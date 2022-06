"Assemblée nationale : Eric Coquerel élu président de la commission des finances"

ASSEMBLÉE. Le député insoumis Eric Coquerel a décroché ce jeudi matin la présidence de la prestigieuse commission des finances de l'Assemblée nationale. Le candidat défait du Rassemblement national dénonce une "piraterie".

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 12h40] La gauche décroche la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale ! Seule commission permanente dont la présidence revient à un député d'opposition, elle était revendiquée à la fois par la Nupes et par le Rassemblement national, ce dernier se targuant d'être le premier groupe d'opposition de l'Assemblée nationale. Mais ce jeudi matin, les quelques 70 membres de la commission des finances ont élu l'insoumis Eric Coquerel, à l'issue de trois tours. Eric Coquerel remporte le vote devant Jean-Philippe Tanguy (RN), Véronique Louwagie (LR) et Charles de Courson (Liberté, indépendants, outre-mer et territoires). Comme le veut la tradition, les députés de la majorité présidentielle se sont abstenus.

Le scrutin a été interrompu par de multiples suspensions de séance, laissant penser qu'un accord était recherché entre les adversaires de la Nupes. Finalement, Eric Coquerel s'impose avec une majorité relative : 21 voix, contre 11 pour Jean-Philippe Tanguy et 9 pour Véronique Louwagie. Grand perdant, le Rassemblement national réagit avec virulence à ce scrutin : Jean-Philippe Tanguy dénonce une "piraterie" de la part de la Nupes, affirmant que "l'usage républicain", qui veut selon lui que la présidence revienne au premier groupe d'opposition, "n'a pas été respecté pour la première fois et c'est très grave". Le règlement de l'Assemblée énonce en réalité que le poste doit revenir à un député de l'opposition, sans préciser davantage. Le député du RN explique à BFMTV avoir "essayé avec des collègues de LR de trouver une solution", mais en vain. Il reproche également à la majorité d'avoir "sciemment choisi de ne pas participer au vote", ce qui est pourtant l'usage. Le président du RN Jordan Bardella a également réagi sur Twitter : "Les masques tombent : les députés LR ont préféré Eric Coquerel et l'extrême-gauche à un gaulliste du RN pour présider la stratégique Commission des finances", déplore-t-il.

Qui convoitait le poste de président de la commission de l'Assemblée ?

L'élection de la présidence de la commission des finances était très symbolique cette année : dix jours après les législatives, elle représentait le premier marquage entre les deux principales forces d'opposition de cette nouvelle Assemblée nationale, la Nupes et le Rassemblement national. Bras de fer remporté par la Nupes, en la personne d'Eric Coquerel. Le médiatique député Insoumis de la 1ere circonscription de Seine-Saint-Denis, ex co-coordinateur du Parti de gauche pendant six ans, est loin de faire l'unanimité dans l'hémicycle. Chez Renaissance déjà, l'inquiétude de le voir à la tête de la commission des finances s'était exprimée par la voix d'Eric Woerth, ex-LR notoire et désormais figure de la macronie, qui craignait qu'Eric Coquerel profite de ce poste pour s'intéresser "aux dossiers des uns et des autres, les individus et les ménages, comme les entreprises" (propos rapportés par Le Figaro), sachant qu'une fois élu, il serait en droit de réclamer auprès de Bercy les déclarations fiscales des entreprises ou des particuliers, pour enrichir des enquêtes budgétaires.

De l'autre côté, l'extrême-droite comptait propulser sa nouvelle génération à ce poste clé, à travers la candidature de Jean-Philippe Tanguy, 36 ans. Ancien proche de Nicolas Dupont-Aignan, notamment lorsqu'il fut en tête de liste de Debout la France aux élections régionales de 2015 dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il s'est tourné vers Marine Le Pen pour cette présidentielle, devenant même son directeur de campagne adjoint. Entre les deux favoris à la présidence de la commission, les députés LR avaient peine à choisir : un "choix cornélien", pour reprendre les propos tenus par chef de la droite Olivier Marleix sur LCI. Marine Le Pen n'avait pas hésité à appeler les LR à voter pour le candidat du RN, ne serait-ce que pour disqualifier "M. Coquerel, qui est l'extrême-gauche la plus radicale qui soit" (mercredi 28 juin sur Franceinfo).

Quel est le rôle du président de la commission des finances ?

