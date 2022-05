Ministre de l'Interieur : Darmanin remplacé ? Macron peut-il le maintenir ?

Emmanuel Macron et Elisabeth Borne dévoileront la composition du nouveau gouvernement dans les jours à venir. Gérald Darmanin restera-t-il au ministère de l'Intérieur ?

Après la démission de Jean Castex et de son gouvernement, il revient à Emmanuel Macron et à sa Première ministre de répartir les portefeuilles. Certains membres du dernier gouvernement Castex se verront toutefois reconduire. Ce pourrait bien être le cas de Gérald Darmanin : le ministre de l'Intérieur, en poste depuis juillet 2020, est pressenti pour rester aux côtés d'Emmanuel Macron, dont il est devenu assez proche. Pourtant, il est loin d'être une figure consensuelle de la majorité présidentielle.

Emmanuel Macron a promis du renouveau pour ce deuxième quinquennat. La démission du gouvernement Castex est donc l'occasion d'illustrer sa volonté. Pourtant, aux yeux de nombreux commentateurs, la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon manque de fraicheur : cette dernière est présente au gouvernement depuis 2017. On peut donc s'attendre à ce que le président se rattrape sur les autres portefeuilles, en privilégiant des visages nouveaux. Qu'en sera-t-il de Gérald Darmanin ? D'après les sources de plusieurs médias, le ministre de l'Intérieur pourrait bien rester.

Pourquoi Gérald Darmanin pourrait-il rester ministre de l'Intérieur ?

Gérald Darmanin a présenté en mars dernier son projet de loi d'orientation et de programmation, prévoyant les grandes lignes de la stratégie du ministère de l'Intérieur pour les cinq années à venir concernant la sécurité. D'après France Inter, Le ministre a bien l'intention de pouvoir porter ce projet jusqu'au bout, ce qui ferait de lui un candidat sérieux pour rester en poste en cas de remaniement. Le 12 mai, Ouest-France classait également Gérald Darmanin parmi les ministres qui "devraient être maintenus".

Il faut dire que Gérald Darmanin est une figure très investie du camp Macron. Présenté comme proche du président, il s'est beaucoup impliqué dans la campagne de la présidentielle. On se souvient de l'émission "Programme contre programme" de BFMTV, dans l'entre-deux tours : face à Jordan Bardella, lieutenant RN de Marine Le Pen, c'est Gérald Darmanin qui est choisi pour défendre le président sortant. Il met alors en avant son profil d'homme issu du peuple, rare au sein des gouvernements du premier quinquennat Macron : issu d'une "famille ouvrière", Gérald Darmanin marque les esprits en évoquant sa mère "femme de ménage". Dans une campagne où Macron est présenté comme le président des riches, Darmanin incarne le "Monsieur Peuple", pour reprendre les mots du Monde. Le profil de Gérald Darmanin a donc bien son utilité aux côtés d'Emmanuel Macron.

Pourquoi son maintien poserait problème ?

Pourtant, Gérald Darmanin est loin d'être la figure la plus populaire du gouvernement. Et pour cause : depuis 2017, il fait l'objet de plusieurs plaintes pour violences sexuelles, pour des faits remontant à 2009. La plaignante, Sophie Spatz, accuse Gérald Darmanin de viol, de harcèlement et d'abus de confiance. Alors qu'il était chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP, Gérald Darmanin aurait selon elle demandé des faveurs sexuelles en échange de "services". Le 13 septembre 2021, la juge d'instruction en charge de l'enquête prononce la fin des investigations et ne met pas Gérald Darmanin en examen. Le 13 janvier 2022, le parquet de Paris requiert un non-lieu. L'actuel ministre est visé par une autre plainte, datant de 2018, déposée par une habitante de Tourcoing, pour abus de faiblesse : elle accuse Gérald Darmanin de l'avoir obligée à des relations sexuelles en échange de l'obtention d'un logement et d'un emploi en 2015, alors qu'il était maire de Tourcoing. L'enquête a également été classée sans suite.

La nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, le 6 juillet 2020, déclenche de nombreuses critiques, notamment du côté des militants et militantes féministes. Au-delà des accusations dont Darmanin fait l'objet, il se retrouve à diriger les services en charge de l'enquête qui le vise. Par la suite, son soutien inconditionnel aux policiers, son refus catégorique de parler de "violences policières", lui valent autant de soutiens à droite que de critiques à gauche. Alors que la nomination d'Elisabeth Borne a été présentée par le gouvernement comme une tentative de plaire à l'électorat de gauche, en vue des législatives, le maintien de Gérald Darmanin, ancien LR, pourrait au contraire jeter un froid au sein de cet électorat.

Gérald Darmanin est-il candidat aux élections législatives ?

Jeudi 5 mai, l'actuel ministre de l'Intérieur a annoncé sa candidature aux élections législatives : il est candidat pour la majorité présidentielle dans la 10e circonscription du Rhône. Une décision que Gérald Darmanin annonce avoir prise "après en avoir parlé avec le président de la République". Cette candidature n'empêche en rien Emmanuel Macron de reconduire Gérald Darmanin au gouvernement : en cas de victoire, il pourrait tout à fait se désister au profit de son suppléant, Vincent Ledoux, qui l'a déjà remplacé à l'Assemblée à partir de 2020, lors de sa nomination à Beauvau.

Qui sont les derniers ministres de l'Intérieur ?

Voici la liste des prédécesseurs de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur :