"Damien Abad : nouvelles accusations contre le ministre et candidat aux législatives"

DAMIEN ABAD. Le ministre des Solidarités, en ballotage favorable dans la 5e circonscription de l'Ain pour les législatives 2022, fait l'objet d'un nouvel article de Mediapart ce mardi 14 juin. Damien Abad est accusé par une troisième femme d'agression sexuelle...

[Mis à jour le 14 juin 2022 à 20h24] Alors que Damien Abad brigue un nouveau mandat de député lors des élections législatives 2022, une troisième femme accuse le ministre de violences sexuelles dans la presse en moins d'un mois. En l'espèce de "tentative de viol" en 2010. C'est Médiapart, qui avait déjà publié en mai les témoignages de deux accusatrices, qui livre encore cette information ce mardi 14 juin 2022, avec les propos de cette troisième plaignante. Laëtitia, le nom d'emprunt que lui donne Médiapart dans son article, était présidente de la fédération des Jeunes Centristes de son département au moment des faits présumés. Un mouvement dont Damien Abad était le président national. Elle relate une soirée de 2010 lors de laquelle ce dernier, fraîchement élu député européen, aurait "invité un petit groupe" chez lui, "dans le Quartier latin, à Paris".

Lors de cette soirée, Laëtitia déclare que Damien Abad lui aurait "offert un verre" au fond duquel elle dit avoir vu "quelque chose". "Je ne savais pas ce que c'était, j'étais méfiante étant donné son comportement passé, j'ai eu peur qu'il m'ait mis un truc pour m'embêter", déclare-t-elle dans l'article. Par précaution, elle aurait préféré aller discrètement aux toilettes recracher sa gorgée, puis être tombée nez à nez avec Damien Abad en sortant. L'agression qu'elle décrit ensuite aurait été très rapide : Damien Abad l'aurait "poussée dans une pièce en face", avant de diriger sa tête vers son entrejambe en proférant des "insanités" ("Tu vas la sentir passer, elle est énorme" ; "Vas-y, suce-moi" - sic). Le témoignage précise que "son sexe n'était pas sorti", mais que "son pantalon était ouvert". "On aurait cru qu'il était dans un film hard", ajoute encore Laëtitia qui affirme avoir été "extrêmement surprise par sa force", mais avoir finalement réussi à "se défaire de lui" et à s'échapper de la pièce à la faveur de l'arrivée d'un autre invité.

L'article de Médiapart livre d'autres propos de Laëtitia, mais aussi des témoignages issus de l'entourage professionnel de Damien Abad à l'époque et même de l'invité ayant mis fin à la scène décrite pendant la soirée. Tous font la description d'un climat "malsain" où la "drague était institutionnalisée" et au milieu duquel un élu se sentant "tout-puissant" aurait eu des gestes et propos "déplacés" à l'égard de plusieurs femmes. Laëtitia décrit notamment en détail comment le futur ministre serait "devenu collant" au fil des semaines après avoir été élu eurodéputé, proposant d'abord des "visites nocturnes en tête-à-tête" du Parlement européen, puis intensifiant ses avances jusqu'à un mariage, en juillet 2010, lors duquel Damien Abad serait allé jusqu'à "se frotter" à elle et à sa "poitrine", insistant pour qu'elle le "rejoigne dans sa chambre" et tenant déjà des "propos inappropriés du type : 'Je veux te baiser'".

L'évocation d'un contenu étrange dans son verre lors de la fête au domicile de Damien Abad n'est pas sans rappeler le récit d'une des deux premières accusatrices, Chloé, qui dit elle aussi avoir eu eu le sentiment d'avoir été "droguée" avant de se réveiller dans une chambre d'hôtel avec l'élu, à l'automne 2010.

