la direction de la fédération PCF du Nord. Après un échec lors des élections municipales de 2004, il se fait élire conseiller municipal de Saint-Amand-les-Eaux. Trois ans plus tard, il se fait élire au second tour député de la 20e circonscription du Nord. Il intègre à cette occasion la commission des Finances, de l’Economie générale et du Contrôle budgétaire de la chambre basse. En 2018, Fabien Roussel succède à Pierre Laurent en tant que secrétaire national du PCF. En mai 2021, il est investi par le PCF pour devenir candidat à la présidentielle de 2022.