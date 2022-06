Bureau de vote : comment le trouver pour les législatives 2022 ? Tous les horaires

BUREAU DE VOTE. Le premier tour des élections législatives 2022 a lieu ce dimanche 12 juin, une semaine avant le second tour prévu le 19 juin. Connaissez-vous les horaires de votre bureau de vote, les documents à fournir obligatoirement pour pouvoir voter ou tout simplement l'adresse de votre bureau de vote pour ces élections législatives ?

Comment voter aux élections législatives ? Trouvez l'adresse et les horaires de votre bureau de vote.

Plus que quelques jours avant le premier tour des élections législatives 2022 ! Il a lieu ce dimanche 12 juin. Deux mois après l'élection présidentielle qui a vu la victoire et la réélection d'Emmanuel Macron, les Français sont de nouveau appelés à voter et à se rendre dans les bureaux de vote ce dimanche 12 juin pour élire leurs députés à l'Assemblée nationale. Ces élections législatives, si elles comportent un enjeu local avec 577 circonscriptions et autant de députés, ont aussi de grandes conséquences à l'échelon national. Moins de deux mois après avoir reconduit Emmanuel Macron à la présidence de la République, les Français lui donneront une majorité à la chambre basse du Parlement où le contraindront-ils à une cohabitation ?

Près de 49 millions de personnes sont attendues dans les bureaux de vote. Mais le taux de participation est donné à peine autour de 50 %. Pour voter, encore faut-il connaître le processus et surtout bien savoir où vous devez déposer votre bulletin de vote. Vous ne pouvez voter que dans la commune où vous êtes inscrit sur les listes électorales. Comment trouver votre propre bureau de vote ? A partir de quelle heure est-il ouvert ? Quel est l'horaire de fermeture ? Quels papiers dois-je présenter pour pouvoir voter ? Autant d'interrogations sur lesquelles Linternaute vous répond. Mais si vous avez déjà pris part au scrutin pour l'élection présidentielle, aucun grand changement n'est à prévoir !

Quelle est l'heure d'ouverture du bureau de vote ?

Vous êtes pressé d'aller voter ? Une règle commune régit l'heure d'ouverture des bureaux de vote lors des élections, qu'elles soient législatives ou non. Dans tous les lieux de France où il est possible de déposer une bulletin, l'heure d'ouverture est fixée à 8 heures du matin précises.

Quelle est l'heure de fermeture du bureau de vote ?

Si l'heure d'ouverture est commune à tous les bureaux de vote, l'heure de fermeture, en revanche, diverge. Concrètement, l'horaire fixé pour la clôture du scrutin n'est pas le même qu'il s'agisse des grandes villes ou du reste de la France. Dans la très grande majorité des communes du pays, les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures, 19 heures ou même 20 heures selon l'importance de la municipalité. Les électeurs des grandes villes, telles que Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, Rennes, Strasbourg ou encore Nice pourront voter jusqu'à 20 heures.

Si vous vous êtes déplacé pour aller voter aux élections présidentielle, votre bureau de vote n'a, a priori, pas changer d'emplacement. Il suffit donc de se rendre au même endroit que les 10 et 24 avril derniers lors de la présidentielle, près de chez vous. Si vous êtes toutefois emprunt d'un doute, pas de panique. Il est très facile de trouver son bureau de vote. D'abord, l'adresse est inscrite sur votre carte d'électeur. Si vous ne l'avez plus (ce qui n'est pas rédhibitoire pour pouvoir voter, lire plus bas), le site Linternaute.com vous propose de retrouver facilement l'adresse de votre bureau de vote grâce à notre moteur de recherche. Il suffit d'entrer votre ville pour trouver les adresses et horaires des bureaux de vote.

Quels papiers faut-il présenter au bureau de vote ?

Là encore, il s'agit de la même réglementation que pour l'élection présidentielle. Lors de son arrivée au bureau de vote, il faut présenter sa carte d'électeur et une pièce d'identité. Toutefois, la première n'est pas obligatoire. En revanche, la seconde, oui, qu'il s'agisse d'une carte d'identité, d'un passeport (même périmé de moins de cinq ans), d'un permis de conduire ou encore d'une carte vitale avec photo. Dans les communes de moins de 1000 habitants, la pièce d'identité n'est pas obligatoire "mais en cas de doute, le président du bureau de vote peut vous demander de prouver votre identité par tout moyen", indique l'administration.