Immigration, écologie... Les sujets trop ou pas assez abordés dans cette présidentielle [SONDAGE]

SONDAGE. L'enquête YouGov pour Linternaute donne des enseignements sur les thématiques que les Français veulent voir davantage abordées dans cette campagne présidentielle.

Le premier tour de l'élection présidentielle approche, mais les Français assistent à une drôle de campagne. Les débats sont aspirés par l'actualité internationale et la guerre qui touche l'Europe depuis la fin du mois de février, qui viennent perturber les agendas de tous les candidats engagés dans la course à l'Elysée. Ces derniers sont-ils en phase avec ce qu'attendent les citoyens de cette élection présidentielle ? Parlent-ils suffisamment d'écologie ? Du conflit en Ukraine ? De santé ? Parlent-ils trop d'immigration ? L'institut de sondage YouGov vient apporter des réponses à ces questions : à quelques semaines du scrutin, voici l'avis des Français sur les thématiques développées dans cette campagne.

Méthodologie : l'enquête a été réalisée auprès de 1006 personnes représentatives de la population nationale française âgées de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 14 au 16 mars 2022. Pour en savoir savoir plus sur cette étude, contactez YouGov ici