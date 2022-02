Fabien Roussel : programme pour 2022, sondages... Le point sur sa campagne présidentielle

ROUSSEL. Candidat du PCF à l'élection présidentielle, Fabien Roussel aborde diverses thématiques dans son programme de campagne. S'il souhaite mettre l'accent sur la jeunesse et la formation en proposant un revenu minimum, le candidat se prononce aussi sur des sujets traditionnellement traités par la droite, comme la création d'une police de proximité.

Fabien Roussel évoque la suppression du 49-3 devant le CESE Chronique de campagne du 23 février. 18h33. Fabien Roussel faisait partie des trois candidats à exposer son projet présidentiel devant le Conseil économique, social et environnemental ce mercredi 23 février. La principale question posée par l'organisme au candidat communiste portait sur la garantie de la démocratie, quel sujet pour celui qui veut incarner la "France des jours heureux". Dès les premières minutes de son oral, le communiste a exposé une mesure importante : la suppression du 49-3, manoeuvre très discutée qui permet au gouvernement de faire passer un projet de loi sans que celui-ci ne soit voté. En parallèle, il fait la promotion d'un projet "sincère à construire, et à construire ensemble [...] C'est pour ça que je n'ai pas peur du référendum" pourtant il ne cite aucun exemple de mesure pour lesquelles il pourrait consulter le peuple français. N'oubliant pas qu'il s'adresse au CESE, le prétendant du Parti communiste de France à l'Elysée indique vouloir intégrer "les travaux du CESE [...] dans l'élaboration de la loi" de manière systématique. Une nouveauté pour cette assemblée chargé de faire le lien entre les pouvoirs publics et les citoyens.

Soupçonné d'emploi fictif, Fabien Roussel réfute les accusations Chronique de campagne du 21 février. 16h59. Fabien Roussel qui opère une petite percée dans les sondages est, depuis ce lundi 21 février, soupçonné et parfois accusé d'avoir eu un emploi fictif en tant qu'attaché parlementaire entre 2009 et 2014. Mediapat, à l'origine des révélations, explique que le communiste était rémunéré de 3000 euros mensuels par Jean-Jacques Candelier alors député du Nord sans qu'aucun document ne prouve le travail mené par l'homme politique auprès du parlementaire. Le média précise qu'aucun de deux hommes n'a communiqué des éléments permettant de réfuter les accusations. Pourtant ce matin sur Europe 1, Fabien Roussel a soutenu le contraire, expliquant d'une part que Jean-Jacques Candelier et ses collègues de l'époque "pourront témoigner, témoignent du travail que nous avons fait ensemble" et affirmant d'autre part : "J'ai les documents [...] Je les ai, je les montrerai", sans pour autant dire à qui et quand. Pour sa défense, le candidat a assuré que les révélations du journal n'en sont pas et que le montant de son salaire est "une inexactitude". Sur ce point, l'homme a apporté des détails chiffrés : "Je n'ai jamais gagné 3000€. J'ai commencé à 2460 euros net en 2009 et je crois que j'ai fini à 2700". Faut-il y voir la preuve d'un emploi réel ou d'une stratégie pour noyer le poisson ? Le journal a creusé auprès des principaux intéressés et lorsque Jean-Jacques Candelier ou le candidat communiste à l'élection présidentielle sont interrogés sur les missions remplies par l'attaché parlementaire, les réponses restent générales. "J’irriguais ses travaux, ses discours, ses questions au gouvernement [...] Je me déplaçais sur les lieux de lutte, rencontrais les militants politiques, syndicaux, associatifs et les salariés afin de nourrir l’action et l’ancrage de terrain de mon député", explique Fabien Roussel précisant qu'il exerçait ses responsabilités au PCF "à titre militant et bénévole". Quant aux collaborateurs censés corroborer les versions de l'ancien député et du leader du PCF, aucun de ceux qui témoignent dans l'article de Mediapart n'est en mesure de décrire les missions réalisées par Fabien Roussel, une personne affirme même que les équipes "ne le voyaient pas, on ne travaillait pas avec lui" alors qu'elle détaille les rôles de chaque collaborateur. Un détail sert toutefois à la défense du candidat communiste, un des témoignages est celui d'Eric Renaud, ancien salarié du PCF dans le Nord et aujourd'hui en "guerre ouverte" contre Fabien Roussel comme précisé dans l'article. Sur Europe 1, le prétendant à l'Elysée s'est rattaché à ce point pour discréditer les témoignages des collaborateurs n'allant pas dans son sens.