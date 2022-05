Taha Bouhafs : pourquoi n'est-il plus candidat aux législatives?

TAHA BOUHAFS. Taha Bouhafs, jeune militant de gauche radicale, s'était présenté à la députation dans la 14e circonscription du Rhône sous la bannière de la Nupes. Personnage controversé, il a essuyé des critiques et a cristallisé l'opposition... Jusqu'à retirer sa candidature.

C'est déjà la fin pour le candidat LFI. Taha Bouhafs, journaliste indépendant et militant anti-raciste, entendait porter les couleurs de cette union dans la 14e circonscription du Rhône. Novice en politique, il a pu compter sur le soutien des grandes figures de son parti, LFI, de François Ruffin à Clémentine Autain. Sa campagne parlementaire s'est très vite annoncée mouvementée, les adversaires se bousculant pour le concurrencer dans le Rhône. Confronté à une "tempête d'attaques sans précédent", il a annoncé dans un communiqué publié sur son compte Twitter cette nuit qu'il retirait sa candidature.

Taha Bouhafs devait être candidat au nom de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, NUPES, a vu le jour au début du mois de mai, lorsque les partis EELV, PCF et PS ont successivement accepté l'accord proposé par LFI. La gauche française, en pleine recomposition, se réparti les circonscriptions sur le territoire pour obtenir une majorité de députés à l'Assemblée nationale lors des législatives de juin prochain.

Taha Bouhafs, Insoumis de longue date, s'était présenté sous la bannière du Nupes dans la 14e circonscription du Rhône, composée des villes de Vénissieux, de Saint-Fons et de Saint-Priest. Ce poste était jusqu'ici occupé par lé député LREM Yves Blein, qui l'avait emporté au second tour des législatives de 2017 face à Damien Moncheau, candidat FN. A l'époque, les candidats de la gauche étaient arrivés au pied du podium, avec seulement 14,59% des voix au premier tour pour le LFI Benjamin Nivard et 10,45% pour Michèle Picard du PCF. Cette année, Taha Bouhafs devait faire face au policier youtubeur Bruno Attal, engagé pour le parti Reconquête!, qui est également un personnage connu pour ses prises de position très radicales. Ancien syndicaliste, il est défenseur de la théorie du grand remplacement. Il ne s'était pas caché de sa volonté de gagner cette confrontation avec Taha Bouhafs, le qualifiant de "raciste, antisémite et antiflic". Pour sa part, l'ex-candidat LFI avait écrit sur Twitter : "Cet agent de l'État qui parle de grand remplacement et qui stigmatise les musulmans et les Français d'origine maghrébine ne gagnera que 2 choses : 1 plainte en justice, 1 raclée électorale le 12 juin".

Mais l'aventure s'arrêtera là. Dans un message posté dans la nuit du 9 au 10 mai, il a déclaré qu'il ne concourait plus à la députation dans la 14e circonscription du Rhône. Il a décrit une situation très compliquée psychologiquement, avec une pluie de "calomnie", d'"insulte", de "menace de mort" chaque jour déversée sur sa personne. "J'espère que cette déclaration ne vous fera pas baissez les bras", a-t-il écrit aux militants de la Nupès qui le suivent de près sur les réseaux sociaux. "Continuez à vous battre. Pour ma part, j'ai essayé mais je n'y arrive plus", a-t-il admis. Un retrait confirmé ce 10 mai par les représentants du parti tels qu'Alexis Corbière, Clémentine Autain et François Ruffin.

Si Taha Bouhafs est une figure politique et militante très critiquée, il a toutefois pu compter sur le fidèle soutien de son camp, les Insoumis. Le 29 avril, Alexis Corbière, le porte-parole LFI a, lors de son passage chez Europe 1, dénoncé un "délit de faciès" de la part des adversaires de Taha Bouhafs, voyant dans les attaques récurrentes de ces derniers un "acharnement de petites hyènes". De la même manière, le n°2 du parti, Adrien Quatennens, a pris position : "Taha Bouhafs n'est pas raciste. Taha Bouhafs est un militant des quartiers populaires dont peut-être la forme et l'expression ne plaît pas à certaines belles personnes" au micro de LCI. Enfin, ce fut au tour de Clémentine Autain, députée LFI, d'affirmer qu'elle soutenait l'investiture de Taha Bouhafs sur le plateau de Public Sénat.