Avec 73 députés qui y siègent, cette commission permanente est considérée comme la plus prestigieuse des huit que compte le palais Bourbon. Dans son ensemble, elle a un rôle crucial, dont celui de contrôler le budget de l'Etat, celui qui fixe les dépenses et les recettes publiques. Et, pouvoir non négligeable, elle peut contrôler l'application de ce même budget en se présentant à l'improviste dans n'importe quel ministère pour vérifier les dépenses quand elle le souhaite. Ce rôle de surveillance s'étend même à l'audition des ministres ou de toute personne directement liée à la finance nationale, ce qui peut concerner les dirigeants d'entreprises publiques. Enfin, elle peut saisir l'Autorité de la concurrence pour demander l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire ou rejeter des amendements qui affecteraient le budget de l'État.

Si les sièges des députés de cette commission sont répartis proportionnellement au poids de leur groupe, son président doit nécessairement appartenir à l'opposition parlementaire. "Ne peut être élu à la présidence de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition", précise l'article 39 du règlement de l'Assemblée. Cette règle a été instituée par l'ex président de la République Nicolas Sarkozy qui souhaitait qu'une figure de l'opposition puisse accomplir cette mission de contrôle. Ce président, en plus d'être chargé de coordonner les troupes de la commission, dispose de prérogatives. Il a accès à des documents couverts par le secret fiscal, et détient le dernier mot sur chaque décision et chaque modification : il doit donc se prononcer sur les enquêtes des rapporteurs de la commission qui enquêtent sur le financement des dépenses publiques. Il peut également rejeter les amendements apportés aux différents projets de loi : pour cela, il ne lui suffit que de prouver que leur financement pose problème. Autant de responsabilités qui mettent la lumière sur le groupe parlementaire qui parvient à faire élire son candidat... D'où cette détermination à décrocher le poste de la part des diverses couleurs politiques qui composent l'hémicycle.

Qu'est-ce que les commissions de l'Assemblée et quel est leur rôle ?

L'Assemblée nationale compte huit commissions permanentes. Tous les projets ou propositions de loi sont examinées par une commission avant d'être votés dans l'hémicycle. Le rôle d'une commission est aussi d'informer les députés sur les enjeux d'un texte de loi avant qu'il soit voté. Les commissions sont composées de députés, les groupes parlementaires s'y voient attribuer un nombre de siège proportionnel à leur représentation dans l'hémicycle. Les huit commissions parlementaires sont :

Affaires culturelles et éducation

Affaires économiques

Affaires étrangères

Affaires sociales

Défense nationale et forces armées

Développement durable et aménagement du territoire

Finances

Lois

Les huit commissions permanentes élisaient leur président ce jeudi matin. En dehors de la commission des finances, qui est revenue au député LFI Eric Coquerel, les postes sont décrochés par des membres de la majorité présidentielle : la présidence de la commission des lois revient à Sacha Houlié (Renaissance), celle de la commission des affaires sociales à Fadila Khattabi (Renaissance), les affaires économiques à Guillaume Kasbarian (Renaissance), les affaires culturelles à Agnès Firmin-Le Bodo (Horizons), celle du développement durable à Jean-Marc Zulesi (Renaissance), celle des affaires étrangères à Jean-Louis Bourlanges (MoDem), celle de la défense nationale à Thomas Gassilloud (Agir Ensemble).

Qui sont les nouveaux vice-présidents et questeurs à l'Assemblée?

Les principaux postes de la chambre basse du Parlement ont été attribués le mercredi 29 juin.

Les six vice-présidents ont été élus à la majorité absolue dès le premier tour : il s'agit de Valérie Rabault (PS), Naïma Moutchou (Horizons), Hélène Laporte (RN), Élodie Jacquier-Laforge (MoDem), Caroline Fiat (LFI) et Sébastien Chenu (RN). Les deux candidatures écologistes de dernière minute de Benjamin Lucas et Sandrine Rousseau n'ont, quant à elles, récolté que quelques dizaines de voix, n'emportant même pas tous les suffrages de la Nupes.

S'en est suivi l'élection des trois questeurs, à savoir les personnes chargées des services financiers et administratifs de l'Assemblée nationale. Ont été désignés Éric Woerth (Renaissance), Marie Guévenoux (Renaissance) et Éric Ciotti (Les Républicains). À noter que pour ce poste, un accord avait vraisemblablement été passé entre Renaissance et Les Républicains : ces derniers renonçant à présenter une candidature de vice-président afin de se concentrer sur la réélection de leur questeur, Éric Ciotti. Une décision qu'a d'ailleurs déploré sur Twitter Annie Genevard, députée LR un temps pressentie pour un poste de vice-présidente.

