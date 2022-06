"Résultat d'Ensemble aux législatives 2022 : Macron en difficulté à l'Assemblée ?"

ENSEMBLE (ENS). C'est le jour J ! En ce second tour des élections législatives 2022, Emmanuel Macron joue gros. Le président de la République, fraîchement réélu, doit obtenir une majorité de députés à l'Assemblée nationale.

Le second tour des élections législatives se tient ce dimanche 19 juin 2022. Pour Emmanuel Macron, réélu le 24 avril dernier à la tête de la France, ce scrutin est décisif. Et pour cause, le président de la République espère bien obtenir une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Pour cela, il faut que 289 députés Ensemble! (ENS), nom de la coalition qui regroupe LREM, le MoDem, Agir, Horizons, Territoire de progrès, En Commun et le Parti radical, l'emportent dimanche aux élections législatives. Dans le cas où l'alliance Ensemble! ne parviendrait pas à faire élire au moins 289 députés, le quinquennat d'Emmanuel Macron s'annoncerait beaucoup plus compliqué. Pour faire passer certaines lois, la majorité présidentielle serait alors contrainte de s'accorder avec d'autres groupes qui composent l'hémicycle du palais Bourbon, ce qui déboucherait, sans aucun doute, sur des compromis et limiterait les ambitions du président de la République durant les cinq années à venir.

Les premiers résultats du second tour des élections législatives sont attendus à partir de 20 heures dimanche soir. Lors du premier tour des élections législatives 2022, dimanche 12 juin, la majorité présidentielle Ensemble! avait obtenu 25,75% des suffrages exprimés, soit 5 857 561 de voix, d'après le ministère de l'Intérieur, contre 25,66% pour la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) et 18,68% pour le Rassemblement national (RN). Les deux premiers courants politiques, Ensemble! et Nupes, étaient au coude-à-coude. Jamais un scrutin législatif post-présidentielle n'avait été aussi serré.

Comme en 2017, Emmanuel Macron a noué une alliance en vue d'obtenir la majorité aux élections législatives. Cependant, la teneur de la coalition mise en place en 2022 est bien différente de celle d'il y a cinq ans. D'un simple accord avec le MoDem de François Bayrou, le président de la République est passé à une confédération regroupant six formations politiques en plus du parti qu'il a fondé en 2016. Réunis sous la bannière "Ensemble" -qui n'est pas un parti-, LREM, le MoDem, Agir (Franck Riester), Horizons (Edouard Philippe), Territoire de progrès (Olivier Dussopt), En Commun (parti de Barbara Pompili présidé par Philippe Hardouin) et le Parti radical (Laurent Hénart) ont scellé un pacte de soutien à Emmanuel Macron, menant des tractations pour la répartition des circonscriptions. Ainsi, selon l'accord conclu, 400 investitures ont été réservées à LREM, entre 101 et 110 au MoDem, ainsi que 58 à Horizons, les autres formations décrochant chacune moins de 10 circonscriptions.

Avant le 2e tour des élections législatives, les différents partis qui composent la coalition Ensemble ont fait preuve d'une unité publique "pour montrer que nous avons le même sens des responsabilités" comme l'a déclaré François Bayrou aux côtés d'Edouard Philippe lors d'une réunion publique mercredi 15 juin. L'objectif : permettre à Emmanuel Macron de faire déjouer les pronostics et d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Cependant, en coulisses, les rivalités font rage à plusieurs niveaux.

♦ LREM plus fragile aux législatives de 2022 qu'en 2017

D'abord, il est à noter que le parti d'Emmanuel Macron, La République en Marche, n'est plus aussi puissant que lorsqu'il est sorti de terre en 2016, pour propulser l'alors ex-ministre de l'Economie à l'Elysée. A l'issue des législatives de 2017, le président de la République comptait 314 députés estampillées LREM et 47 pour son allié du MoDem. Puis des scissions ont progressivement eu lieu, tantôt vers le centre-gauche avec le parti "Territoire de progrès" du ministre Olivier Dussopt, tantôt vers le centre-droit avec le parti Agir de Franck Riester puis Horizons d'Edouard Philippe. Autant de composantes qu'avait alors sous sa coupe le chef de l'Etat mais qui ont, depuis, pris leur indépendance politique, tout en gardant leur loyauté envers le président de la République. En 2017, LREM avait décroché 314 sièges, finissant toutefois avec 268 députés après plusieurs scissions et, donc, sans majorité absolue à elle seule

♦ Edouard Philippe et François Bayrou cherchent chacun à jouer un rôle pivot dans la coalition Ensemble

Une loyauté conservée pour l'élection présidentielle et les élections législatives, toutes les familles politiques dissidentes de La République en Marche ayant soutenu Emmanuel Macron pour ces deux scrutins. Cependant, le chef de l'Etat a du ainsi composer avec ces nouveaux alliés imposés pour éviter d'avoir trop d'adversaires du même courant (ou presque) dans les circonscriptions. Conséquence, si 400 circonscriptions ont été accordées à des candidats LREM, 110 l'ont été à des représentants du MoDem et 58 pour Horizons.

La coalition n'est toutefois pas sans risque, notamment par rapport à Edouard Philippe. Si l'ancien Premier ministre est toujours affiché fidèle au chef de l'État, son poids politique, mais aussi sa côte de sympathique (personnalité politique préférée des Français), lui octroient autant le statut d'allié que de dissident de poids en cas de désaccord. Car si Emmanuel Macron n'obtient pas la majorité (289 sièges) avec les seuls candidats LREM et que ce sont les députés estampillés Horizons qui le lui permettent, la force politique de son ex-locataire de Matignon n'en sera que décuplée, lui qui pourra alors brandir la menace de ne pas voter en faveur d'un texte émanant du gouvernement ou de la majorité parlementaire. François Bayrou pourrait également en faire de même s'ils disposent d'un nombre suffisant de députés MoDem pour faire pencher la balance.

