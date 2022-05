Candidats aux législatives : la gauche, la droite et la majorité investissent leurs candidats... Qui sont-ils ?

CANDIDATS LEGISLATIVES. L'union de la gauche et la majorité présidentielle ont investi la plupart de leurs candidats aux élections législatives qu'ils soient connus en politique ou issus de la société civile. Qui sont ces prétendants à un siège de député ?

[Mis à jour le 9 mai 2022 à 16h45] Les candidats aux élections législatives se mettent en ordre de marche. La majorité présidentielle a pris les devant en publiant, coup par coup depuis le jeudi 5 mai, la liste des noms des candidats investis sous la bannière "Ensemble". 52 nouveaux patronymes ont été dévoilé dans la soirée du 8 mai portant le nombre total de candidats de la majorité à 502. La gauche a marché de ce sillage en exhibant les candidats de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) lors de la convention d'investiture organisée le 7 mai en Seine-Saint-Denis. L'extrême droite est plus longue à démarrer la campagne législative mais Eric Zemmour a lui aussi réuni ses troupes le 7 mai pour former 450 candidats sur les 550 qui se présentent aux législatives 2022 sous l'étiquette de Reconquête! Marine Le Pen, elle, joue la discrétion mais a pris la parole le 7 mai après deux semaines d'absence pour confirmer sa candidature à sa réélection dans le Pas-de-Calais.

Si tous les noms des candidats ne sont pas encore connus, l'on peut déjà être sûr que leurs profils seront variés, des personnalités très politiques, déjà installées au gouvernement et des technocrates de la majorité aux candidats issus de la société civile présents dans les rangs de la Nupes ou de Reconquête! Tous, s'ils commencent à être investis devront confirmer leur candidature auprès des préfectures entre le 16 et le 20 mai.

Le nom des candidats investis n'est plus qu'un détail à régler après que les tractations de chaque parti, notamment à gauche et au sein de la majorité présidentielle, ont été menées pour la répartition des circonscriptions. Certains s'attèlent à établir une liste de candidats paritaire ou à s'en approcher comme Emmanuel Macron taclé sur la surreprésentation des hommes lors de la présentation de la coalition de la majorité derrière Richard Ferrand, François Bayrou et Edouard Philippe le 5 mai. D'autres souhaitent miser sur des listes populaires comme la Nupes qui voit déjà naître des désaccords sur certains noms, Fabien Roussel a notamment appelé Jean-Luc Mélenchon "à revoir la candidature" du journaliste mélenchoniste et controversé Taha Bouhafs ce 9 mai sur France 2. La présence de candidats socialistes dissidents reste toutefois la principale inquiétude de l'union de la gauche fraichement formée.

Avec 577 sièges de député à conquérir à l'Assemblée nationale, les candidats aux élections législatives ne manquent pas. Certains prétendants malheureux au scrutin présidentiel retentent leur chance dans différentes circonscriptions à l'instar de Marine Le Pen. La Rassemblement national a annoncé avoir déjà officialisé 500 candidatures sur le 577, tandis qu'en macronie et à gauche les tractations sont encore en cours. Quelques candidats se sont toutefois faits connaître dans tous les camps.

Parmi les ministres, Gérald Darmanin, le premier a confirmé sa candidature aux élections législatives sous la bannière de la majorité présidentielle. Mais il est loin d'être le seul, Jean-Michel Blanquer (Education), Elisabeth Borne (Travail), Olivier Véran (Santé) ou encore le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal se lancent dans la course des législatives dans les départements respectifs du Loiret, du Calvados, de l'Isère et des Hauts-de-Seine. D'autres, au contraire, annoncés comme candidats ont finalement renoncé à un siège de député comme le Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti qui a déclaré le 5 mai ne pas avoir "l'intention de briguer un mandat de député dans le Nord", ou Bruno Le Maire qui ne fera pas non plus partie de l'aventure après trois mandats en tant que député de l'Eure. D'autres ministres, ministres délégués et secrétaires d'état complètent la liste des candidats LREM aux législatives :

Joël Giraud dans la 2 ème circonscription des Hautes-Alpes

circonscription des Hautes-Alpes Amélie de Montchalin dans la 6 ème circonscription de l'Essonne

circonscription de l'Essonne Marc Fesneau dans la 1 ère circonscription du Loir-et-Cher.