Bastien Lachaud, candidat LFI à la questure, s'est également indigné de cet arrangement, affirmant, depuis la salle des Quatre Colonnes, qu'il y avait "clairement un accord entre Ensemble, Les Républicains et le Rassemblement national pour exclure la Nupes de la questure et accorder deux vice-présidences au Rassemblement national". Interrogée sur les consignes de vote données à ses députés pour la questure, la présidente du groupe Renaissance Aurore Bergé n'a pas démenti, argumentant qu'"à partir du moment où les LR n'ont pas eu de vice-présidence, il nous apparaît légitime que sur un autre poste-clé, ils puissent exister au sein du bureau de l'Assemblée nationale". Le Rassemblement national a fait le choix de ne pas présenter de candidature au poste de questeur.

Qu'est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale ?

Le bureau, élu mercredi 29 juin, est une instance administrative de l'Assemblée nationale, qui supervise l'organisation des séances et peut également décider de sanctions contre des députés. Composé de 22 personnes, il regroupe la présidente de l'Assemblée, 6 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. Les vice-présidents sont chargés de relayer la présidente au Perchoir en cas d'absence, et assument également chacun la direction d'une des délégations de l'Assemblée nationale (activités internationales, communication et presse, etc.).

Les questeurs sont préposés à la gestion administrative et financière de l'Assemblée : ils doivent par exemple veiller à l'intendance liée au personnel et aux équipements de fonction des députés (voitures, etc.). Les secrétaires, enfin, assistent le président de l'Assemblée dans le déroulement des votes dans l'hémicycle.

Quels sont les 10 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ?

La composition définitive des groupes de l'Assemblée a été publiée mercredi 29 juin au Journal officiel. Un groupe parlementaire est constitué d'au moins 15 députés, qui se réunissent par affinités politiques : le plus souvent, ils sont issus d'un seul parti politique, ou de plusieurs formations idéologiquement proches. Les députés peuvent être membre d'un groupe ou seulement apparentés. Les députés d'un groupe votent généralement à l'unisson, même si ce n'est pas une règle stricte.

La constitution de groupes parlementaires confère plusieurs avantages aux députés qui s'y plient : ils se voient accorder des espaces de travail et de réunion, ainsi que des collaborateurs supplémentaires. Le temps de parole dans l'hémicycle et les sièges dans les commissions sont attribués proportionnellement à la taille des groupes parlementaires. De plus, chaque groupe parlementaire élit son président, qui siège à la conférence des présidents, et peut aussi demander une suspension de séance ou un scrutin public. Les groupes d'opposition et groupes minoritaires ont également quelques avantages supplémentaires : une séance par mois est consacrée à un ordre du jour fixé par leurs soins. Ils peuvent également proposer la création de commissions d'enquête. Il est toutefois possible de siéger à l'Assemblée en tant que "non-inscrit", c'est-à-dire hors de tout groupe parlementaire.

Voici la liste définitive des 10 groupes qui composent la nouvelle Assemblée nationale, ainsi que leurs effectifs et le nom de leur président :

Renaissance : 168 membres, 4 apparentés. Présidente : Aurore Bergé

168 membres, 4 apparentés. Présidente : Aurore Bergé Rassemblement national : 88 membres, 1 apparentée. Présidente : Marine Le Pen

88 membres, 1 apparentée. Présidente : Marine Le Pen La France insoumise : 75 membres. Présidente : Mathilde Panot

75 membres. Présidente : Mathilde Panot Les Républicains : 59 membres, 3 apparentés. Président : Olivier Marleix

59 membres, 3 apparentés. Président : Olivier Marleix Démocrate (MoDem et indépendants) : 48 membres. Président : Jean-Paul Mattei

48 membres. Président : Jean-Paul Mattei Socialistes : 27 membres, 4 apparentés. Président : Boris Vallaud

27 membres, 4 apparentés. Président : Boris Vallaud Horizons : 28 membres, 2 apparentés. Président : Laurent Marcangeli

28 membres, 2 apparentés. Président : Laurent Marcangeli Ecologistes : 23 membres. Co-présidents : Julien Bayou et Cyrielle Chatelain

23 membres. Co-présidents : Julien Bayou et Cyrielle Chatelain Gauche démocrate et républicaine (communistes et apparentés) : 22 membres. Président : André Chassaigne

22 membres. Président : André Chassaigne Libertés, indépendants, Outre-mer et territoires : 16 membres. Co-présidents : Bertrand Pancher et Christophe Naegelen.

Voici la liste complète des 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale pour cette 16e législature. Le nom des députés est accompagné du groupe dans lequel ils ont choisi de siéger. Il est possible de faire défiler les lignes du tableau pour découvrir l'ensemble des noms des élus.

