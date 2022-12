Election du président LR : les résultats du premier tour sont tombés, Ciotti et Retailleau vont s'affronter

PRESIDENT LR. Les résultats du premier tour de l'élection du président des Républicains ont été dévoilés ce dimanche 4 décembre 2022. Eric Ciotti et Bruno Retailleau vont s'affronter lors d'un second tour qui aura lieu les 10 et 11 décembre.

[Mis à jour le 4 décembre 2022 à 19h11] Les 91 109 adhérents du parti Les Républicains avaient jusqu'à 18h ce dimanche 4 décembre 2022 pour élire leur nouveau président, lors d'un scrutin électronique. Et il y aura finalement un second tour pour cette élection, puisqu'aucun des trois candidats n'est parvenu à obtenir la majorité des suffrages. Eric Ciotti et Bruno Retailleau vont ainsi s'affronter pour la présidence du parti. Les adhérents seront appelés à les départager lors d'un vote, là aussi électronique, qui se tiendra du samedi 10 décembre à 18h au dimanche 11 décembre à 18h.

72,67% des 91 109 inscrits se sont exprimés lors de ce premier tour, soit 66 216 votes. Eric Ciotti a obtenu 28 297 voix, soit 42,73% des suffrages. Son désormais adversaire au second tour, Bruno Retailleau, a quant à lui obtenu 22 815 voix, soit 34,45% des votes. Considéré depuis le début de la campagne comme un outsider dans la course à la présidence des Républicains, Aurélien Pradié a, sans surprise, fini dernier en récoltant 14 765 voix, soit 22,29% des suffrages exprimés. Ces chiffres ont été dévoilés par Annie Genevard, actuelle présidente par intérim des Républicains, dans les minutes qui ont suivi la fin du scrutin électronique.

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avait officialisé mercredi 30 novembre son soutien à Eric Ciotti, dans une vidéo postée sur Twitter par le député des Alpes-Maritimes. Une décision peu surprenante, car l'un des principaux arguments de campagne d'Eric Ciotti est la candidature de Laurent Wauquiez pour la prochaine élection présidentielle en 2027, comme le rappelle Le HuffPost. Ce dernier ne cache d'ailleurs pas sa volonté d'être candidat en 2027. Il a ainsi déclaré dans L'Obs le 28 novembre dernier : "Je vais vous dire les choses très clairement et comme je les pense : en 2027, soit ce sera moi, soit ce sera Marine Le Pen."

Au cours de la campagne pour la présidence de LR, Bruno Retailleau, Eric Ciotti et Aurélien Pradié se sont tous les trois dits opposés à une alliance avec la majorité présidentielle. Une position commune qui semble être en décalage avec le souhait des sympathisants LR, selon le baromètre politique Odoxa-Mascaret réalisé pour LCP, Public Sénat et La Dépêche. En effet, 73% des sympathisants LR interrogés dans ce sondage se disent favorables à ce que Les Républicains rejoignent une alliance, et 45% d'entre eux sont en faveur d'une alliance avec la majorité présidentielle. En tout cas, l'enjeu de ce scrutin pour la présidence des Républicains paraît de faible importance pour une large partie des Français, selon un sondage Cluster17 réalisé pour Le Point et publié samedi 3 décembre. En effet, dans cette étude, 72% des personnes interrogées estiment que Les Républicains n'ont pas d'avenir politique.

Les candidats potentiels à l'élection avaient jusqu'au 3 novembre 2022 pour effectuer le dépôt des parrainages requis auprès de la Haute Autorité. Après une campagne qui a duré un mois, le premier tour du congrès s'est donc tenu entre le samedi 3 décembre 2022 à 18h et le dimanche 4 décembre 2022 à 18h. Aucun des candidats n'est parvenu à réunir la majorité des suffrages, et Eric Ciotti et Bruno Retailleau vont donc s'affronter lors d'un second tour, qui aura lieu à partir du samedi 10 décembre à 18h, et se terminera le dimanche 11 décembre à 18h.

Si le congrès d'octobre 2019 s'était déroulé sans surprises, Christian Jacob, candidat largement favori, l'ayant emporté dès le premier tour avec plus de 62% des voix, cette fois, le suspense devrait être au rendez-vous. D'autant plus que le futur président aura peut-être un avenir présidentiel : "Nous devons nous débarrasser définitivement des primaires, que j'ai d'ailleurs sorties des statuts LR, et mon successeur doit avoir vocation à être candidat en 2027", expliquait Christian Jacob lors d'une interview disponible sur le site des Républicains.

Comme lors de la primaire organisée en vue de désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle, seuls les adhérents à jour de cotisation peuvent prendre part au vote pour élire le futur président des Républicains. Le règlement de l'élection indique en effet que seules les personnes à jour de cotisation 30 jours avant le scrutin, soit au 3 novembre 2022, peuvent participer à ce congrès. Ainsi, ce sont 91 109 personnes qui sont appelées à voter pour le second tour, qui aura lieu les samedi 10 et dimanche 11 décembre. En 2019, lors de l'élection de Christian Jacob, 131 514 personnes étaient inscrites, mais seules 62 401 avaient voté. En 2017, lors de la victoire de Laurent Wauquiez, 234 556 électeurs étaient aptes à voter et 98 543 avaient participé.

