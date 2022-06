"DIRECT. Résultats des législatives 2022 : la (grosse) surprise RN au 2e tour !"

20:47 - Jean-François Copé plaide pour un pacte de gouvernement

Sur son compte Twitter, Jean-François Copé (LR) a plaidé pour un pacte de gouvernement entre le président de la République et Les Républicains, et ce "afin de lutter contre la montée des extrêmes". Selon le maire de Meaux, "l’extrême gauche comme l’extrême droite sont des dangers absolus pour la France. Ils incarnent l’un et l’autre violence, tension et sectarisme".