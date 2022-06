Nupes : un programme qui bouscule Macron dans les sondages

NUPES. Avec son programme grandement issu du projet présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, la Nupes bouscule Emmanuel Macron dans les sondages pour les élections législatives. Qu'en est-il des 650 mesures ? Peuvent-elles permettre à l'union de la gauche de décrocher un résultat historique ?

Elle pourrait devenir la première force d'opposition du pays. La Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) est en passe de faire une entrée en masse à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives 2022, comme en témoignent les résultats de nombreux sondages. Si l'union de la gauche menée par Jean-Luc Mélenchon ne devrait toutefois pas être majoritaire au palais Bourbon, sauf improbable retournement de situation, elle empêcherait, à en croire les projections, Emmanuel Macron d'obtenir une majorité de députés acquis à sa cause. Une demi-victoire en prévision pour Jean-Luc Mélenchon ? Entre opposition à la politique souhaitée par le président de la République et un programme dont les mesures fortes collent avec les principales attentes des Français, la Nupes est parvenue à véritablement s'imposer dans le paysage politique durant cette campagne pour les législatives, tandis que les regards étaient plutôt tournés vers l'extrême-droite lors de la présidentielle.

Il faut dire que le rassemblement de La France insoumise, d'Europe Ecologie-Les Verts, du Parti communiste français et du Parti socialiste étaient attendu de longue date par les électeurs de ce flanc politique. L'union faite, c'est autour d'un programme que les principales forces de gauche se sont retrouvées. Une liste de 650 mesures, dont les principales semblent en adéquation avec les préoccupations prioritaires de la population. A l'enjeu du pouvoir d'achat, donné en tête des enjeux par 57 % des Français selon un sondage Ipsos-Sopra Steria du 8 juin, la Nupes répond par une augmentation du Smic à 1500 euros net par mois, l'instauration d'une garantie dignité et d'une allocation d'autonomie pour les jeunes de 1063€/mois, ou encore le blocage et l'encadrement des prix des produits de première nécessité (essence, alimentation, énergie) ; face à l'enjeu du système de santé, deuxième préoccupation, la Nupes affirme vouloir rouvrir des services d'urgences et maternités ou encore recruter du personnel médical ; sur le sujet de l'environnement, troisième priorité, il est question d'instaurer une règle verte (ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer), engager la planification écologique ou encore passer au 100 % énergies renouvelables. La liste des principales mesures à connaître (le programme complet est à découvrir sur le site internet de la Nupes) :

Smic à 1500 euros net

Passage aux 32 heures de travail hebdomadaires pour les métiers pénibles ou de nuit

6 e semaine de congés payés

semaine de congés payés Instaurer un quota maximal de contrats précaires

Instaurer une garantie dignité et une allocation d'autonomie pour les jeunes de 1063€/mois.

Restaurer la retraite à 60 ans

Rétablir l'ISF

Lancer un plan de dépollution des façades maritimes de la France

Réouverture des lignes de train fermées

Inscrire la règle verte dans la Constitution

Passer au 100% énergies renouvelables

Instaurer le RIC

Mettre en place la VIe République

Instaurer la proportionnelle pour les législatives

Cependant, qui dit alliance, dit forcément divergences. 33 points du programme seront "nuancés" par des organisations politiques et "mis à la sagesse de l'Assemblée". Ils concernent principalement le mix énergétique que défend le PCF, tandis que le Parti socialiste ne soutiendra pas l'encadrement des prix agricoles par des prix maximaux. Le PCF ne soutiendra pas le droit de vote à 16 ans, quand LFI proposera d'abroger le concordat d'Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur dans les Outre-mer. Le PS et le PCF proposeront un débat public sur la question de la légalisation du cannabis, LFI et le PCF souhaitent un retrait de la France de l'OTAN puis sa dissolution, tout comme un retrait de l'armée présente au Sahel.

Le projet ne manque pas d'être de plus en plus décrié à l'approche du scrutin, notamment par les membres de La République en Marche. Jugé "communautariste et autoritaire" par Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, digne d'une "régulation soviétique" selon Christophe Castaner, le patron des députés LREM, entraînant une "soumission à la Russie" et dans lequel il y aurait "20 fois le mot taxation et 30 fois le mot interdiction" à en croire Emmanuel Macron, le programme de l'union de la gauche ne manque pas de faire réagir. Pour François Hollande, "le programme est infaisable, inapplicable."

Mais Jean-Luc Mélenchon s'en défend. "Nous avons chiffré la totalité du programme économique en le faisant entrer dans la matrice économique de la banque de France. 250 milliards seront injectés. Lorsqu'ils auront fini leur circuit, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été utilisés en investissements, distribués en salaires, utilisés en équipements, etc... A l'autre bout, ils remontent en taxes et en cotisations sociales. D'après cette matrice, nous aurons 267 milliards de recettes à la sortie", a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse le 7 juin, avant d'ajouter : "notre message au pays est qu'il peut avoir confiance en nous."

S'ils sont moins nombreux que pour l'élection présidentielle, plusieurs sondages concernant les élections législatives ont été réalisés depuis le début de la campagne. Et c'est peu de dire que l'union de la gauche semble porter ses fruits. Selon divers instituts, la Nupes est donnée au coude-à-coude avec LREM au premier tour du scrutin, organisé le 12 juin. Les candidats représentant Jean-Luc Mélenchon récolteraient, au niveau national, autour de 25% des suffrages, soit un niveau similaire à celui des Macronistes (une marge d'erreur d'environ 2pts est toutefois à prendre en compte).