Aurélien Pradié, officiellement candidat à la présidence LR

Le député du Lot a longtemps fait planer le doute sur sa candidature à l'élection du président LR. Mais l'ambition de ce proche de Christian Jacob et visage de la nouvelle génération du parti n'était un secret pour personne et s'il le parlementaire a dit y "penser sérieusement", il a surtout officialisé sa candidature dans une interview accordée au Figaro le 12 septembre. Aurélien Pradié, qui se revendique de l'aile sociale de la formation de droite, a indiqué vouloir "rebâtir la droite populaire" qui s'adresse à tous et constituer une alternative face à Eric Ciotti et Bruno Retailleau. L'élu est connu dans la sphère républicaine, secrétaire général du parti depuis 2019 et très actif sur le terrain en Occitanie, où il est investit politiquement depuis de nombreuses années.

Bruno Retailleau, du président du groupe LR au Sénat à la présidence du parti ?

Le sénateur qui dirige le groupe des Républicains à la chambre haute du Parlement, Bruno Retailleau, se voit prendre les rênes du parti de la droite traditionnelle. C'est le 2 septembre, également dans les colonnes du Figaro, que le poids lourd du parti a annoncé être candidat à la présidence LR, un choix qu'il explique par l'absence de Laurent Wauquiez : "Oui, je serai candidat à la présidence des Républicains. Laurent Wauquiez avait toutes les qualités pour présider notre mouvement mais, en son absence, beaucoup m'ont demandé de me présenter. Je ne suis pas en manque de responsabilités, mais je ne suis pas homme à me dérober."

Eric Ciotti, un des premiers candidats à la présidence du parti LR

Le député des Alpes-Maritimes, déjà candidat à la primaire LR en décembre 2021 en vue de la présidentielle, retente sa chance en prétendant cette fois à la présidence du parti. L'homme, figure de l'aile droitière de la formation de droite, assure depuis l'été être "très déterminé" à prendre part à la reconstruction du parti, comme il le confiait au JDD le 24 juillet... avant de confirmer sa candidature deux jours plus tard dans Nice-Matin. En juillet, le parlementaire disait avoir déjà engagé "un travail pour proposer à la fois un rassemblement large et une offre politique modernisée, en phase avec les attentes des Français". "Pour redresser notre pays, a-t-il ajouté dans le quotidien niçois, il n'y a qu'une voie : celle de la réforme". Avec ce nouveau congrès, il entend plus que jamais compter dans l'avenir d'un parti qu'il n'a jamais quitté malgré les appels extérieurs (notamment ceux d'Eric Zemmour).

Laurent Wauquiez, le grand favori des barons du parti, s'est rapidement retiré au profit d'autres ambitions, plus... Présidentielles. Dans une lettre publiée sur ses réseaux sociaux, Laurent Wauquiez, l'ex-ministre et actuel président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé renoncer à briguer la présidence LR. A la place, il entend "consacrer toute son énergie" à la "refondation" qu'il pense indispensable au pays. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne cache en effet pas ses ambitions pour l'élection présidentielle de 2027. Il a ainsi déclaré, le 28 novembre dernier dans L'Obs : "Je vais vous dire les choses très clairement et comme je les pense : en 2027, soit ce sera moi, soit ce sera Marine Le Pen."

La démission de Christian Jacob a fait quelques vagues. Ancien ministre, ancien maire de Provins et ex-président du groupe UMP puis LR à l'Assemblée (de 2010 à 2019), il avait pris la tête du parti en octobre 2019. Connu pour sa capacité à fédérer, il avait rassemblé le parti en vue de la période électorale de 2022. Pour autant, la formation, affaiblie par les scores des élections, est aujourd'hui traversée par des lignées politiques et idéologiques assez diverses, menaçant son unité. Peu de sujets y font l'unanimité, à commencer par l'héritage laissé par Christian Jacob. Le Monde citait à ce titre l'admiration d'Aurélien Pradié pour son ancien président "chiraquien", qui a su transmettre son expérience à la nouvelle garde. Mais le média citait aussi le député européen Brice Hortefeux, qui se montre plus nuancé sur l'ancien patron, évoquant son manque d'incarnation de la fonction et son côté "non présidentiable".

En outre, ce départ de la rue Vaugirard est intervenu alors que le président de la République était en pleine phase de négociations avec les chefs de parti de l'opposition. Le groupe LR occupe de fait un rôle de choix au sein de cette nouvelle Assemblée sans majorité, tiraillée entre deux oppositions on ne peut plus divergentes (à savoir la Nupes et le RN). Avec quelques 70 députés, la droite républicaine pourrait être l'alliée adéquate d'un camp présidentiel en difficulté depuis la perte de la majorité absolue le 19 juin dernier. Le choix de son leader sera donc crucial dans l'avenir de la vie politique française et déterminera une partie des rapports de force au sein de l'hémicycle.

Le parti se réorganise d'ailleurs dans son ensemble. L'élection d'Olivier Marleix à la tête du groupe parlementaire le 22 juin dernier a marqué un tournant, peu après le départ de Damien Abad, conquis par la macronie. Et les changements ne s'arrêtent pas là. Cécile Richez, jusqu'alors directrice de communication du parti, a été remplacée par Marie-Eve Malouines, l'actuelle chargée de communication de Annie Genevard. Pour sa part, Cécile Richez est devenue directrice générale du parti en septembre.