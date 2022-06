"Assemblée nationale : qui sont les députés de l'hémicycle ? Liste et composition"

LISTE DES DÉPUTÉS. Une majorité relative pour Macron, des oppositions puissantes à gauche et à l'extrême-droite... Découvrez la liste des 577 députés qui siègeront à l'Assemblée nationale dès le 28 juin.

[Mis à jour le 22 juin 2022 à 16h02] Le mandat des 577 députés élus aux législatives dimanche 19 juin a commencé ce mercredi. Pour autant, les séances à l'Assemblée nationale ne commenceront qu'à partir du mardi 28 juin. D'ici là, les députés investissent l'Assemblée pour élire les présidents de leurs groupes parlementaires. Mathilde Panot a déjà été élue à la tête du groupe de la France insoumise, Aurore Bergé à la tête de groupe LREM, , Olivier Marleix pour le groupe LR, Laurent Marcangeli pour le groupe Horizons. Les députés ont jusqu'à la semaine prochaine pour arrêter la composition de leurs groupes et élire leur présidents.

A l'issue des législatives, la composition de l'Assemblée nationale est inédite : privée de majorité absolue, la confédération présidentielle Ensemble! va devoir composer avec les partis d'opposition pour espérer faire voter ses textes de loi. Alors que la majorité absolue est située à 289 députés, Ensemble! n'en compte que 245. En revanche, de part et d'autres de l'hémicycle, l'opposition sort renforcée de ces législatives : la coalition des gauches dans la Nupes détient 131 sièges tandis que le RN en a remporté 89. De son côté, le groupe LR-UDI compte désormais 64 députés. C'est donc un mandat bien différent du précédent qui s'ouvre pour Emmanuel Macron et le gouvernement Borne, qui vont devoir chercher des compromis avec leurs adversaires. L'Elysée a déjà lancé des consultations avec les chefs des partis présents à l'Assemblée et Elisabeth Borne recevra les présidents de tous les groupes parlementaires la semaine prochaine.

La Première ministre tiendra également un discours de politique générale le 5 juillet devant l'Assemblée nationale, mais devrait s'abstenir de convoquer un vote de confiance, malgré la demande qu'en fait une partie de l'opposition, à commencer par la France insoumise.

Voici la liste complète des 577 députés élus à l'Assemblée nationale lors des élections législatives 2022. Il est possible de faire défiler les lignes du tableau pour découvrir l'ensemble les noms des élus et leur score au deuxième tour du scrutin.

Quelle est la nouvelle composition de l'Assemblée nationale ?

Le groupe de la majorité Ensemble! est arrivé en tête de ces élections législatives, avec 245 sièges à l'Assemblée. Une victoire donc pour Emmanuel Macron, mais une victoire loin de l'objectif fixé, le chef de l'Etat récolte "seulement" une majorité relative lors de ces élections. Un résultat qui l'obligera a effectuer certaines alliances, on pense notamment à la droite de l'hémicycle et au groupe Les Républicains. La Nupes n'obtient pas elle non plus le triomphe annoncé avec un peu plus de 130 députés contre 200 espérés. Le Rassemblement national réalise le plus haut score de l'histoire du parti avec 89 sièges à l'Assemblée nationale. Avec un tel score, le parti de Marine Le Pen devient officiellement la troisième force politique du pays, en devançant les Républicains. Voici une représentation des équilibres de cette nouvelle Assemblée :

La République en Marche et ses alliés perdent donc une centaine des 346 députés LREM placés à l'Assemblée nationale en 2017. De quoi secouer la majorité et mettre déjà l'exécutif, et notamment la Première ministre Elisabeth Borne, en porte-à-faux. Si elle devrait rester à Matignon, Elisabeth Borne sera à la tête d'un gouvernement qui devra négocier l'ensemble des textes avec d'autres forces politiques. Une mission inconfortable, symptôme d'une défaite politique et d'une crise de confiance deux mois tout juste après une victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, déjà en demi-teinte.

Quelles pourraient-être les alliances à l'Assemblée nationale ?

Privé de majorité absolue, le gouvernement va devoir tenter de convaincre des députés des groupes d'opposition de voter en faveur de certains de ses textes de lois. Loin de l'Assemblée, Emmanuel Macron s'est empressé de lancer des consultations de tous les chefs de partis représentés dans l'hémicycle, dont ceux de l'opposition, ces mardi 21 et mercredi 22 juin. Christian Jacob (LR), Olivier Faure (PS), Marine Le Pen (RN), Fabien Roussel (PCF) Julien Bayou (EELV) ou encore Adrien Quatennens (LFI) se sont succédés à l'Elysée pour discuter avec le président des possibilités d'entente sur certains textes. De son côté, dès le soir du résultat des législatives, Elisabeth Borne était occupée, selon son entourage, à appeler des députés de l'opposition susceptibles de s'entendre avec la majorité présidentielle.

