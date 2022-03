Dates de l'élection présidentielle 2022 : le calendrier complet

Depuis le 7 mars 2022, nous connaissons les noms des 12 candidats à l'élection présidentielle. Entre les dates des débats, des élections présidentielles et législatives, ou encore de l'investiture du président, on peut facilement s'y perdre. Cet article revient pour vous sur le calendrier complet de cette élection 2022.

Les noms des 12 prétendants au titre suprême sont connus depuis le 7 mars 2022, date à laquelle le Conseil constitutionnel a dévoilé officiellement la liste des candidats à l'élection présidentielle ayant réussi à obtenir les 500 parrainages nécessaires au dépôt de leur candidature avant le 4 mars. Depuis le 8 mars, date à laquelle le Journal Officiel a publié cette liste, les médias sont tenus de respecter une égalité de temps de parole entre les différents candidats. Puis, viennent les dates de la campagne présidentielle, des élections, de l'investiture… Pour en savoir plus, parcourez notre papier dédie aux grandes dates du calendrier électoral.

La campagne officielle débute cette année le 28 mars 2022, en application des règles qui encadrent la tenue de l'élection présidentielle sous la Ve République : il faut en effet que la campagne électorale officielle s'ouvre le deuxième lundi précédent le premier tour de scrutin, et qu'elle s'interrompe la veille du scrutin. A noter qu'il existe en outre une "période de réserve" durant laquelle les membres du gouvernement doivent s'abstenir de tout déplacement dans l'exercice de leurs fonctions pour ne pas interférer sur la campagne électorale : elle a débuté le 18 mars.

Dans les faits, les candidats débutent leur campagne "officieuse" bien plus tôt, en organisant des meetings, des allocutions TV, des rencontres avec les Français. Ils sont toutefois tenus à respecter la date officielle de lancement de campagne officielle pour le premier tour… Mais aussi celle de sa clôture, le 9 avril 2022, date à laquelle les médias ne sont plus autorisés à publier de sondage électoral, tandis que les candidats ne peuvent plus s'exprimer ni dans la presse, ni publiquement. Pour tenir compte du décalage horaire, la fin de la campagne officielle pour le premier tour en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Polynésie française et dans les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain (y compris Hawaï) est fixée au 8 avril 2022.

L'élection présidentielle 2022 est la 12e de la Ve République et le 11ème au suffrage universel direct. Le scrutin est appelé scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le premier tour, qui aura lieu le dimanche 10 avril 2022, a pour but de dégager deux candidats qui s'affrontent dans un duel au second tour, à moins qu'un candidat ne remporte la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour (plus de 50% des voix). Le second tour a lieu 14 jours plus tard, le dimanche 24 avril.

Pour tenir compte du décalage horaire, les électeurs de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Polynésie française votent le samedi 9 avril pour le premier tour et le samedi 23 avril pour le second tour. Ce calendrier électoral avait été présenté de manière définitive par Gérard Darmanin, le ministre de l'intérieur, lors du Conseil des ministres du mardi 13 juillet 2021. Le 27 avril 2022, trois jours après le second tour de l'élection, le Conseil Constitutionnel doit valider les résultats de l'élection et proclamer officiellement le nom du nouveau président ou de la nouvelle présidente de la République française.

Cette année, les débats se déroulent dans un contexte un peu particulier puisque l'un des candidats, le président sortant Emmanuel Macron, n'a pas souhaité participé aux débats avant le premier tour. Ce qui signifie que, si chacun des 12 hommes et femmes qui sont candidats à l'élection présidentielle peuvent présenter leurs programmes aux Français depuis plusieurs mois dans les médias, ils ne peuvent en revanche pas débattre tous ensemble avant le premier tour. Ce choix d'Emmanuel Macron n'est cependant pas inédit pour un président puisqu'aucun de ses prédécesseurs sous la Vème République, soit les présidents en fonction qui se sont représentés pour un second mandat, n'ont participé à un débat avant le premier tour. La seule exception a été en 2017, lorsque François Hollande, le président sortant, ne s'est pas représenté : TF1 avait accueilli sur son plateau le premier débat télévisé de l'élection présidentielle avant le premier tour du scrutin. Il s'est déroulé le 21 mars 2017 et avait accueilli les cinq candidats en tête dans les sondages pour un débat de près de 3h. Mais cette année, suite au choix d'Emmanuel Macron de ne pas participer au débat proposé par BFMTV, la candidate Marine Le Pen a elle aussi décommandé sa venue : la chaîne d'information en continu a ainsi préféré annuler la soirée spéciale présidentielle (qui devait avoir lieu le 23 mars). Un débat important a toutefois eu lieu : celui de TF1 le lundi 14 mars 2022 : il s'agissait d'une grande soirée politique réunissait les huit principaux candidats de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron y a participé, mais sans débattre.

