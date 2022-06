"Résultat Marie-Caroline Le Pen aux législatives 2022 : a-t-elle bénéficié du soutien des électeurs de sa sœur ?"

LE PEN. Marie-Caroline Le Pen se présente dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Elle y représente le RN porté par sa sœur, Marine Le Pen, et ce malgré le passé tumultueux qu'elle a eu avec ce parti fondé par son père.

Les élections législatives débutent aujourd'hui. Marie-Caroline Le Pen, qui figure parmi les 569 candidats investis par le RN pour les législatives, se présente dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine, département dans lequel elle occupe le poste de conseillère régionale depuis juin dernier. Si son nom est très connu, son prénom l'est un peu moins, dû à un retrait de la vie politique durant plus de quinze ans. Dans l'ombre de son père et de sa sœur, elle fut pourtant très active dans sa jeunesse en tant que militante FN, jusqu'à ce qu'elle fasse le choix de tourner le dos au parti pour rejoindre le dissident Bruno Mégret. Après une période de grande distance, elle reviendra vers sa famille, en particulier en tant que soutien de Marine Le Pen. Quel a été son parcours politique et quelles sont ses chances de l'emporter aux législatives ?

Le 11 mai dernier, le Rassemblement national dévoilait la liste des 569 candidats investis à travers le territoire : Marie-Caroline Le Pen a été l'un des noms les plus commentés. Elle concourt à la députation dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine, confirmant son retour dans la vie politique amorcé en 2021, au moment où elle a soutenu sa sœur Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle. Dans cette circonscription qui comprend les divisions administratives de Cantons de Neuilly-sur-Seine et Courbevoie-2 (incluant la commune de Puteaux et une partie de celle de Courbevoie), elle affrontera notamment Constance Le Grip, la députée sortante qui l'avait emporté sous la bannière LR en 2017, et qui se présente cette fois pour la formation Ensemble. Elle aura également pour concurrent Franck Keller, un candidat de Reconquête!, le parti d'Eric Zemmour avec lequel le RN n'a pas souhaité s'associer. Malgré le faible score de son parti à la présidentielle à l'échelle du département (Marine Le Pen n'y a obtenu que 8,4% des suffrages au premier tour), Marie-Caroline Le Pen a l'avantage d'avoir été élue conseillère régionale des Hauts-de-Seine en juin 2021.

Née dans une famille très politisée, elle œuvre au recueil des cent signatures nécessaires au dépôt de la candidature de son père pour la présidentielle de 1974, avant d'intégrer le Front national de la jeunesse un an plus tard. En parallèle de son engagement auprès de son père, notamment lors de la campagne de 1983 en vue de l'élection législative partielle, elle signe des articles au Figaro Magazine, sous le pseudonyme "Marie-Caroline Duick".

Après quelques candidatures avortées, elle siège à la commission culture du conseil régional d'Ile-de-France de 1986 à 1992. Elle quitte le poste lorsqu'elle est élue conseillère régionale dan les Hauts-de-Seine à l'issue des élections de 1992. Sa carrière semble alors enfin lui sourire : en mars 1997, elle est élue au comité central du FN, et en 1998, elle est reconduite dans son mandat de conseillère régionale d'Ile-de-France.

Nombreux sont les médias à avoir relaté cette fracture politique et familiale : en 1999, lors de la scission du FN, Marie-Caroline Le Pen décide, avec son mari Philippe Olivier, de se rallier derrière Bruno Mégret et son Mouvement National Républicain au lieu de rester dans le parti historique de son père, Jean-Marie Le Pen. Elle tente tout de même d'apaiser les relations entre les deux bords du FN, en vain : la "charte de réconciliation nationale" qu'elle lance sera balayée d'un revers de main par son père. Elle rompt les liens avec son père lorsqu'il s'exprime à son sujet au 20h de TF1, évoquant ces "femmes qui ont l'habitude de suivre leur mari ou leur amant plutôt que leur père". Après une brève période d'engagement au sein du MNR, notamment lorsqu'elle fut dans le top 5 de la liste du mouvement aux élections européennes, elle démissionne. En mai 2000, elle quitte la vie politique.

En 2007, à l'heure de la toute dernière campagne présidentielle de son père, elle décide de le soutenir et de militer sur le terrain à ses côtés. Son déplacement sur les marchés avec sa sœur Marine Le Pen sont alors particulièrement médiatisés. Elle refait de même lors de la première campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2012. Un an avant, cette dernière confiait lui avoir totalement pardonné ce ralliement à Mégret "parce que c'est ma sœur et que nos enfants sont cousins" (propos rapportés par RTL). En 2016, Marie-Caroline Le Pen réintègre même le FN, jusqu'à s'investir bénévolement dans la seconde campagne de sa sœur. En 2022, elle fait quelques apparitions aux côtés de la candidate et affiche publiquement son soutien.

Elle est aujourd'hui pleinement réintégrée dans le camp du RN, l'illustre son retour au conseil régional d'Ile-de-France, où sa liste récolte 10,8% des voix au second tour des élections régionales du département en 2021. A l'heure où son parti a obtenu des scores historiques à la présidentielle 2022, cette nouvelle tentative aux élections législatives pourrait peut-être être la bonne. La réponse ce soir à 20h !