Dans ce contexte, la gauche peut-elle se mettre à rêver d'être majoritaire à l'Assemblée nationale ? Pas si vite. Car selon les projections sur le nombre de sièges obtenus par couleur politique, c'est bien la coalition de la majorité présidentielle qui est donnée en tête. Mais la Nupes permettrait toutefois à la gauche de revenir en force au palais Bourbon. Alors que seulement 73 députés de cette obédience (LFI, PCF, PS, PRG, EELV, DVG) sont présents depuis 2017, l'alliance pourrait contenir autour de 170 députés le 19 juin prochain. La majorité est à 289 sièges.

Si le 1er tour des élections législatives n'aura lieu en métropole et dans les Outre-mer que ce week-end du 11 et 12 juin, des résultats ont déjà été publiés. Il s'agit de ceux concernant le vote des Français de l'étranger. Des premiers suffrages qui confirment le duel entre la Nupes et Ensemble (coalition autour d'Emmanuel Macron). En effet, l'union de la gauche s'est qualifiée pour le 2e tour dans 10 des 11 circonscriptions de l'étranger. Voici le détail :

1ere circonscription : Roland Lescure (Ensemble) : 35,88% ; Florence Roger (Nupes) : 33,43%

2e circonscription : Eléonore Caroit (Ensemble) : 34,57% ; Christian Rodriguez (Nupes) : 28,20%

3e circonscription : Alexandre Holroyd (Ensemble) : 38,51% ; Charlotte Minvielle (Nupes) : 31,46%

4e circonscription : Pieyre-Alexandre Anglade (Ensemble) : 38,93% ; Cécilia Gondard (Nupes) : 32,47%

5e circonscription : Renaud Le Berre (Nupes) : 27,89% ; Stéphane Vojetta (diss. LREM) : 24,60%

6e circonscription : Marc Ferracci (Ensemble) : 36,49% ; Magali Mangin (Nupes) : 20,28%

7e circonscription : Frédéric Petit (Ensemble) : 34,58% ; Asma Rhamaoui-Claquin (Nupes) : 26,06%

9e circonscription : Karim Ben Cheïk (Nupes) : 39,99% ; Elisabeth Moreno (Ensemble) : 28,06%

10e circonscription : Amélia Lakrafi (Ensemble) : 32,75% ; Chantal Moussa (Nupes) : 22,54%

11e circonscription : Anne Genetet (Ensemble) : 38,14% ; Dominique Vidal (Nupes) : 24,79%

C'est l'élément de langage répété à l'envi : Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ! Depuis le soir de la défaite du leader de La France insoumise au premier tour de l'élection présidentielle, ses soutiens caressent le doux rêve de le voir s'installer à Matignon. Mais comment, alors qu'Emmanuel Macron a été réélu président de la République ? L'objectif des Insoumis est clairement affiché : remporter les élections législatives et imposer une cohabitation au chef de l'Etat. Après les échecs d'accès au second tour en 2017 et 2022, imputés à une gauche incapable de s'unir pour revenir au pouvoir, les querelles et invectives de la campagne ont vite laissé place à la discussion entre les différentes formations. Faire fi (ou presque) des désaccords et s'unir autour d'un projet commun avec la même visée est apparu indéniable à gauche pour empêcher La République en Marche de mettre en œuvre son programme. L'objectif sera-t-il atteint ?

Pour les élections législatives, la Nouvelle union populaire écologique et sociale a investi un candidat dans chacune des 577 circonscriptions. Avec une répartition selon les partis en fonction du score obtenu à l'élection présidentielle. Ainsi, 326 candidats sont apparentés à La France insoumise, quand 80 sont issus d'EELV, 70 du PS et 50 du PCF. Le reste des investitures correspond à des candidats émanant d'autres courants écologistes ou d'investitures hors-accord pour l'outre-mer et la Corse.

Plusieurs figures de premier plan des divers mouvements politiques se présentent. Manuel Bompard, qui tentera de succéder à Jean-Luc Mélenchon dans les Bouches-du-Rhône, Alexis Corbière, Danielle Simonet, Clémentine Autain, Adrien Quatennens, Eric Coquerel ou encore Raquel Garrido pour LFI ; Julien Bayou, Sandrine Rousseau ou Delphine Batho pour EELV et les écologistes ; Olivier Faure et Valérie Rabaud côté PS ; Fabien Roussel pour le PCF.

L'Arlésienne de la présidentielle est finalement vite devenue réalité. En dépit de quelques tensions, LFI, EELV, le PS et le PCF sont tombés d'accord pour une union en vue des élections législatives, sous la bannière de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). 25 ans que cela était attendu, depuis la gauche plurielle mise en œuvre par le PS pour faire de Lionel Jospin le Premier ministre de Jacques Chirac. Cette force politique, qui apparaît comme la deuxième du pays au regard des résultats de la présidentielle, peut-elle bousculer Emmanuel Macron et le contraindre de faire de Jean-Luc Mélenchon son Premier ministre ?