Avant le second tour de l'élection présidentielle a lieu le débat télévisé de l'entre-deux-tours. Apparu en 1974 lors de la confrontation entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, il est devenu une tradition. Cette année, il devrait se tenir le mercredi 20 avril 2022, d'après plusieurs sources fiables. En 2017, avait eu lieu le 3 mai 2017 et avait opposé Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'audience avait été de 16,5 millions de téléspectateurs, la plus faible audience depuis l'instauration de ce type de débat.

L'investiture du nouveau président de la République française est fixée une dizaine de jours après le second tour de l'élection présidentielle en France, au plus tard le dernier jour du mandat du président sortant, à moins qu'il y ait vacance à la suite d'une démission ou d'un décès. Cette investiture désigne la passation de pouvoir entre le président sortant et le président élu, mais aussi celle de l'ensemble des dispositifs traditionnels et protocolaires, civils et militaires. Elle s'effectue lors d'une cérémonie officielle marquant le début d'un nouveau mandat du président qui sera élu à l'issue du second tour, fixé cette année au 24 avril 2022. S'il n'y a pas de règle précise sur le déroulement de cette investiture, celui ou celle qui a remporté le scrutin du 24 avril devra toutefois convenir d'une date avec son prédécesseur. Le quinquennat du président actuel, Emmanuel Macron, s'achèvera le 13 mai 2022 : cette date est donc la date limite pour la prise de fonction du candidat fraîchement élu.

Le dépôt des comptes de campagne est la dernière échéance de cette élection. Il est fixé cette année au 24 juin 2022. C'est sous l'autorité du Conseil constitutionnel que les candidats seront dans l'obligation de se soumettre à cette règle, comme lors des dernières élections. Le but est que les 9 membres de ce Conseil valident ces comptes, pour permettre aux candidats d'être remboursés en fonction de leur score. Ce remboursement est en effet conditionné et tous ne pourront pas en bénéficier de la même manière : s'il s'élève à 47,5% du plafond des dépenses pour ceux qui ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés au premier tour, pour ceux qui auraient obtenu un score plus bas, la somme remboursée chute à 4,75%.

Cette année 2022, les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin. Les dates des votes sont adaptées aux Français de l'étranger et de la Polynésie française : le premier tour se déroulera pour eux avec une semaine d'avance par rapport à la métropole, pour tenir compte de l'éloignement géographique. Quant aux départements et collectivités d'outre-mer, ils voteront le samedi précédant l'élection en métropole. Le vote des électeurs français a pour but de désigner 577 députés pour 5 ans de mandat, parmi lesquels 11 députés qui représentent les Français établis hors de France. Les 577 circonscriptions dans le cadre desquelles se déroule l'élection de chaque député sont délimitées par le code électoral à l'intérieur de chaque département, en fonction de l'importance de la population. Les élections législatives sont systématiquement organisées la même année et le mois suivant l'élection présidentielle depuis la mise en place du quinquennat et l'inversion du calendrier électoral décidée en 2001. Pour rappel, les députés sont élus au scrutin direct universel majoritaire uninominal à deux tours par circonscription.

Calendrier de la rentrée parlementaire

Selon le calendrier prévisionnel de l'Assemblée, ses travaux se sont interrompus le dimanche 27 février 2022. Ainsi, depuis le 28 février et jusqu'à l'élection des députés de la XVe législature, il n'y a ni réunions, ni commission, ni séance publique. A noter toutefois que la XVe législature ne sera clôturée qu'en même temps que les mandats des députés élus pour cinq ans, soit en juin 2022 ; c'est ce qu'on appelle la période de "vacance républicaine". Elle permet aux députés qui souhaitent se représenter de faire compagne dans leurs circonscriptions sans que cela ne chevauche leurs mandats actuels : c'est important pour que la période électorale se déroule dans de bonnes conditions.