"Résultat Ensemble aux législatives 2022 : coup de chaud pour Macron, quelle stratégie pour le 2e tour ?"

ENSEMBLE. Pour Emmanuel Macron, LREM et ses alliés, ce 1er tour des législatives fut plus compliqué que prévu. Arrivée derrière la Nupes, quelle sera la stratégie de la coalition Ensemble pour le 2e tour ?

[Mise à jour le 13 juin à 16h09] Qu'importe que l'écart soit faible, pour Emmanuel Macron et la coalition Ensemble (LREM, MoDem, Horizons, Agir) qui s'est mise en place pour permettre au président de la République de décrocher une majorité de députés à l'Assemblée nationale, ce 1er tour des élections législatives est un échec. Les candidats du chef de l'Etat ne sont en effet par parvenus à convaincre une franche partie des électeurs. Résultat, le camp présidentiel et l'union de la gauche (Nupes) se tiennent dans un mouchoir de poche. Avantage pour Ensemble selon le ministère de l'Intérieur (25,75% contre 25,66%), avantage pour la Nupes selon les données du Monde (26,11% contre 25,88%). Une différence de voix qui s'explique par un étiquetage des candidats différent opéré par le journal par rapport à celui effectué par l'administration. Quoi qu'il en soit, les deux courants politiques sont au coude-à-coude. Jamais un scrutin législatif post-présidentielle n'avait été aussi serré. Et jamais un président n'avait vu son camp être en deuxième position.

Un véritable coup de chaud pour Emmanuel Macron et ses équipes, qui doivent maintenant se lancer dans une intense semaine de campagne d'entre-deux-tours pour faire pencher la balance en leur faveur. Comme entre le 1er et le 2e tour de la présidentielle, LREM va donc devoir aller chercher des voix pour tenter de décrocher la majorité à l'Assemblée nationale. Une différence de taille : l'adversaire ne se nomme plus le Rassemblement national mais la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). D'un duel avec l'extrême-droite, Emmanuel Macron doit passer à une bataille avec une alliance de la gauche regroupant La France insoumise, Europe Ecologie-Les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste. Deux mois après, le Président va devoir draguer la droite. Un symbole du "en même temps".

276 duels Ensemble (LREM) - Nupes

Mais si au mois d'avril, le suspense était minime sur l'issue du vote, cette semaine d'entre-deux-tours des élections législatives est, cette fois, classée à haut risque par LREM. Il faut dire que le score élevé de la gauche, qu'Ensemble défiera dans 276 circonscriptions, selon le décompte du Monde, pourrait mettre en difficulté la coalition présidentielle à l'Assemblée nationale. En effet, si les Macronistes (ou apparentés) seront présents au 2e tour dans 417 circonscriptions, la Nupes, elle, le sera également dans 380 territoires. Et les projections des instituts de sondage ne donnent pas à La République en Marche et ses partis alliés la garantie de décrocher la majorité au palais Bourbon. En effet, selon Ipsos-Sopra Steria, Ensemble ne décrocherait que 255 à 295 sièges. La majorité, elle, est à 289, tandis que la Nupes pourrait en obtenir entre 155 et 190. Autant dire que les jours à venir s'annoncent tendus pour un Emmanuel Macron et une Elisabeth Borne qui devront, à contrario de l'entre-deux-tours d'avril, faire campagne… à droite cette fois, principal réservoir de voix en faveur du camp présidentiel, quand il se trouvait à gauche avant le 24 avril.

Une campagne à droite a priori donc, mais pas trop. Du moins, pas jusqu'à l'extrême. "Pas une seule voix" au Rassemblement national a martelé la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, fixant ainsi un cap clair après des tergiversations dimanche soir, sur les consignes de vote de la Macronie dans les duels Nupes-RN. Elle-même avait évacué le sujet, parlant de "débats locaux" et non d'un "enjeu national", avant de revoir sa position, donc. De quoi calmer les ardeurs de la gauche qui s'est emportée après les déclarations d'Olivia Grégoire, mais aussi de Gabriel Attal, qui avait dit vouloir "attendre de voir les cas de figure qui vont se présenter ou pas", tout en rappelant son "opposition aux extrêmes et notamment au Rassemblement national." C'est ce qu'a confirmé Olivia Grégoire, bien que la position de LREM ne soit pas sans réserve. "Est-ce que pour autant, nous appelons à voter pour les quelques candidats qui ont des positions anti-républicaines, les quelques candidats qui ont en suppléant des gens qui ont été condamnés pour avoir caillassé la police, non", a déclaré la porte-parole du gouvernement.

Pour Ensemble s'ouvre donc un séquence déterminante. Déjà créditée d'un député en la personne de Yannick Favennec, réélu dès le 1er tour en Mayenne, la coalition présidentielle tentera de s'appuyer sur ses 15 ministres-candidats, tous qualifiés pour le 2e tour, non sans quelques sueurs froides, notamment pour Amélie de Montchalin, Clément Beaune et Stanislas Guérini, dont la réélection est incertaine. Une défaite entraînerait leur départ du gouvernement, dont le parti n'a, au 1er tour, recueilli que 11,97 % des électeurs inscrits.

