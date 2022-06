"Résultat de François Ruffin aux législatives : un score écrasant face au RN !"

RUFFIN. François Ruffin, député LFI de la 1ère circonscription de la Somme, était candidat à sa réelection aux législatives 2022. Le candidat de l'Union de la gauche (NUPES) arrive nettement en tête au premier tour ce dimanche.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 22h03] François Ruffin arrive nettement en tête au 1er tour des élections législatives dans la première circonscription de la Somme. Le candidat NUPES est crédité de 40,09% des voix selon les chiffres définitifs transmis par le ministère de l'Intérieur et devance très nettement la candidate RN Nathalie Ribeiro-Billet (22,58%) et le candidat Ensemble Pascal Rifflart avec 20,31%. François Ruffin réalise ainsi un joli coup, lui qui, en 2017, était arrivé second à l'issue du premier tour avant de s'imposer.

Pour quelles réformes François Ruffin a-t-il voté ?

Elu député de la Somme sous l'étiquette de la France insoumise en 2017, François Ruffin vient de passer cinq ans à l'Assemblée nationale. Un quinquennat pendant lequel il s'est opposé à la majorité des réformes pensées et défendues par la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Pour les projets les plus marquants qui ont rythmé les débats du palais Bourdons, François Ruffin a soit voté contre, soit été absent lors du vote des députés. Il a par exemple refusé de soutenir la loi sur le pass vaccinal, celle sur la réforme de la SNCF, la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, la suppression progressive de la taxe d'habitation ou encore la loi pour la lutte contre le dérèglement climatique. Il est plus simple de compter les réformes et projets de loi soutenus par le député comme la loi " bioéthique " pour la PMA pour toutes.

Le reporter-député LFI François Ruffin, s'est lancé en campagne fin avril dans le but de l'emporter à nouveau dans la 1ere circonscription de la Somme, où il avait été élu à plus de 55% en 2017 au 2e tour (face à Nicolas Dumont, candidat LREM). Se montrant soucieux de tendre à la main aux "oubliés" des "périphéries", il a axé sa campagne en entendant "concurrencer" le RN (en-FN) qui a poursuivi sa percée dans le département de la Somme aux deux tours de la présidentielle. Quelles sont ses chances d'accéder à nouveau à l'Assemblée nationale ?

Quand le candidat insoumis s'empare du sujet de la sécurité

La sécurité est un sujet de prédilection de la droite et la gauche fait rarement campagne en défendant ce thème régalien. Pourtant une voix détonne au sein de La France insoumise, celle de François Ruffin, le député candidat à sa réélection dans la Somme appelle la gauche à se saisir du sujet et à agir pour faire respecter le "droit à la tranquillité". L'ancien journaliste appelait déjà Jean-Luc Mélenchon à être plus attentif sur ce point au lendemain du premier tour de la présidentielle dans un entretien pour Libération. Cette fois c'est dans un texte aux allures de conversation avec les électeurs et publié sur Facebook le 31 mai que François Ruffin développe sa pensée. L'élu de la gauche radicale appelle les forces de l'ordre à faire régner la "tranquillité au quotidien" un sujet qui, selon lui, se place au-dessus des "braquages", des "grands crimes" et des "contrôles de papiers". Le député LFI assume de mener le combat contre les nuisances près de chez soi et le revendique : "Etre de gauche, ce n'est pas fermer les yeux là-dessus, au contraire : c'est garantir cette paix à tous les citoyens, ce droit à une intimité, à être chez soi, pas dérangé."

Elu député de la 1ere circonscription de la Somme en 2017, l'Insoumis François Ruffin concourt à sa réélection pour ce qui est présenté comme le "troisième tour" de juin prochain, compte tenu des ambitions de LFI d'empêcher le président élu de disposer d'une majorité. Samedi 30 avril dernier, il a choisi la ville de Flixecourt, dans la Somme, pour lancer sa campagne. Il a réuni 700 personnes dans la salle où il avait fêté sa victoire en 2017, s'adressant à la "France périphérique "des gilets jaunes, des ronds points", pour ne pas la "laisser aux mains du RN". Dans un meeting qui a débuté par une déambulation en fanfare, avec un karaoké géant animé par les humoristes Shirley et Dino, il a dit vouloir "mener la bataille dans la joie et l'espérance". Pour autant, il s'est montré réaliste quant à ses chances de l'emporter : "Je ne me considère pas du tout comme vainqueur, je suis un challenger, il y a du boulot, une pente à remonter", a-t-il expliqué sur scène.

L'ex-reporter est également connu pour ses appels au rassemblement à gauche, régulièrement lancés depuis 2017. Le 29 mars dernier, il tenait un meeting pour cette union aux côtés de Raquel Garrido et de Manon Aubry, tandis que le 2 avril, il se rendait à Evry, dans une autre ville de son département, l'Essonne, pour porter la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Persuadé qu'il faut miser sur la France périphérique, comme il l'expliquait dans un entretien accordé à Libération au lendemain du premier tour : "Lorsqu'on observe les cartes, on voit que Mélenchon est fort dans les grandes villes et les quartiers populaires. Mais beaucoup moins dans la France périphérique", affirmait-il. Selon lui, la crise des gilets jaunes a rendu "visible et audible" cette France des périphéries que LFI doit aujourd'hui reconquérir, pour "muer leur colère en espoir".