circonscription du Loir-et-Cher. Franck Riester dans la 5 ème circonscription de Seine-et-Marne

circonscription de Seine-et-Marne Emmanuelle Wargon dans la 8 ème circonscription du Val-de-Marne

circonscription du Val-de-Marne Jean-Baptiste Djebarri dans la 2 ème circonscription de la Haute-Vienne

circonscription de la Haute-Vienne Oliver Dussopt dans la 2 ème circonscription de l'Ardèche

circonscription de l'Ardèche Nadia Hai dans la 11 ème des Yvelines

des Yvelines Brigitte Bourguignon dans la 6 ème circonscription du Pas-de-Calais

circonscription du Pas-de-Calais Sophie Cluzel à Annecy

Clément Beaune dans la 7 ème circonscription de Paris

circonscription de Paris Bérangère Abba dans la 1 ère circonscription de la Haute-Marne

circonscription de la Haute-Marne Sarah El Hairy dans la 5 ème circonscription de Loire-Atlantique

circonscription de Loire-Atlantique Olivia Grégoire dans la 12 ème circonscription de Paris

circonscription de Paris Laurent Pietraszewski dans la 11 ème circonscription du Nord

circonscription du Nord Brigitte Klinkert dans la 1 ère circonscription du Haut-Rhin

circonscription du Haut-Rhin Geneviève Darrieussecq dans la 1ère circonscription des Landes

Aussi nombreux sont-ils à se présenter, les ministres ne forment qu'une infime parie des candidats de la majorité présidentielle. Sous la bannière "Ensemble", celle de la coalition de Renaissance (ex-LREM), du MoDem et d'Horizons, 502 candidats ont été investis entre le 5 et le 8 mai. En plus des députés et des militants de la majorité, Ensemble compte aussi des candidats encore étiquetés Les Républicains depuis longtemps jugés comme "Macron compatible" par leur famille politique, la députée Constance Le Grip en est la parfaite illustration. Les Républicains à avoir suivi les recommandations de Nicolas Sarkozy restent minoritaires et les 577 circonscriptions sont réparties essentiellement entre le MoDem de François Bayrou (101), Horizons d'Edouard Philippe (58) et Renaissance.

Les mines de la gauche unie étaient réjouies samedi 7 mai lors de la convention d'investiture de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Les forces de gauche ont présenté leur 577 candidats aux élections législatives tous vus faisant le V de la victoire avec l'index et le majeur. Un V qui se retrouve dans le logo de la nouvelle coalition de la gauche mais qui s'avère être le "nu" grec, très certainement inspiré du "phi" de La France insoumise. La famille politique de gauche radicale est en supériorité numérique avec des candidats LFI présents dans 326 circonscriptions contre 100 pour EELV, 69 pour le PS et 50 pour le PCF, une répartition décidée selon les scores obtenus lors de l'élection présidentielle, n'en déplaise aux socialistes. Les militants du PS ont été et sont encore les plus difficiles à convaincre certains élus locaux, Carole Delga en tête, proposant même de présenter des candidatures dissidentes sous l'étiquette du PS contre les candidats de l'union de la gauche. D'autres ténors du parti comme François Hollande, le 9 mai sur France Inter, ont appelé à "rebâtir" la gauche en respectant un équilibre entre les forces politiques. La Nupes et les socialiste favorables à la coalition ont mis en garde contre les candidatures dissidentes, Olivier Faure, premier secrétaire du parti a assuré le jour de la conclusion de la validation de l'accord par le Conseil national du PS que tous les dissidents socialistes "seront exclus du parti".