Comme en 2017, Emmanuel Macron a noué une alliance en vue d'obtenir la majorité aux élections législatives. Cependant, la teneur de la coalition mise en place en 2022 est bien différente de celle d'il y a cinq ans. D'un simple accord avec le MoDem de François Bayrou, le président de la République est passé à une confédération regroupant six formations politiques en plus du parti qu'il a fondé en 2016. Réunis sous la bannière "Ensemble" -qui n'est pas un parti-, LREM, le MoDem, Agir (Franck Riester), Horizons (Edouard Philippe), Territoire de progrès (Olivier Dussopt), En Commun (parti de Barbara Pompili présidé par Philippe Hardouin) et le Parti radical (Laurent Hénart) ont scellé un pacte de soutien à Emmanuel Macron, menant des tractations pour la répartition des circonscriptions. Ainsi, selon l'accord conclu, 400 investitures ont été réservées à LREM, entre 101 et 110 au MoDem, ainsi que 58 à Horizons, les autres formations décrochant chacune moins de 10 circonscriptions.

Une coalition qui n'est toutefois pas sans risque, s'inquiète-t-on en Macronie. Notamment vis-à-vis d'Edouard Philippe. Si l'ancien Premier ministre a toujours affiché sa loyauté envers le chef de l'État, son poids politique, mais aussi sa côte de sympathique (personnalité politique préférée des Français), lui octroient autant le statut d'allié que de dissident de poids en cas de désaccord. Car si Emmanuel Macron n'obtient pas la majorité (289 sièges) avec les seuls candidats LREM et que ce sont les députés estampillés Horizons qui le lui permettent, la force politique de son ex-locataire de Matignon n'en sera que décuplée, lui qui pourra alors brandir la menace de ne pas voter en faveur d'un texte émanant du gouvernement ou de la majorité parlementaire. En 2017, LREM avait décroché 314 sièges, finissant toutefois avec 268 députés après plusieurs scissions et, donc, sans majorité absolue à elle seule.

Selon le ministère de l'Intérieur, la coalition Ensemble (LREM, MoDem, Horizons, Agir) a remporté le 1er tour des élections législatives, dimanche 12 juin, avec 25,75% des suffrages exprimés, soit 5 857 561 de voix exprimées. Toutefois, cela ne correspond qu'à 11,97% des électeurs inscrits, compte-tenu d'une abstention de plus de 52%. Les candidats soutenant le projet présidentiel d'Emmanuel Macron seront présents dans 417 circonscriptions au 2e tour.

Quel résultat dans les sondages pour Emmanuel Macron et Ensemble avant les législatives ?

Alors que les instituts de sondage avaient prédit un match au coude-à-coude entre Ensemble et la Nupes, les résultats du 1er tour n'ont pas démenti les chiffres avancés. Quant au 2e tour, les projections en nombre de sièges obtenus par le camp d'Emmanuel Macron ne sont pas flatteuses pour le président de la République. Ce dernier est en effet incertain d'obtenir une majorité de députés à l'Assemblée nationale, à en croire une enquête Ipsos-Sopra Steria qui ne crédite les Macronistes que de 255 à 295 sièges, sachant que la majorité au palais Bourbon est de 289 sièges. Ensemble parviendra-t-il à s'offrir une majorité absolue ?

La République en Marche est-elle vraiment devenue "Renaissance" ?

Ces derniers jours, la nouvelle du changement d'identité de La République en Marche a beaucoup circulé. Après avoir été dénommé En Marche lors de sa fondation il y a six ans, puis LREM une fois Emmanuel Macron au pouvoir, la formation politique devait changer de nom pour s'appeler "Renaissance". L'annonce avait été faite par Stanislas Guerini, jeudi 5 mai 2022, lors d'une conférence de presse au siège du parti. "C'est bien un changement de nature et de nom que nous initions. Il s'agit d'une refondation de LREM pour bâtir un parti présidentiel qui s'appellera Renaissance", avait-il expliqué. Exit LREM, place à Renaissance ? Pas tout à fait.

Cette modification n'est en effet pas définitive. Surtout, l'annonce pourrait être prématurée. C'est ce qu'explique Playbook, qui cite une source interne au parti. La majorité serait visiblement "surprise" d'avoir appris cette annonce de changement de nom du principal parti de la coalition au pouvoir. Ce même terme de "Renaissance", déjà utilisé comme nom pour la liste LREM aux élections européennes de 2019, devrait en réalité servir à un "processus de refondation" pour fondre LREM dans un plus vaste ensemble. Cette union qui "absorbera les petits partis", d'après la source de Playbook, devrait également comprendre "Agir" et "Territoires de progrès", des petites formations sur la même lignée politique que LREM. Une hypothèse qu'a semblé confirmer Stanislas Guérini, lors de son passage sur RTL le 6 mai dernier : "Nous avons décidé de lancer la création d'un nouveau parti politique, qui s'appellera Renaissance, c'est pas encore fait, mais qui rassemblera (…) des partis politiques, c'est la proposition que nous allons faire à nos partenaires, je pense à Agir, à Territoires de progrès (…)". Le tout dans le but de "créer un parti politique élargi", expliquait-il. Le passage de LREM à Renaissance n'est donc pas pour de suite.