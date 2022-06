"Assemblée nationale : une majorité relative, la sensation RN... Composition et répartition de l'hémicycle"

ASSEMBLEE NATIONALE. Le groupe Ensemble! bénéficiera donc d'une majorité relative à l'Assemblée nationale avec 224 sièges, contre 149 pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le Rassemblement national est désormais la troisième force politique du pays, devant Les Républicains.

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 21h43] Si disposer de 289 élus, soit la moitié des sièges plus un, est une situation optimale, chaque voix compte au palais Bourbon. Aussi toutes les formations politiques jouaient gros ce soir car même sans majorité, constituer un groupe parlementaire est primordial pour espérer peser dans la politique nationale et l'adoption des lois. Cela est d'autant plus vrai lorsque la majorité absolue échappe à un groupe, de quoi animer les discussions pendant la prochaine législature. Et c'est justement le cas après ces élections législatives, arrivé en tête, le groupe de la majorité Ensemble! n'a pas obtenu la majorité absolue, seulement relative. Voici la dernière estimation Sopra-Steria pour France 2, de la répartition des sièges :

Ensemble! : 224 → LREM 154 , Modem 44 , Horizons 26

: 224 → LREM 154 , Modem 44 , Horizons 26 Nupes : 149 → PCF 13, LFI 86, PS 22, 28 EELV

: 149 → PCF 13, LFI 86, PS 22, 28 EELV Rassemblement national : 89

: 89 LR-UDI-DVD : 78

: 78 DVG : 21

: 21 DVC : 4

: 4 Autres : 12

Cette performance moindre par rapport aux 346 députés LREM placés à l'Assemblée nationale en 2017 n'entraînera pas nécessairement le départ de la Première ministre. Si elle reste à Matignon, Elisabeth Borne sera à la tête d'un gouvernement qui devra négocier l'ensemble des textes avec d'autres forces politiques. Une mission inconfortable, symptôme d'une défaite politique et d'une crise de confiance deux mois tout juste après une victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, déjà en demi-teinte et sans triomphalisme. Les négociations seraient très fréquentes étant donné que dans le système parlementaire français, toutes les décisions doivent être adoptées à la majorité absolue. Une tâche qui pourrait être plus ou moins complexe, l'ampleur du blocage politique dépendant du nombre de députés qu'il a manqué à Ensemble! ce soir pour atteindre la majorité absolue. "En dessous de dix, il trouvera sans mal les alliés nécessaires pour faire le compte. Au-dessus de vingt, la tâche s'annonce beaucoup plus compliquée", expliquait pour L'Express le chercheur au CNRS Bruno Cautrès.

Cependant, Emmanuel Macron peut également déduire que cette majorité relative est un signal de désapprobation de sa politique et de ses choix de ministres envoyé par les électeurs. Dans ce cas, il peut choisir d'imputer la responsabilité de l'échec à Elisabeth Borne et ne pas la reconduire dans ses fonctions. Toutefois, l'hypothèse ne semble, à ce stade, pas être la piste la plus sérieuse. Nous saurons très prochainement ce que le camp présidentiel a décidé à l'issue de ces législatives mouvementées. Enfin, fait marquant de ce deuxième tour des élections législatives, le Rassemblement national réalise le plus haut score de l'histoire du parti avec 89 sièges à l'Assemblée nationale. Avec un tel score, le parti de Marine Le Pen devient officiellement la troisième force politique du pays, en devançant les Républicains.

Quelle est la nouvelle répartition de l'Assemblée nationale ?

Le groupe de la majorité Ensemble! est arrivé en tête de ces élections législatives, avec environ 224 sièges à l'Assemblée nationale selon le dernier sondage Ipsos Steria pour France 2. Une victoire donc pour Emmanuel Macron, mais une victoire loin du triomphe espéré, le chef de l'Etat récolte "seulement" une majorité relative lors de ces élections. Un résultat qui l'obligera a effectuer certaines alliances, on pense notamment au groupe Les Républicains, ou le parti de l'ex Premier ministre Edouard Philippe "Horizons".

Les autres groupes minoritaires ne doivent pas être ignorés car en cas d'une simple majorité relative accordée aux députés soutenant le gouvernement, ils pourraient jouer un rôle décisif dans l'adoption des lois. Le camp présidentiel pourrait tenter de les rallier à leur cause, non sans quelques compromis. Le parti de droite Les Républicains pourrait tenir cette place pivot à l'Assemblée nationale en temps que troisième groupe, malgré leur quatrième place ce dimanche 19 juin derrière le Rassemblement national de Marine Le Pen.

Le président de l'Assemblée nationale est la quatrième personnalité de l'Etat et est désigné par un vote secret des tous les élus lors de la première séance de la nouvelle Assemblée nationale. Cette année l'élection tombera le 28 juin 2022, date de l'ouverture de la nouvelle législature. En plus d'un rôle de représentation, le président de l'Assemblée nationale joue les arbitres lors des débats entre députés en veillant au respect du règlement et en assurant l'égalité de temps de parole. Patron de l'Assemblée, il est par extension le président d'autres groupes internes à la chambre comme le Bureau ou la Comité d'évaluation et de contrôles des politiques publiques, mais il est aussi le président du Congrès lorsque de le Parlement est au complet avec le Sénat.

Le quatrième personnage de l'Etat dispose aussi d'un pouvoir de nomination en pouvant choisir un membre du Conseil constitutionnel à chaque renouvellement de ce dernier mais aussi deux des six personnes qui siègent au Conseil supérieur de la magistrature.