Avant de penser aux investitures concurrentes, il faut confirmer la présence de ses propres candidats et la Nupes a misé à la fois sur des personnalités politiques connues et installées comme Adrien Quatennens, candidat LFI à sa réélection dans le Nord ou les écologistes Sandrine Rousseau et Julien Bayou qui se présentent dans deux circonscriptions parisiennes. Fabien Roussel, figure du communisme brigue lui aussi un nouveau mandat dans le Nord. Mais pour faire honneur au caractère "populaire" de l'union de la gauche, LFI a décidé d'investir des personnes issues de la société civile et engagée Stéphane Ravacley, l'homme qui entamé une grève de la faim pour défendre son apprenti sans titre de séjour, ou la femme de ménage Rachel Kéké qui s'est opposée au groupe hôtelier Accor. Parmi ces candidats, le journaliste mélenchoniste controversé Taha Bouhafs investi à Vénissieux. Cette dernière investiture ne fait pas l'unanimité au sein de la gauche réunie, Fabien Roussel a invité Jean-Luc Mélenchon "à revoir la candidature" du journaliste. Les points d'interrogations qui subsistent concernent les candidatures de Jean-Luc Mélenchon et de François Hollande. Le premier a indiqué à deux reprises qu'il ne sera "vraisemblablement" pas candidats aux législatives. "Je me prépare plutôt à l'idée d'être Premier ministre qu'à l'idée d'être de nouveau député", a-t-il ajouté sur France Télévisions le 8 mai. Quant à François Hollande, il fait durer le suspens et a rappelé sur France Inter le 9 mai avoir jusqu'au 20 mai pour faire connaître sa décision.

Eric Zemmour a promis qu'il mènerait la bataille des législatives et après avoir essuyé les refus du Rassemblement national sur une éventuelle coalition du "bloc national" c'est sous la bannière de Reconquête! qu'il entend présenter des candidats aux législatives. Il a d'ailleurs réuni 450 d'entre eux le 7 mai pour une journée de formation à Paris car beaucoup semblent novices en politique. Le Monde cite quelques noms en exemple comme celui du policier Bruno Attal ou de la conseillère municipale de Saint-Chamond, dans la Loire, Isabelle Surply "qui a réussi à faire expulser l'imam radical de sa commune" d'après Damien Rieu. Certains responsable de la campagne présidentielle d'Eric Zemmour se lancent aussi dans l'aventure des législatives comme le responsable du numérique du parti, Samuel Lafont, qui sera candidat dans Gard ou Sarah Knafo conseillère de campagne et compagne d'Eric Zemmour qui envisage de se présenter dans la 8ème circonscription des Français établis hors de France comprenant Chypre, la Grèce, Israël, l'Italie, Malte, la Turquie et les Territoires palestiniens. En revanche, la vice-présidente du parti, Marion Maréchal, a affirmé le 9 mai qu'elle ne sera pas candidate aux législatives. Eric Zemmour, lui, n'a ni affirmé ni infirmé sa candidature. "Je serai à vos côtés pour cette bataille qui commence et sans vouloir faire durer le suspense, je vous dirai dans les tout prochains jours comment je mènerai cette bataille" s'est-il contenté de dire devant ses candidats le 7 mai comme le rapporte Le Monde.

Très présent lors de l'élection présidentielle, le Rassemblement national se fait discret alors que la campagne législative a commencé. Seule certitude, Marine Le Pen sera candidate a sa réélection dans le Pas-de-Calais comme elle l'a annoncé le 8 mai. C'est jusqu'à présent Jordan Bardella qui tient les rênes de la campagne en vue d'obtenir un "groupe puissant" à l'Assemblée nationale et ce sans conclure d'alliance. Le président du RN a plusieurs fois fermé la porte à un rapprochement avec le parti d'Eric Zemmour au grand dam du polémiste et de Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête! et nièce de Marine Le Pen. S'il refuse l'alliance, Jordan Bardella n'entend pas se priver des bons éléments du parti adverse et a demandé à Stanislas Rigault, président de Génération Z de se lancer dans les législatives sous l'étiquette du RN après avoir fait son éloge sur différents plateaux. Mais le jeune zemmouriste reste fidèle à l'ancien journaliste et a opposé un refus à Jordan Bardella. Avec ou sans Stanislas Rigault, le RN promet de présenter une "nouvelle génération" d'élus du RN, dont les noms doivent encore être officialisés. Selon Jordan Bardella, près de 500 candidats ont déjà été investis.

Nombreux sont ceux à quitter le navire des Républicains. Après la défaite cuisante du parti traditionnel de la droite à la présidentielle, certains ont peur de vivre le même désaveu aux législatives. Plusieurs députés ne souhaitent pas rempiler et certains candidats décident finalement de se retirer de la course. Et parmi eux figurent certains poids lourds : Nicolas Florian, ancien maire de Bordeaux, ou Patrick Stéphanini, directeur de campagne de Valérie Pécresse. Christian Jacob, le patron des Républicains annonce lui aussi tirer sa révérence. Le député a fait savoir à l'AFP le vendredi 29 avril qu'il ne se représenterait pas, évoquant une décision "prise depuis deux ou trois ans". Il ne sera pas candidat mais il a promis le 26 avril de mener la bataille des législatives "avec le soutien de toute l'équipe dirigeante". Ce combat pourrait être le dernier de Christian Jacob à la tête des Républicains.