La 16e législature de l'Assemblée nationale s'est ouverte mardi 28 juin à 15h. Les députés ont commencé par élire leur présidente de l'Assemblée. Chaque groupe politique devait également remettre avant 18 heures la liste de ses députés et de ses apparentés, et préciser le nom de son président. La composition définitive de l'Assemblée nationale a été dévoilée au journal officiel mercredi matin. Mercredi 29 juin sont élus les membres du bureau de l'Assemblée nationale : cette entité, constituée de 22 personnes, a une fonction administrative et organisationnelle importante. Le bureau est représentatif de la composition de l'Assemblée. Il se compose du président de l'Assemblée nationale, de six vice-présidents, de trois questeurs et de 12 secrétaires. Jeudi 30 juin seront répartis les postes au sein des huit commissions permanentes de l'Assemblée. Le même jour aura lieu l'attribution officielle des sièges de l'hémicycle à chaque groupe.

Le 5 juillet, Élisabeth Borne tiendra normalement un discours devant le Parlement. A en croire un décret du journal officiel publié mercredi, ce discours ne devrait pas être suivi d'un vote de confiance, même si le gouvernement se laisse la liberté de changer d'avis. S'il n'y avait pas de vote de confiance, le député LFI Éric Coquerel a déjà annoncé que l'opposition déposerait une motion de censure contre le gouvernement. Si cette motion échoue et que les choses se poursuivent comme prévu, les députés examineront dès la semaine suivante des textes, à commencer sans doute par celui sur le pouvoir d'achat. Un nouveau projet de loi sur le Covid-19, censé prendre la suite de l'ensemble des mesures de lutte contre l'épidémie (mesures de freinage, outils statistiques comme les bases de donnée des tests, etc. qui arrivent à échéance le 31 juillet) devrait passer au Palais Bourbon la semaine du 18 juillet.

Qu'est-ce qu'un vote de confiance à l'Assemblée nationale ?

Le ou la Premier(e) ministre a la possibilité de demander la confiance à l'Assemblée nationale : c'est-à-dire qu'il ou elle appelle à un vote engageant la responsabilité de son gouvernement, au cours duquel chaque député accorde ou non sa confiance à ce gouvernement. En général, ces votes de confiance sont convoqués lorsque le gouvernement est certain d'obtenir une majorité favorable à l'Assemblée. Dans le cas présent, le gouvernement Borne n'a pas de majorité absolue à ses couleurs à l'Assemblée. Il courrait donc le risque de perdre ce vote de confiance, ce qui justifierait sa démission.

Depuis les législatives, l'opposition, surtout à gauche, presse le gouvernement de se soumettre à un vote de confiance. Mais à en croire un décret du journal officiel paru mercredi 29 juin, qui annonce le programme du 5 juillet à l'Assemblée nationale, le discours d'Elisabeth Borne ne sera pas suivi d'un vote de confiance. "Aucune décision n'est prise", a cependant tempéré Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, sur BFMTV, assurant que "ce n'est pas parce que ce n'est pas inscrit dans le décret que la ministre ne pourrait pas le faire." "Je ferai connaitre ce choix en temps voulu", a confirmé Elisabeth Borne à la presse.

Lire aussi

Voici la liste complète des députés élus à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives 2022. Il est possible de faire défiler les lignes du tableau pour découvrir l'ensemble des noms des députés, ainsi que leur nuance et leur score aux élections.

Quelle est la nouvelle composition de l'Assemblée nationale ?

La composition définitive des 10 groupes parlementaires de la nouvelle Assemblée nationale a été dévoilée au journal officiel mercredi 29 juin. Découvrez ci-dessous, la répartition définitive des sièges par groupes à l'Assemblée nationale. Un graphique montrant les résultats des législatives 2022 tels qu'ils ont été communiqués par le ministère de l'Intérieur lundi 20 juin est aussi proposé.

Les trois groupes qui composent la majorité présidentielle (Renaissance - ex LREM avec 168 députés et 4 apparentés, Démocrates - Modem avec 48 députés et Horizons avec 28 élus et 2 apparentés) comptent tous ensemble 250 députés, loin de la majorité absolue fixée à 289 sièges. La coalition de la Nupes, constituée de quatre groupes (LFI avec 75 députés, PS avec 27 députés et 4 apparentés, EELV avec 23 députés et les communistes sous l'appellation "Gauche démocrate et républicaine" avec 22 élus), en compte 151. Le groupe du Rassemblement national dispose de 89 élus, celui du parti les Républicains en compte 62. Restent un groupe "Libertés, indépendants, outre-mer et territoires" de 16 députés et 9 non inscrits pour compléter cette Assemblée.