A l'heure de son retrait de la campagne législative, il peut une fois encore compter sur leur soutien. Si Alexis Corbière et Adrien Quatennens ont dit "prendre acte" de cette décision, sans toutefois nier le "constat d'échec" qu'elle représente, d'autres ont ouvertement pris sa défense. C'est le cas de François Ruffin, qui a regretté la grande "uniformité de l'Assemblée nationale", lors de son passage sur franceinfo le 10 au matin. "Je souhaite que l'Assemblée nationale soit représentative de la diversité de la société française et on peut considérer que Taha Bouhafs représente une partie de la sensibilité de la population française", a-t-il poursuivi. Clémentine Autain a quant à elle publié un tweet de soutien, s'indignant du racisme et des discriminations s'abattant en rafales contre un "jeune homme sans diplôme, issu des quartiers populaires et de l'immigration". Surtout, c'est Jean-Luc Mélenchon en personne qui a regretté ce retrait, estimant qu'une "meute s'est abattue contre lui", et que cette exposition aux injures devait être "dure à vivre à 25 ans". Il s'est même désolé de ne pas avoir "su le réconforter autant que nécessaire".

Taha Bouhafs retire sa candidature aux législatives. Une meute s'est acharnée contre lui. À 25 ans c'est lourd de vivre avec des menaces de mort et des mises en cause publiques quotidiennes. Je m'en veux de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 10, 2022

A seulement 25 ans, ce journaliste indépendant est une personnalité qui fait couler beaucoup d'encre. Originaire d'Isère, il a d'abord couvert l'actualité des luttes et des mouvements sociaux pour les médias Là-bas si j'y suis et Média. Il s'est fait connaître en filmant Alexandre Benalla en train de violenter un couple de manifestants place de la Contrescarpe à Paris, le 1er mai 2018. Il a ainsi été à l'origine de la grande "affaire Benalla". Militant anti-raciste, il fut aussi, avec le Comité Adama et le Collectif contre l'Islamophobie en France, l'un des initiateurs de la marche contre l'islamophobie le 10 novembre 2019. Cette manifestation, organisée pour dénoncer la stigmatisation des Français de confession musulmane, a suscité les critiques de l'extrême-droite, et avait même fait controverse à gauche, le PS ayant refusé d'y participer.

Les polémiques se sont alors enchaînées, entre la fausse rumeur qu'il a relayé concernant la mort d'un étudiant après une intervention policière durant l'occupation du campus parisien de Tolbiac ou l'affaire Linda Kebbab. Cette dernière est une syndicaliste policière que Taha Bouhafs avait qualifiée d'"arabe de service" sur Twitter en juin 2020. Linda Kebbab ayant porté plainte, il a été condamné pour délit d'injure publique à raison de l'origine et à une amende de 1500 euros, une décision de justice à laquelle Taha Bouhafs a fait appel. L'affaire est toujours en cours d'examen et n'a pas fini de faire parler d'elle, puisqu'elle est fréquemment utilisée par ses opposants politiques, en particulier à l'extrême-droite, pour le discréditer, lui et son mouvement. De manière générale, les attaques à son encontre sont venues de toutes parts, le communiste Fabien Roussel ayant demandé à ce qu'il retire sa candidature : "Je ne comprends pas que la France insoumise investisse un candidat condamné pour injure raciale", avait-il expliqué, en référence à l'affaire Linda Kebbab.

Quoi qu'il en soit, LFI devrait quand même défendre sa voix face à ces opposants. Le 10 au matin, Alexis Corbière a promis qu'il y aurait une candidature dans cette circonscription, le parti ne souhaitant pas laisser la communiste Michèle Picard le doubler.