Vote à la présidentielle et Covid-19 : masque, jauge... Le protocole sanitaire pour voter

COVID ET ELECTION. Tous les électeurs, même ceux positifs au Covid-19, pourront aller voter les 10 et 24 avril 2022 sans présenter de justificatif. Le protocole sanitaire publié le 30 mars recommande simplement le port du masque. Retrouvez le détail des mesures sanitaires prévues dans les bureaux de vote.

[Mis à jour le 31 mars 2022 à 10h42] "Il sera possible d'aller voter en étant positif au Covid-19". Le porte-parole du gouvernement a lui-même confirmé la nouvelle mercredi 30 ans à la sortie du Conseil des ministres. Il a ensuite suffi de quelques heures pour que le ministère de l'Intérieur publie le détail du protocole sanitaire en vigueur dans les bureaux de vote. Se rendre aux urnes sera donc un jeu d'enfant même pour les personnes atteintes du covid-19 puisqu'aucun justificatif type preuve de vaccination, certificat de rétablissement ou de réalisation d'un test virologique ne sera exigé à l'entrée des bureaux de vote. Les électeurs positifs et isolés pourront donc interrompre leur isolement sans difficulté pour aller voter. "Nous leur recommandons de porter un masque pour cela", a toutefois précisé Gabriel Attal appelant à la "responsabilité individuelle" de chacun, et conformément à la levée des restrictions du 14 mars qui a mis un terme à l'obligation de porter un masque la place Beauvau indique : "Le port du masque et les règles de distanciation physique ne sont pas obligatoires dans les bureaux de vote". Le ministère se contente de recommander "fortement" le port de l'accessoire aux personnes positives, cas contact à risque, symptomatiques ou fragiles. "Des masques chirurgicaux seront mis à la disposition" dans tous les bureaux de vote les 10 et 24 avril 2022.

C'est un protocole sanitaire ultra-allégé que prévoit le gouvernement pour la tenue et l'organisation des scrutins présidentiels avec l'obligation régulière d'aérer les bureaux de vote, la désinfection fréquente du matériel ou encore la mise à disposition de gel-hydroalcoolique. La décision de limiter les mesures préventives au strict minimum traduit la volonté du gouvernement de ne pas souffler un nouveau vent de panique concernant la situation sanitaire alors qu'on assiste à une recrudescence de l'épidémie. Les déclarations d'un membre du Conseil de Défense le 29 mars sur BFMTV vont dans ce sens : "Il n'y a pas de danger à aller voter. Il n'y a pas de hausse des admissions en soins critiques, c'est un rebond, pas une vague." Il faut dire que les instituts de sondage craignent déjà un taux d'abstention record, or la peur du covid-19 pourrait dissuader certains électeurs de se rendre au bureau de vote les jours de scrutin.

Quel est le protocole sanitaire prévu dans les bureaux de vote ?

Le ministère de l'Intérieur s'est calqué sur le premier niveau de mesures sanitaires pour décider du protocole à appliquer dans les bureaux de vote les 10 et 24 avril prochains pour les deux tours de l'élection présidentielle 2022. Les électeurs se rendant dans les bureaux de vote ne seront tenus à aucune obligation, voici le détail des mesures :