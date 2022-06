"Résultat de Jean-Michel Blanquer aux législatives 2022 : éliminé d'entrée dans le Loiret"

BLANQUER. L'ancien ministre de l'éducation est éliminé dès le premier tour des élections législatives, il arrive troisième dans la 4e circonscription du Loiret.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 22h04] Candidat dans la 4e circonscription du Loiret, Jean-Michel Blanquer est éliminé dès le premier tour, il termine en troisième position. Une grosse désillusion pour le camp Macron et la coalition Ensemble, devancée de peu par la Nupes (26% contre 25,8%). Jean-Michel Blanquer totalise 18,90% des suffrages. Il est devancé par le candidat RN Thomas Ménager (31,45%) et celui de la Nupes Bruno Nottin (19,43%).

Après un parachutage fortement décrié dans le Loiret, l'ex-ministre a du faire ses preuves durant cette campagne parlementaire. A la fin mai, l'enquête Ifop-Fudicial pour le JDD et Sud Radio révélait qu'il récoltait 23% des intentions de vote au premier tour, tout juste devant le candidat communiste de la Nupès Bruno Nottin (22%), mais loin derrière le candidat du Rassemblement national, Thomas Ménagé (28%). "La greffe est difficile", analysait auprès du JDD le directeur général de l'Ifop, Frédéric Dabi. "Paie-t-il son parachutage ou son bilan à l'Éducation nationale?" s'était-il interrogé. Selon les journalistes politiques de BFMTV, le problème viendrait de la dégradation de son image lors de la seconde partie de son mandat de ministre. L'enquête Ifop-Fudicial sub-citée révélait qu'il ne suscitait que peu d'engouement chez les 35-49 ans (seuls 12% des interrogés de cette tranche d'âge se disaient prêt à voter pour lui), qui sont les "plus à même à avoir des enfants scolarisés".

Il s'était dit "prêt à continuer" aux côtés du président réélu (propos tenus sur Radio J le 21 avril dernier), assurant avoir encore "beaucoup d'idées pour que les choses changent"... Mais la nouvelle Première ministre et le président réélu en ont décidé autrement. Parmi les 41 ministres et secrétaires de l'équipe LREM, une bonne dizaine a conservé sa place au gouvernement, parfois avec des portefeuilles différents. Mais Jean-Michel Blanquer n'a pas fait partie des heureux élus, son récent protocole sanitaire dans les écoles ayant beaucoup impacté sa notoriété auprès des Français, après un quinquennat particulièrement agité sur le plan éducatif. Avec cinq ans passés dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, il était pourtant devenu le ministre à la plus longue longévité à ce poste. Mais tensions et les polémiques se sont accumulées sous son mandat, notamment avec la très décriée réforme du bac. Sa popularité a ainsi été entachée, ne le faisant plus apparaître comme un atout pour le camp d'Emmanuel Macron. S'il n'a pas été pas question de lui demander de se retirer de la vie politique, ce départ de la rue Grenelle marque un coup pour cet ancien recteur qui n'a jamais occupé un poste d'élu auparavant. Obtenir cette place à l'Assemblée est donc un enjeu crucial pour l'avenir politique de Jean-Michel Blanquer.