Deux premiers témoignages sans suite

Au lendemain de la nomination de Damien Abad comme ministre des Solidarités, le 21 mai dernier, Médiapart s'était fait le messager de deux femmes - Chloé et Margaux, des noms d'emprunt - qui accusaient le député de les avoir agressées sexuellement. Les faits reprochés remonteraient à 2010 et 2011. Seulement une des deux accusatrices a porté plainte, en 2017, mais l'affaire avait été classée. A la mi-mai les deux femmes avaient envoyé un signalement à l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, des courriers transmis aux directions de LR et de LREM mais aussi au parquet de Paris.

Au lendemain de la publication de l'article de Médiapart, Elisabeth Borne avait assuré ne pas être au courant des accusations et avait promis que "s'il y a de nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie", le gouvernement en tirerait "toutes les conséquences". Plus tard, le palais de l'Elysée avait reconnu avoir été informé des accusations visant Damien Abad. Le ministre n'a toutefois jamais été inquiété dans sa fonction et a plusieurs fois assuré ne pas avoir commis les faits qui lui sont reprochés, il a même expliqué en être physiquement incapable du fait de son handicap causé par l'arthrogrypose.

Le 25 mai, le parquet de Paris a annoncé ne pas ouvrir d'enquête sur l'affaire Abad "faute d'élément permettant d'identifier la victime des faits dénoncés et, dès lors, faute de possibilité de procéder à son audition circonstanciée".

Quel résultat pour Damien Abad aux élections législatives ?

Damien Abad a mené une campagne discrète dans l'Ain pour espérer être reconduit dans son siège de député à l'Assemblée nationale. Limitant sa présence dans les médias nationaux, le candidat de la majorité présidentielle a misé sur son implantation locale, une stratégie qui semble avoir été payante ce dimanche 12 juin pour le premier tour des législatives. Le ministre est arrivé en tête dans la 5e circonscription de l'Ain avec 33,38% des suffrages au premier tour, devant la candidate Nupes Florence Pisani (23,54%) et la candidate RN Joelle Nambotin (19,72%).

Les sondages d'opinion donnaient d'ailleurs le candidat ministre favori avant le début de l'élection. Une étude d'Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 8 juin créditait Damien Abad de 39% des intentions de vote avec une avance des plus confortables sur ses adversaires de la Nupes (22%) et du Rassemblement national (14%). Selon les pronostics le ralliement du député à la majorité présidentielle et les récentes accusations portées contre lui n'auraient pas dissuadé les électeurs.

Dans l'hypothèse du second tour aussi, le sondage Ifop-Fiducial du mercredi 8 juin donnait l'avantage au ministre, qu'il se retrouve face à la candidate de la Nupes, Florence Pasini, ou celle du RN, Joëlle Nambotin. Il convient de garder à l'esprit que les sondages ne sont qu'une photographie des tendance à un instant T et que le résultat de l'élection peut être différent des pronostics annoncés.

Damien Abad, de député LR à ministre des Solidarités

Damien Abad a été nommé par Emmanuel Macron ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées le 20 mai 2022. Cette nomination est le fruit d'un processus de plusieurs semaines, les discussions entre le député et Thierry Solère, conseiller politique du chef de l'Etat, connu pour recruter des nouveaux soutiens à droite, ayant débuté seulement quelques jours après la réélection du chef de l'Etat selon Le Figaro. Des messes basses qui n'ont pas plus aux Républicains. C'est sous la pression de nombre d'entre eux que Damien Abad a finalement annoncé qu'il quittait la présidence du groupe LR à l'Assemblée nationale et qu'il se mettait "en congé" de son parti le 19 mai, à moins de 24 heures de sa nomination au gouvernement.

Damien Abad s'en est expliqué de nouveau dans les colonnes du Figaro : "Je décide aujourd'hui de quitter ma fonction de président du groupe LR à l'Assemblée dans un souci de clarté, de cohérence et de responsabilité", a-t-il assuré. "Je reste un homme de droite, mais je ne me reconnais plus dans la démarche de LR", a notamment expliqué Damien Abad, affirmant que "face au danger populiste, [il] ne cro[yait] pas aux clivages anciens, mais au rassemblement de tous ceux qui souhaitent faire avancer notre pays".

