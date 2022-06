"Résultats des législatives 2022 : Ensemble!, Nupes, RN... Ce qu'il faut retenir des élections"

Elue dans le Val-de-Marne hier soir aux législatives, Rachel Kéké fait ses premiers pas en politique, comme d'autres membres de la Nupes. "Je pense qu'on va apprendre directement à l'Assemblée nationale", dit-elle sur Franceinfo. Les autres élus de gauche "vont nous mettre sur la voie, et petit à petit on va apprendre." Après ses 22 mois de lutte contre le groupe hôtel Accor, lorsqu'elle était femme de chambre, la nouvelle députée se sent prête : "On a tout traversé. Ca ne peut pas être pire. Je sais à quoi je m'attends, je m'attends aux attaques, mais on va s'affronter." Pour l'heure, le sentiment dominant est de la fierté : "Je suis vraiment très heureuse de représenter à l'Assemblée nationale le peuple, c'est-à-dire la voix des sans voix. Il va falloir se mettre au travail. Je pense que ça donne confiance à d'autres femmes de chambre pour dire de ne pas se sous-estimer."

Pour la secrétaire adjointe d'EELV, la Nupes est parvenue à "limiter l'omnipotence d'Emmanuel Macron et de ce qu'on appelait jusqu'à présent la majorité présidentielle", ce dont elle se félicite. Autre point positif, selon Sandra Regol : la Nupes a "contribué à faire en sorte que la poussée du RN soit la moins importante possible. On ne peut pas en dire autant de ceux qui se targuaient de nous combattre parce que nous ne serions pas assez républicains, nous serions les extrêmes : je veux parler, bien sûr, d'Emmanuel Macron et d'Ensemble!, qui au lieu de faire barrage au RN comme ce devrait être le cas partout, ont préféré faire de la politique politicienne de bas étage."

Le député communiste du Nord, réélu cette nuit, a encore une fois exprimé ses réserves concernant la Nouvelle union populaire écologique et sociale , qui "n'a pas empêché beaucoup d'électeurs de se tourner vers les candidats du Rassemblement national et l'extrême droite". "On voit bien que nous avons atteint des limites dans ce que nous sommes en train de faire, déclare Roussel. Il faut qu'on arrive à trouver le discours pour aller convaincre ceux qui s'abstiennent."

"Je change de poste de combat mais mon engagement est et demeurera jusqu’à mon dernier souffle dans le premier de vos rangs", a déclaré Jean-Luc Mélenchon hier soir, lors de sa prise de parole qui a suivi l'annonce des premiers résultats. C'est le seul "indice" qu'il ait donné sur le tournant qu'il compte donner à son engagement politique, à présent qu'il n'a plus de mandat d'élu. La relève est assurée par la France insoumise à Marseille : Manuel Bompard a été élu dans la circonscription dont Mélenchon est le député sortant.

07:24 - Pour Louis Aliot, le résultat des législatives montre "des choix très clairs d'opposition à M. Macron"

Sur BFMTV, le maire de Perpignan réagit au bon résultat du RN dans ces législatives (89 députés). "Cette vague, elle s'est constituée entre les deux tours", affirme Louis Aliot. "On la voyait venir, très clairement, sur les marchés, dans les rues, mais on ne pensait pas qu'elle arriverait à ce niveau, et finalement, on se rend compte que les Français ont fait des choix très clairs d'opposition à M. Macron, et à son style présidentiel et arrogant."

Le RN pourra-t-il coopérer avec la majorité présidentielle sur certaines lois ? "L'Assemblée nationale, elle est là pour débattre, pour discuter, et sur des amendements, sur des propositions que nous pourrions faire, si elles étaient aussi acceptées par le gouvernement, il n'y aurait aucune raison à ce que ça ne se fasse pas", déclare Louis Aliot. "Mais nous restons quand même très opposés sur la retraite à 65 ans, sur un certain nombre d'autres mesures en matière d'immigration et de sécurité."