"Je tends la main aux républicains de droite comme de gauche", a déclaré la nouvelle présidente des députés LREM à l'Assemblée, Aurore Bergé, juste après son élection à la tête du groupe. Discours similaire dans les médias pour plusieurs ministres d'Elisabeth Borne : sur RMC, le ministre chargé des relations avec le Parlement Olivier Véran a invité ce mercredi 22 juin à "élargir la majorité sur la gauche et sur la droite", bientôt imité sur Europe 1 par Clément Beaune, ministre chargé de l'Europe. La majorité doit-elle chercher des alliances avec le Rassemblement National à l'Assemblée ? "Non, il ne peut pas y avoir une alliance de circonstance avec le Rassemblement National", a tranché Clément Beaune. "On ne se mettra pas en situation de devoir dépendre des voix du FN pour faire majorité au Parlement… Ni, d'ailleurs, de LFI", a indiqué Olivier Véran. Invité sur BFMTV lundi 20 juin, Eric Dupont-Moretti, ministre de la Justice, se montrait toutefois moins catégorique, évoquant la possibilité d'"avancer ensemble" avec le RN sur certains textes. Pour l'heure, aucun accord de parti n'a été trouvé avec des groupes d'opposition : Christian Jacob, dont le parti LR était considéré comme le mieux placé pour faire partie d'une coalition, a rejeté tout "pacte de gouvernement" lors de son entretien avec Emmanuel Macron. Il a également rejeté la proposition d'Edouard Philippe d'une "grande coalition" à l'Assemblée nationale. Les autres partis se sont engagés à voter les lois qui iraient, selon eux, dans le bon sens pour le pays. On se dirige donc plutôt vers des alliances ponctuelles, texte par texte.

Le président de l'Assemblée nationale est la quatrième personnalité de l'Etat et est désigné par un vote secret de tous les élus lors de la première séance de la nouvelle Assemblée nationale. Cette année l'élection tombera le 28 juin 2022, date de la première séance publique et de l'ouverture de la seizième législature. En plus d'un rôle de représentation, le président de l'Assemblée nationale joue les arbitres lors des débats entre députés en veillant au respect du règlement et en assurant l'égalité de temps de parole. Patron de l'Assemblée, il est par extension le président d'autres groupes internes à la chambre comme le Bureau ou le Comité d'évaluation et de contrôles des politiques publiques, mais il est aussi le président du Congrès lorsque le Parlement est au complet avec le Sénat.

Le quatrième personnage de l'Etat dispose aussi d'un pouvoir de nomination, en pouvant choisir un membre du Conseil constitutionnel à chaque renouvellement de ce dernier, mais aussi deux des six personnes qui siègent au Conseil supérieur de la magistrature.

Traditionnellement, le président de l'Assemblée est issu du parti majoritaire, puisqu'il est élu par l'ensemble des députés. Au sein d'Ensemble!, six députés se sont portés candidats : Yaël Braun-Pivet, Roland Lescure, Barbara Pompili, Joël Giraud, Eric Woerth et Sophie Errante. Ce mercredi 22 juin, en fin d'après-midi, les députés de la majorité voteront pour désigner, parmi ces six personnalités, leur candidat officiel au "Perchoir".

Les 577 nouveaux députés siégeront pour la première fois à l'Assemblée le mardi 28 juin à 15 heures, ils procéderont au vote pour élire le Président de l'hémicycle et chaque groupe politique remettra la liste de ses députés et de ses apparentés et précisera le nom de son président. Le lendemain, le président de l'Assemblée et les présidents de groupes décideront ensemble de l'organisation du Bureau et traiteront les candidatures aux fonctions de vice-président, questeur et secrétaire ainsi que celles pour les sièges des huit commissions permanentes pour nommer lors de la séance publique de 15 heures. La répartition des sièges de l'Assemblée national aura, elle, lieu le 30 juin, car à chaque groupe sa place dans l'hémicycle.

Quels sont les enjeux autour de la présidence de la commission des finances de l'Assemblée ?

Dès le lendemain du résultat des élections législatives, le Rassemblement national, désormais premier groupe parlementaire de l'hémicycle, a affiché sa volonté de demander la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Cette commission est la seule qui revient traditionnellement, depuis 2008, à un membre de l'opposition. Son président ou sa présidente est élu lors d'un vote pour lequel le parti présidentiel majoritaire a coutume de s'abstenir. Par conséquent, depuis 2008, la présidence est toujours revenue au premier groupe d'opposition. Mais cette année, la Nupes a bien l'intention de récupérer ce poste : or, les quatre partis de l'alliance des gauches comptent, ensemble, plus de députés que le Rassemblement national. A moins que les Républicains décident de voter pour un candidat du RN, la commission des finances de l'Assemblée pourrait donc revenir à un député de la Nupes. Ce matin, dans une interview au Parisien, le président LR du Sénat Gérard Larcher a déclaré que cette commission "devait revenir" au RN, en tant que "premier groupe de l'opposition", justifiant : "Nous n'avons pas la même histoire et ne partageons pas les mêmes valeurs, mais ce sont des élus de la République."

Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale sera élu lors d'un vote le 30 juin, jour où seront attribuées l'ensemble des commissions.