Quel est le handicap de Damien Abad ?

Damien Abad souffre d'une maladie congénitale rare appelée "arthrogrypose". Cette maladie, dite "syndrome d'immobilité fœtale", provoque avant même la naissance, des anomalies neurologiques et se manifeste par une série de problèmes musculaires aux quatre membres. Les conséquences peuvent aussi être d'ordre squelettique ou viscéral. Si la mortalité à la naissance est importante, la durée de vie d'un malade peut être ensuite normale, mais souvent avec de lourds handicaps.

Damien Abad est le premier élu de la Ve République à porter un handicap aussi visible et est, en ce sens, l'une des rares personnalités à incarner l'inclusion des personnes souffrant d'un handicap physique dans le monde politique en France. Le ministre ne s'exprime que très rarement à ce sujet. Il faut remonter à une interview de janvier 2020 au Parisien pour voir Damien Abad évoquer sa maladie : "J'ai toujours fait en sorte que ce ne soit ni un frein ni un moteur en politique", affirmait-il alors. "La toute première fois que vous arrivez sur un marché, pour distribuer des tracts, c'est là que c'est le plus difficile." En mai, Damien Abad est revenu sur son handicap pour se défendre contre les accusations de viols le visant. "Dans ma position, l'acte sexuel ne peut survenir qu'avec l'assistance et la bienveillance de ma partenaire. […] En outre, je suis dans l'incapacité de porter une personne, de la transporter et de la déshabiller", a-t-il expliqué.

Damien Abad était donc jusqu'à présent député LR de l'Ain et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Né le 5 avril 1980 à Nîmes, il est issu d'une famille qui a fui l'Espagne de Franco pendant les années 1930-1940. Le nom d'Abad est d'ailleurs d'origine languedocienne et catalane. Damien Abad suit une scolarité brillante, malgré son handicap lié à une maladie neurologique, l'arthrogrypose (lire plus bas). Il sortira major de Sciences Po Bordeaux et est diplômé de Sciences Po Paris dans les années 2000, où il deviendra maître de conférences. Il ne parviendra pas cependant à intégrer l'ENA, échouant à deux reprises au Grand oral de l'école d'administration.

Jeune, Damien Abad se rapproche très tôt de la politique, en travaillant pour les groupes centristes à l'Assemblée nationale sur les questions budgétaires et fiscales. Il sera candidat dès 2007 aux législatives dans les Yvelines, mais obtiendra moins de 5% des voix au premier tour. Fondateur des "Jeunes Centristes" en 2008, il devient Secrétaire général adjoint du Nouveau Centre deux ans plus tard. Damien Abad se cherche alors un territoire comme point de chute et est successivement élu conseiller municipal de Vauvert (Gard), député européen dans la circonscription Sud-Est à la faveur d'une alliance UMP-NC en 2009, puis conseiller régional de Rhône-Alpes et enfin conseiller départemental de l'Ain, trouvant enfin un département d'adoption et un nouveau parti : l'UMP. Lors des législatives 2012, il est élu député dans la 5e circonscription de l'Ain, nouvellement créée. Il a été réélu en 2017 avec 35% des voix au premier tour et 67% au second, face à une candidate de la République en Marche.

Damien Abad est connu pour avoir été l'un des plus jeunes élus du Parlement européen, benjamin des eurodéputés français. Il sera aussi un des six plus jeunes députés de France à l'Assemblée nationale. Soutient de Bruno Le Maire pour la primaire de la droite en 2016 et néanmoins fidèle à François Fillon pendant la campagne de 2017, il sera un temps vice-président des Républicains après avoir soutenu Laurent Wauquiez pour la direction du parti. Il avait soutenu Xavier Bertrand en amont de l'élection présidentielle de 2022 et s'affichait depuis comme favorable à un rapprochement avec LREM.