"Législatives 2022 : privé de majorité absolue, Macron consulte l'opposition"

LÉGISLATIVES 2022. Pas de conseil de ministres ce mardi 21 juin à la place Emmanuel Macron enchaine les entrevues avec les leaders des forces politiques pouvant constituer un groupe à l'Assemblée nationale. Les dernières infos.

En direct

Recevoir nos alertes live !

08:54 - "Ce pays va mal, il est en colère" juge Olivier Faure Olivier Faure compte porter le message des Français et d'un "pays [qui] va mal, qui est en colère" devant Emmanuel Macron, a expliqué le socialiste ce matin sur Franceinfo. "Les Français ont émis un message (lors les législatives, ndlr) qui est très clair et ce message c'est précisément qu'ils ne voulaient pas qu'Emmanuel Macron applique un programme [...], ils n'ont pas voulu lui donner de chèque en blanc, il y aura une reparlementarisation de la vie politique. [...] Il va devoir apprendre à se confronter aux idées des autres et se confronter à ce que veulent les Français", a jugé le premier secrétaire du PS. Olivier Faure assure que si le gouvernement reprend les propositions de la Nupes, il les soutiendra mais ne s'avance pas sur la possibilité pour la Nupes d'adopter les propositions de la majorité.

08:48 - LREM se rapproche de LR, pas l'inverse selon Jacob Christian Jacob ouvre le bal des consultations du président de la République ce matin à 10 heures mais le Républicain assure que "c'est [Emmanuel Macron] qui a quelque chose à me dire. Je n'ai rien demandé" sur France Inter. Quant à l'idée de convenir d'accord sur certaines propositions communes ou proches, telles que la réforme des retraites, le patron de la droite se contente de dire que "si [le] projet [de la majorité] est le nôtre, on ne votera pas contre".

08:42 - Christian Jacob refuse un "pacte avec le gouvernement" Christian Jacob, le patron des Républicains n'en démord pas : le parti de la droite siégera dans l'opposition face à la majorité présidentielle. Sur France Inter, ce matin le président du parti rejette l'idée et toute proposition concernant un "pacte avec le gouvernement" et ce malgré l'avis divergent de plusieurs cadres LR. Et il explique sa décision par la cohérence du discours de LR : "Nous resterons dans la ligne qui est la nôtre : nous n'allons pas expliquer le contraire de ce qu'on a dit pendant deux mois".

08:36 - Une groupe unique de la Nupes : une proposition pas une injonction selon Quatennens A gauche, les socialistes, les écologistes et les communistes s'opposent à la fusion de leur groupe parlementaire en un groupe unique de la Nupes. Pourtant les insoumis espèrent encore convaincre leurs alliés comme Adrien Quatennens qui a souligné sur CNews et à l'attention des élus de gauche : "Ce n'est pas une injonction mais une proposition nouvelle parce que la situation est nouvelle".

08:28 - Horizons organise son groupe à l'Assemblée nationale Le parti philippiste Horizons et membre de la majorité présidentielle a vu 27 de ses candidats élus à l'Assemblée nationale, aussi les députés tiendront leur première réunion ce mardi à 10h45 pour désigner leur président de groupe.

08:22 - Contre Elisabeth Borne il n'y a "pas besoin de motion de censure" selon Fabien Roussel La France insoumise a annoncé hier le dépôt d'une motion de censure pour renverser le gouvernement et voir démissionner la Première ministre, Elisabeth Borne. Ce matin sur RTL, Fabien Roussel a jugé que la motion n'était pas nécessaire et que les communistes ne devraient pas y pendre part. Le député du Nord préfère attendre le discours de politique générale de la cheffe du gouvernement : "S’il n’y a rien pour le pouvoir d’achat, si Elisabeth Borne continue d’aller sur la retraite à 65 ans, nous voterons contre le discours de politique générale, il n’y a pas besoin de motion de censure. Si elle ne change rien, elle perdra. Mais attendons de voir, il n'y a pas forcément de blocage si (le gouvernement) ouvre ses deux oreilles".

08:16 - LREM en quête des voix des députés RN ? Un "naufrage" selon Oliver Faure Après Eric Dupont-Moretti, ministre et soutien de La République en marche, c'est la députée Cécile Calvez a indiqué hier soir sur France 5 que la majorité pourrait "aller chercher les voix du Rassemblement national" pour faire adopter certains projets de loi. Ces pas même isolés faits vers l'extrême droite sont selon Olivier Faure, premier secrétaire du PS annonciateur d'un naufrage. "Quand la boussole indique l'extrême droite, le naufrage n'est plus qu'à quelques mètres", a-t-il commenté sur Twitter.

08:05 - La Nupes est une alliance, "pas un parti unique" insiste Fabien Roussel Le député communiste membre de la Nupes, Fabien Roussel, confirme la position de son parti hier sur la proposition de Jean-Luc Mélenchon de créer un groupe parlementaire unique, c'est un refus catégorique. "Nous ne sommes pas un parti unique, un groupe unique mais bien une alliance. Nous avons des différences qui sont notre richesse", rappelle ainsi l'élu du Nord sur RTL ce matin.

08:00 - Les dernières consultations avec l'opposition prévues demain Demain, Emmanuel Macron terminera le tour de table des forces de l'opposition et devra s'entretenir avec les représentants de la France insoumise, Adrien Quatennens ou Mathilde Panot, mais aussi Europe-Ecologie-Les Verts et plus largement le pôle écologiste, et enfin Horizons le parti d'Edouard Philippe et membre de la majorité présidentielle.

