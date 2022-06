LR aux législatives 2022 : vers un nouveau résultat historiquement bas ?

LR. Le fiasco Pécresse à peine digéré, Les Républicains se sont lancés à pas feutrés dans la campagne pour les législatives. Avec des candidats ne vantant pas les mérites du parti. Annonciateur d'une nouvelle débâcle ?

Les élections législatives, un scrutin local ou national ? C'est toute la question à laquelle essaient de répondre Les Républicains depuis plusieurs semaines. Miné par un résultat catastrophique à l'élection présidentielle, le parti veut croire en ses chances de survie lorsque les électeurs se rendront aux urnes les 12 et 19 juin pour composer l'Assemblée nationale. Premier groupe d'opposition à La République en Marche de 2017 à 2022, l'historique formation de droite conservera-t-elle son poids au palais Bourbon ? C'est tout l'enjeu d'un scrutin dans lequel s'est fébrilement lancée cette famille politique, craignant une disparition du paysage politique à laquelle personne ne veut croire au siège, malgré la débâcle printanière et un électorat qui semble avoir fui vers Emmanuel Macron, mais aussi Marine Le Pen et Eric Zemmour.

Quelle stratégie pour Les Républicains aux législatives ?

Dès lors, comment mener campagne après le désastre national et l'absence de figure de poids capable d'incarner la ligne du parti et donner une impulsion salvatrice ? Dans les circonscriptions, les candidats à leur réélection ne semblent vouloir miser que sur leur action de parlementaire durant cinq ans et faire campagne en leur nom propre, quitte à ne pas évoquer le parti. Loin des affiches NUPES, LREM, RN voire même Reconquête ! sur lesquelles Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Eric Zemmour sont fièrement exhibés en grand format (parfois même aux dépens du candidat), côté LR, la sobriété est de mise : c'est le candidat qui prime, s'affichant parfois aux côtés d'un important maire de la circonscription le soutenant.

C'est une campagne à pas feutrés, atones, pour des Républicains en pleins tumultes, qui caressent malgré tout l'espoir de conserver quelques-uns de ses bastions à la faveur de la notoriété locale de leurs candidats. Le parti veut aussi se convaincre que, fort de ses résultats aux élections municipales (malgré la perte de grosses villes) de 2020, régionales et départementales (scrutin dont il est sorti vainqueur) de 2021, son ancrage local lui sera salvateur. Christian Jacob, président de LR, assurait au Point que "lorsqu'il s'agit de confier les clés de la gestion d'une collectivité, les électeurs préfèrent se tourner vers des gens dont ils se sentent proches, des personnalités en qui ils peuvent avoir confiance et qui bénéficient d'une certaine expérience. C'est pour cela que j'ai confiance dans notre résultat aux élections législatives." A moins que le fiasco Pécresse n'enterre quasi-définitivement le parti, dans un paysage politique où il ne semble plus avoir sa place entre les extrêmes, tant à gauche qu'à droite, et le libéralisme macroniste.

Qui sont les candidats LR aux élections législatives ?

La droite sera présente dans la quasi-totalité des circonscriptions pour les élections législatives. Plus précisément, ce sont 543 candidats qui ont été investis pour tenter d'intégrer l'Assemblée nationale au nom de l'union de la droite et du centre : 457 par LR, 59 par l'UDI, 26 par le Nouveau Centre et un par Libertés et territoires. Si Christian Jacob, le président de LR, ne briguera pas un nouveau siège de député, plusieurs figures du parti ambitionnent un mandat parlementaire : Eric Ciotti, Michèle Tabarot, Annie Genevard, Philippe Juvin, Aurélien Pradié, Francis Szpiner, Guilhem Carayon, Guillaume Larrivé, Charles Consigny ou encore Thibaut de Montbrial pour LR, quand Charles Prats, Philippe Laurent ou encore Agnès Thill porteront les couleurs de l'UDI.

Quel résultat pour LR dans les sondages sur les élections législatives ?

Selon les sondages réalisés sur les intentions de vote aux élections législatives, Les Républicains ne devraient pas être sur le podium au soir du premier tour. Le parti n'est en effet donné qu'autour des 10% des suffrages exprimés au niveau national. Quant aux sièges décrochés à l'issue du second tour, il ne devrait en compter qu'entre une quarantaine et une soixantaine, tout au plus, contre 101 actuellement.

Quel résultat pour LR aux élections législatives ?

Au regard du contexte politique actuel, des précédents résultats et des estimations des sondages, à quel score peuvent prétendre Les Républicains ? Difficile de tabler sur un chiffrage en particulier. Absent du pouvoir depuis dix ans, en déroute lors du dernier scrutin national, le parti de droite était malgré tout parvenu à tirer son épingle du jeu lors des précédentes élections locales. 1er parti des Régionales (37,63%) et des Départementales (65 présidences de départements décrochées) en 2021, il avait tout de même connu un recul dans les grandes villes lors des Municipales de 2020, tout en s'implantant davantage dans les communes de taille moyenne. Mais lors de la Présidentielle, excepté à Wallis-et-Futuna, LR n'a dépassé les 15 % des suffrages exprimés dans aucune circonscription. Annonciateur d'une nouvelle déroute ?