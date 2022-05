Valérie Létard : Première ministre ? Pourquoi son nom est évoqué ?

Alors que le remaniement ministériel est imminent, de nombreux noms apparaissent pour le ou la futur(e) Premier ministre. Valérie Létard, la sénatrice UDI du Nord, est bien placée sur cette liste. Qui est-elle et quelles sont ses chances d'être nommée à Matignon ?

Emmanuel Macron a clôturé son second mandat le vendredi 13 mai 2022 à minuit. La veille, l'équipe gouvernementale de Jean Castex s'était réunie pour un dîner d'adieux, avec discours de remerciements et cadeaux à la clé. Alors, qui pour le remplacer à Matignon ? La question est en suspens depuis le 24 avril, date de la réélection du président de "Renaissance". Trois semaines plus tard, les Français attendent encore. De fait, il a souhaité prendre son temps. Cette nomination censée insuffler un "nouveau souffle" à une lignée politique qu'il entend "renouveler" a une importance de premier plan, et est sur toutes les lèvres. D'autant plus qu'Emmanuel Macron avait assuré connaître l'identité de son futur Premier ministre lors d'un déplacement à Berlin la semaine dernière.

Et pourtant, ni l'ancien Premier ministre, ni Emmanuel Macron, ni ses porte-paroles n'ont laissé échappé la moindre information à ce sujet. Encore que... De nombreuses pistes ont été abordées, et les indices se sont multipliés. Des noms pressentis sont sortis, mais surtout un profil : le futur Premier ministre sera probablement une femme avec une orientation plutôt écologique et sociale, pour mettre en œuvre le grand chantier du quinquennat : la planification écologique. Un autre élément devrait peser dans la balance : la capacité de ce profil à correspondre à la volonté de "dépassement" des clivages politiques, soit celle de réunir des personnalités de tous bords, comme en 2017. Alors, parmi les noms des favoris, de l'actuelle ministre du Travail Elisabeth Borne, à celui de la présidente de la métropole de Reims, Catherine Vautrin, a émergé celui de la sénatrice de centre-droit Valérie Létard. Sa présence à la cérémonie d'investiture du Président n'a fait que renforcer cette supposition qui a largement circulé la semaine dernière. Cette hypothèse récente est-elle crédible ?

A 59 ans, Valérie Létard est une figure de la droite français. Sénatrice du Nord, elle appartient à l'Union des démocrates et indépendants, un parti politique français fondé en 2012 par Jean-Louis Borloo, ex-député européen et ex-maire de Valenciennes. Assistance sociale de formation, elle se lance dans la politique en tant que conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais, poste qu'elle occupe de 1998 à 2010. Elle devient ensuite adjointe au maire de Valenciennes, avant se lancer en tant que Sénatrice du Nord en 2001, jusqu'en 2007. Retour ensuite au poste d'adjointe au maire de 2008 à 2014, cette fois en tant que Première Adjointe. Puis, le tournant arrive en 2008, lorsqu'elle prend la présidence de la communauté d'agglomération de Valencienne Métropole, un rôle qu'elle assure encore aujourd'hui, tout en étant de nouveau sénatrice du Nord depuis 2010. Entre ces mandats de sénatrice, elle a été secrétaire d'Etat des gouvernements de François Fillon à deux reprises, la première fois de 2009 à 2010 en tant que Secrétaire d'Etat chargée des Technologies vertes et des Négociations sur le climat, et la seconde de 2007 à 2009 en tant que Secrétaire d'Etat chargée de la Solidarité.

En 2011, elle rejoint la direction nationale de l'Alliance républicaine, écologique et social. Elle penche ensuite pour l'UDI, parti au nom duquel elle candidate aux élections régionales de décembre 2015. En 2017, lorsqu'elle est réélue sénatrice pour la troisième fois, c'est en tant que tête liste de "République et Terriroires", rassemblant des élus UDI, LR et des non-inscrits. Son parcours au Sénat est donc conséquent, elle qui en a été nommée vice-présidente en 2017. Sa place au sein l'UDI est devenue majeure lorsqu'elle a été nommée présidente du conseil national du parti en mars 2018. Le 6 octobre 2020, Valérie Létard est confirmée dans ses fonctions de vice-présidente de la haute assemblée lors du renouvellement des instances de l'institution. Son dernier mandat en date porte sur les élections départementales de l'an dernier : elle a été élue conseillère départementale du Nord en juin 2021.

Avec ses mandats de Secrétaire d'Etat au sein du gouvernement de François Fillon, elle correspond bien au profil social et écologique qui semble devoir s'imposer, comme l'avait notamment déclaré Emmanuel Macron lors de son déplacement à Cergy-Pontoise en avril dernier. Elle est compétente dans les domaines environnementaux et solidaires, tout en représentant, selon de nombreux commentateurs, le "nouveau centre". En outre, son ancrage local dans le Nord de la France pourrait être un avantage.

Un autre indice est le poste de ministère du Logement et de la Ville qu'Emmanuel Macron lui avait proposé en mai 2017... Mais qu'elle avait décliné. Et de fait, son "centre-droit" penche parfois vers Les Républicains, elle qui s'est engagée dans la campagne des législatives des candidats LR dans son département, et qui a ouvertement soutenu la candidate Valérie Pécresse. Mais l'appartenance politique n'est pas nécessairement un paramètre crucial pour Emmanuel Macron qui se revendique du rassemblement et du dépassement des clivages, avec une volonté de ne pas nécessairement piocher chez des personnalités déjà acquises au camp présidentiel.

Toutefois, cette hypothèse a de la concurrence. En face, d'autres personnalités sont citées et semblent crédibles. D'abord, il y a Elisabeth Borne, pressentie depuis des mois au poste. Sa fibre sociale et écologique, avec ses postes de ministre des Transports, de la Transition écologique et du Travail depuis 2017 et son passé socialiste, notamment lorsqu'elle était directrice de cabinet de Ségolène Royal, en font la candidate idéale... A cela près qu'elle est déjà dans la majorité politique, alors qu'Emmanuel Macron dit rechercher la diversité. Il y a également Catherine Vautrin, la favorite. Présidente de la métropole de Reims, elle a rallié Emmanuel Macron en février, quittant les LR en pleine campagne. A 61 ans, cette ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale et ministre sous Jacques Chirac est en bonne position dans les pronostics. Cependant, son combat contre le mariage pour tous, mené en 2015, fait peur au sein du camp d'Emmanuel Macron. Ainsi, les pour et les contre sont nombreux dans chacun des profils... Ce qui laisse ses chances à Valérie Létard. Une nomination probable donc, mais pas certaine.