LREM : investitures, Renaissance... La campagne des législatives lancée

LREM. Quelques jours après l'alliance scellée avec François Bayrou et Edouard Philippe pour les législatives, LREM a lancé sa campagne pour les législatives. Et ne va pas changer de nom tout de suite.

Les docks de Paris, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), nouveau lieu symbolique pour La République en Marche ? Le site depuis lequel Emmanuel Macron avait véritablement lancé sa campagne présidentielle en présentant son programme a été une nouvelle fois le théâtre d'un grand raout de la majorité présidentielle. La bataille élyséenne étant gagnée, l'heure était au lancement de celle des législatives, mardi 10 mai 2022. A un mois du premier tour, il était question de formation pour les candidats aspirants à (re)devenir députés. Pour ce faire, divers ateliers étaient prévus : sur le projet, la stratégie, les outils de campagne ou encore la communication. Le tout clôturé par un discours d'Emmanuel Macron pour galvaniser ses troupes. Un grand rassemblement avec une visée principale : afficher l'unicité de la formation politique en lançant la campagne "au niveau national avant que chacun aille la décliner sur son territoire", tel que l'expliquait l'équipe de campagne.

Des investitures sous tension aux législatives pour LREM

Une unité de façade qui cache nombre de tensions, passées ou actuelles. Car avant la photo de famille, les tractations entre les divers mouvements proches de LREM ont été rudes. La confédération "Ensemble", qui doit permettre à Emmanuel Macron d'obtenir une nouvelle fois la majorité à l'Assemblée nationale, comprend plusieurs partis, dont Horizons d'Edouard Philippe, avec qui les relations ont été particulièrement tendues ces dernières semaines, mais aussi le MoDem de François Bayrou, Agir de Franck Riester ou encore Territoires de progrès d'Olivier Dussopt. Les négociations sur la répartition des circonscriptions ont été âpres et certains arbitrages n'ont pas fait l'unanimité. Des députés LREM élus en 2017 n'ont pas été réinvestis par le parti macroniste malgré leur intention de briguer un deuxième mandat, laissant planer une atmosphère de petits arrangements d'arrière-cuisine au goût amer pour ceux laissés sur le bord de la touche. Du moins pour l'investiture, car des candidatures dissidentes ont d'ores et déjà été annoncées, comme avec celle de Stéphane Vojetta, député de la 5e circonscription des Français de l'étranger, alors que LREM a apporté son soutien à Manuel Valls sur ce territoire.

Des députés LR passés chez LREM

Quant à l'entreprise de détricotage des Républicains, seuls les électeurs (tout du moins de la présidentielle) semblent avoir fui leur parti au profit d'Emmanuel Macron. Car La République en Marche n'est parvenue à enrôler officiellement que cinq ex-LR dans ses rangs. Deux prises sont toutefois symboliques : celle de Robin Reda, conseiller régional LR et proche de Valérie Pécresse, ainsi que celle de Constance Le Grip, derrière députée LR des Hauts-de-Seine, territoire historiquement voué à la droite traditionnelle, et élue sur la symbolique 6e circonscription, celle de Neuilly-sur-Seine, là où Nicolas Sarkozy a raflé tous les scrutins locaux de 1983 à 2005. Si elle ne devrait pas appauvrir davantage Les Républicains, La République en Marche, et plus largement la coalition "Ensemble", aurait décidé de "laisser" certaines circonscriptions à des LR considérés comme Macron-compatibles, l'image de Damien Abad ou Guillaume Larrivé. Comprendre que la majorité ne fera pas des pieds et des mains pour décrocher la victoire sur ces territoires.

La République en Marche est-elle vraiment devenue "Renaissance" ?

Ces derniers jours, la nouvelle du changement d'identité de La République en Marche a beaucoup circulé. Après avoir été dénommé En Marche lors de sa fondation il y a six ans, puis LREM une fois Emmanuel Macron au pouvoir, la formation politique devait changer de nom pour s'appeler "Renaissance". L'annonce avait été faite par Stanislas Guerini, jeudi 5 mai 2022, lors d'une conférence de presse au siège du parti. "C'est bien un changement de nature et de nom que nous initions. Il s'agit d'une refondation de LREM pour bâtir un parti présidentiel qui s'appellera Renaissance", avait-il expliqué. Exit LREM, place à Renaissance ? Pas tout à fait.

Cette modification n'est en effet pas définitive. Surtout, l'annonce pourrait être prématurée. C'est ce qu'explique Playbook, qui cite une source interne au parti. La majorité serait visiblement "surprise" d'avoir appris cette annonce de changement de nom du principal parti de la coalition au pouvoir. Ce même terme de "Renaissance", déjà utilisé comme nom pour la liste LREM aux élections européennes de 2019, devrait en réalité servir à un "processus de refondation" pour fondre LREM dans un plus vaste ensemble. Cette union qui "absorbera les petits partis", d'après la source de Playbook, devrait également comprendre "Agir" et "Territoires de progrès", des petites formations sur la même lignée politique que LREM. Une hypothèse qu'a semblé confirmer Stanislas Guérini, lors de son passage sur RTL le 6 mai dernier : "Nous avons décidé de lancer la création d'un nouveau parti politique, qui s'appellera Renaissance, c'est pas encore fait, mais qui rassemblera (…) des partis politiques, c'est la proposition que nous allons faire à nos partenaires, je pense à Agir, à Territoires de progrès (…)". Le tout dans le but de "créer un parti politique élargi", expliquait-il. Le passage de LREM à Renaissance n'est donc pas pour de suite.