♦ Des tensions liées aux négociations à mener en cas de majorité relative ?

La structure du camp présidentiel, composée de plusieurs branches politiques, pourrait par ailleurs voir quelques fissures apparaître rapidement si elle n'obtient pas la majorité absolue. En effet, des divergences internes à Ensemble ne sont pas à exclure sur le choix de la ou des famille(s) politique(s) avec qui le gouvernement pourrait discuter pour faire passer ses lois. Le camp macroniste étant composé de personnalités issues de la gauche, à commencer par Elisabeth Borne, mais aussi Richard Ferrand, Olivier Vrean, Christophe Castaner ou encore Olivier Dussopt, ainsi que de la droite, tels que Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Edouard Philippe ou encore Pierre-Yves Bournazel, des objections et tensions sur la teneur des négociations à mener pourraient éclater, non sans provoquer quelques remous au sein de la coalition.

♦ La présidentielle de 2027 déjà dans le viseur, qui pour succéder à Macron ?

Les manœuvres menées pour aider Emmanuel Macron, tout en s'en détachant, n'ont pas été lancées sans arrière-pensée par Edouard Philippe ou même François Bayrou. En ligne de mire, déjà, l'élection présidentielle de 2027, à laquelle le président de la République ne pourra pas se représenter. De quoi ouvrir le champ des possibles sur le profil de son successeur. Une bataille pour prendre les rênes de La République en Marche va inexorablement débuter, tandis que les leaders des partis alliés chercheront forcément à rassembler une majorité derrière leur projet. Des hostilités qui pourraient ne pas être sans conséquence sur le travail législatif et fragiliser considérablement la coalition de députés derrière Emmanuel Macron.

Si au mois d'avril, le suspense était minime sur l'issue du vote, la semaine d'entre-deux-tours des élections législatives était, cette fois, classée à haut risque par LREM. Il faut dire que le score élevé de la gauche, qu'Ensemble défie ce dimanche dans 276 circonscriptions, selon le décompte du Monde, pourrait mettre en difficulté la coalition présidentielle à l'Assemblée nationale. En effet, si les Macronistes (ou apparentés) sont présents au 2e tour dans 417 circonscriptions, la Nupes, elle, l'est également dans 380 territoires. Et les projections des instituts de sondage ne donnent pas à La République en Marche et ses partis alliés la garantie de décrocher la majorité au palais Bourbon.

Quel résultat aux législatives selon les sondages pour Emmanuel Macron et Ensemble (ENS) ?

Alors que les instituts de sondage avaient prédit un match au coude-à-coude entre Ensemble et la Nupes, les résultats du 1er tour n'ont pas démenti les chiffres avancés. Quant au 2e tour, les projections en nombre de sièges obtenus par le camp d'Emmanuel Macron ne sont pas flatteuses pour le président de la République. Ce dernier est en effet incertain d'obtenir une majorité de députés à l'Assemblée nationale, à en croire une enquête Ipsos-Sopra Steria publiée plus tôt cette semaine et qui ne crédite les Macronistes que de 255 à 295 sièges, sachant que la majorité au palais Bourbon est de 289 sièges. Ensemble parviendra-t-il à s'offrir une majorité absolue ?

La République en Marche est-elle vraiment devenue "Renaissance" ?

Ces derniers jours, la nouvelle du changement d'identité de La République en Marche a beaucoup circulé. Après avoir été dénommé En Marche lors de sa fondation il y a six ans, puis LREM une fois Emmanuel Macron au pouvoir, la formation politique devait changer de nom pour s'appeler "Renaissance". L'annonce avait été faite par Stanislas Guerini, jeudi 5 mai 2022, lors d'une conférence de presse au siège du parti. "C'est bien un changement de nature et de nom que nous initions. Il s'agit d'une refondation de LREM pour bâtir un parti présidentiel qui s'appellera Renaissance", avait-il expliqué. Exit LREM, place à Renaissance ? Pas tout à fait.

Cette modification n'est en effet pas définitive. Surtout, l'annonce pourrait être prématurée. C'est ce qu'explique Playbook, qui cite une source interne au parti. La majorité serait visiblement "surprise" d'avoir appris cette annonce de changement de nom du principal parti de la coalition au pouvoir. Ce même terme de "Renaissance", déjà utilisé comme nom pour la liste LREM aux élections européennes de 2019, devrait en réalité servir à un "processus de refondation" pour fondre LREM dans un plus vaste ensemble. Cette union qui "absorbera les petits partis", d'après la source de Playbook, devrait également comprendre "Agir" et "Territoires de progrès", des petites formations sur la même lignée politique que LREM. Une hypothèse qu'a semblé confirmer Stanislas Guérini, lors de son passage sur RTL le 6 mai dernier : "Nous avons décidé de lancer la création d'un nouveau parti politique, qui s'appellera Renaissance, c'est pas encore fait, mais qui rassemblera (…) des partis politiques, c'est la proposition que nous allons faire à nos partenaires, je pense à Agir, à Territoires de progrès (…)". Le tout dans le but de "créer un parti politique élargi", expliquait-il. Le passage de LREM à Renaissance n'est donc pas pour de suite.