07:56 - Première journée de consultation pour Emmanuel Macron après les législatives Le chef de l'Etat est resté silencieux depuis l'annonce des résultats des élections législatives mais il s'apprête à discuter avec les chefs politiques de tous les partis qui constitueront les groupes de l'Assemblée nationale. Ce mardi marque le début de deux jours de consultations et aujourd'hui pas moins de six personnalités sont attendues : Christian Jacob (LR) à 10h, Olivier Faure (PS) à 11h, François Bayrou (MoDem) à 14h, Stanislas Guerini (LREM) à 15h, Marine Le Pen (RN) à 17h30 et enfin Fabien Roussel (PCF) en fin de journée.

20/06/22 - 23:53 - Adrien Quatennens appelle à la démission d'Élisabeth Borne [Fin du direct] Après les résultats du second tour des législatives, l'opposition multiplie les appels à la démission de la Première ministre. Adrien Quatennens estime qu' "Élisabeth Borne n'est pas en mesure de gouverner le pays après avoir pris une telle défaite dans les urnes". "Madame Borne devrait s'en aller (...) Je ne suis même pas certain qu'il faille une motion de censure étant donné l'état actuel des forces à l'Assemblée", a-t-il estimé sur BFMTV, lundi 20 juin.

20/06/22 - 23:34 - Elisabeth Borne invite Emmanuel Macron à trouver de nouveaux alliés La Première ministre mettrait-elle la pression sur Emmanuel Macron pour accélérer le changement de cap après les mauvais résultats de la majorité présidentielle ? Selon BFMTV, Elisabeth Borne a pressé le président de la République pour trouver de nouveaux alliés en urgence pour ne pas risquer le blocage à chaque projet de loi. Et elle n'est pas seule puisque de grandes figures de la majorité comme Édouard Philippe, François Bayrou mais aussi Gérald Darmanin, invitent également le président à "bouger".

20/06/22 - 23:19 - Olivier Véran pointe le "trop lourd" poids des extrêmes aux législatives Le ministre des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique a réagi aux résultats des législatives. Il "considère que la démocratie est un peu malade" et estime que "quand il y a une abstention qui est élevée, lorsque le poids des extrêmes se fait trop lourd, c'est que le courant ne passe plus entre les citoyens et les responsables politiques", a-t-il ajouté sur France 5. Pour tenter de renouer le lien, il prône de "davantage impliquer les citoyens dans la construction des politiques publiques".

20/06/22 - 23:06 - Adrien Quatennens estime qu'il est "normal qu'on discute" au sein de la Nupes Les premières divergences sont apparues du côté de la Nupes. Alors que Jean-Luc Mélenchon a proposé la création d'un groupe unique à la gauche réunissant LFI, EELV, le PS et le PCF, ces trois derniers ont rejeté l'idée. Réagissant à ce refus, Adrien Quatennens estime qu'il est "normal qu'on discute du fonctionnement" de la Nupes. "On va trouver la bonne organisation, le but c'est d'être le plus efficace possible", a-t-il affirmé sur BFMTV, lundi 20 juin.

20/06/22 - 22:51 - Clément Baune appelle à "trouver une nouvelle façon de gouverner" La majorité le concède : elle n’a "pas fait le résultat escompté" aux législatives. Après l'échec de l'obtention d'une majorité absolue, Clément Beaune, ministre des Affaires européennes, estime que "les Français ont envoyé un message de tension, de fatigue, mais aussi d'équilibre" obligeant la coalition Ensemble à "trouver une nouvelle façon de gouverner".

20/06/22 - 22:34 - Élisabeth Borne ne compte pas démissioner, affirme son entourage La Première ministre va-t-elle démissionner après les résultats décevants des législatives de la majorité ? Pour son entourage, la question ne se pose pas. "Ce n’est pas dans son tempérament, elle ne recule pas dès le premier obstacle. Et elle est bien décidée à présenter rapidement les textes sur le pouvoir d’achat, la crise sanitaire et le projet de loi de finance rectificative", a-t-il indiqué auprès du Parisien.

20/06/22 - 22:16 - Christian Jacob accepte la réunion proposée par Emmanuel Macron à l'Élysée Emmanuel Macron a convié les forces politiques ayant vocation à constituer un groupe à l'Assemblée nationale. Le but de cette réunion est de "dialoguer, échanger pour l'intérêt supérieur de la Nation et bâtir des solutions au service des Français", a indiqué l'entourage du président. Christian Jacob a accepté l'invitation du chef de l'État à l'Élysée. "Pas question de pacte, de coalition ou d'accord de quelque nature" , avait-il indiqué en amont.

20/06/22 - 21:59 - Près de 50 % de nouveaux députés à l'Assemblée nationale Au total, les députés élus au second tour des législatives sont 274 à siéger pour la première fois. Le taux de renouvellement de l’Assemblée nationale est de 47 %. Parmi les nouveaux députés élus, 103 sont des femmes. Les députés réélus sont surtout des hommes, 190 vont retrouver leur siège.

20/06/22 - 21:40 - La parité loin d'être respectée à l'Assemblée nationale À la suite des résultats des élections législatives, la part des femmes à l’Assemblée nationale n’est que de 37,3 %. Les hommes prennent possession de 362 sièges de députés quand les femmes en comptent 215. Le chiffre est en baisse par rapport à 2017 où l’Assemblée sortante comptait 224 femmes. L’alliance de gauche Nupes compte 43,6 % de députées. La majorité présidentielle compte 40,4 % de femmes et le RN 37,1 %. Le groupe LR est le parti le moins paritaire, avec 18 femmes sur 61 élus (29,5 %).