Il va falloir puiser dans les ressources pour trouver des candidats LR à investir car c'est bien seul que le parti a décidé de livrer bataille. Et ce malgré les appels de Nicolas Sarkozy et ses avertissements : "Notre survie politique est en jeu". Les sarkozystes suivent leur maître à penser et prônent un rapprochement avec LREM malgré la décision prise en comité stratégique le 26 avril et détaillée dans un communiqué : "Nous refusons la logique du parti unique à la disposition du Président de la République. Les Républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme, ni dans le lepénisme". Les Républicains ont officiellement renoncé à une alliance avec Emmanuel Macron mais des retournements de situation peuvent encore arriver.

(Quasiment) tout le monde peut se présenter aux élections législatives. Il est obligatoire, tout d'abord, d'être majeur. Selon le Code électoral, pour se porter candidat aux législatives, il faut respecter un certain nombre de conditions : être majeur au jour de l'élection ; jouir de ses droits civiques ; ne pas être dans un cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi. Aussi, pour être candidat, il est nécessaire de déposer une déclaration de candidature en préfecture pour chaque tour de scrutin. Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession du candidat ; nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile, profession du remplaçant du candidat ; circonscription dans laquelle il est fait acte de candidature ; signature du candidat. La déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Un candidat n'a pas l'obligation, en revanche, de figurer sur la liste électorale d'une des communes de la circonscription législative qu'il vise. Le candidat doit aussi fournir les pièces de nature à prouver qu'il a désigné un mandataire financier. Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées du lundi 16 mai au vendredi 20 mai 2022. Pour le second tour, le dépôt des candidatures est possible les 13 et 14 juin 2022.

Les députés bénéficient d'un statut spécifique qui leur octroie des droits et des obligations particulières. Tout d'abord, ils bénéficient d'une immunité diplomatique, pour préserver leur indépendance, qui prend deux formes : l'irresponsabilité qui soustrait les parlementaires à toute poursuite pour les actes liés à l'exercice de leur mandat et l'inviolabilité qui réglemente les conditions dans lesquelles s'exerce l'action pénale pour les actes étrangers à leur fonction.

Aussi, les députés sont soumis à des interdictions spécifiques. Ils ne peuvent recevoir aucune décoration française pendant leur mandat ou user de leur qualité à des fins publicitaires. Chaque député est soumis à l'obligation de déclarer son patrimoine en début et en fin de mandat et doit fournir une déclaration d'intérêt et d'activités. Depuis 2017, les députés doivent, en début de mandat, attester du respect de leurs obligations fiscales. En cas de manquement à leurs obligations, ils peuvent être déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel pendant trois ans au maximum et démissionnaires d'office de leur mandat.

Les députés sont imposés au non-cumul des mandats. Le mandat de député est notamment incompatible avec les fonctions de maire, maire d'arrondissement, maire délégué, adjoint au maire, président et de vice-président des conseils régionaux, départementaux et des établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Un parlementaire ne peut plus choisir entre son mandat de parlementaire et son mandat local en cas de cumul. Il conserve le mandat le plus récemment acquis et il est démissionnaire d'office du mandat le plus ancien. La loi précise par ailleurs qu'un député qui postule à un autre mandat est tenu de démissionner, avant l'élection, du mandat qu'il exerce.

Les résultats des précédentes législatives avaient permis à Emmanuel Macron de gouverner avec une majorité absolue, puisque 350 sièges sur 577 avaient été attribués, en 2017, aux partis La République en marche et au MoDem. Le parti Les Républicains devenait alors le premier parti d'opposition, avec 112 élus. Le Parti socialiste enregistrait une très sévère défaite, avec l'élection de seulement 30 parlementaires au palais Bourbon. La France insoumise était parvenue à se constituer un groupe parlementaire, avec 17 élus, le Rassemblement national avait fait entrer 8 élus à l'Assemblée nationale.