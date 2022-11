Élection du président du RN : Bardella favori pour succéder à Le Pen, le vote clos

PRESIDENT RN. Le vote des adhérents du Rassemblement national pour élire le futur président du parti se termine ce jeudi 3 novembre. Jordan Bardella est favori face à Louis Aliot pour succéder à Marine Le Pen mais le verdict ne sera connu que le 5 novembre.

[Mis à jour le 3 novembre 2022 à 16h15] Le Rassemblement national s'apprête à vivre la fin d'un cycle. Ce jeudi 3 novembre 2022 est le dernier jour durant lequel les 40 000 adhérents du parti d'extrême droite peuvent voter pour celui qui sera leur prochain chef de file, lequel ne portera pas le nom de famille Le Pen, en première dans l'histoire du parti. En course, deux hommes, Jordan Bardella et Louis Aliot, mais une même ligne défendue, celle de la continuité avec Marine Le Pen. Car il ne faut pas se méprendre, si la meneuse du parti à la flamme laisse sa place de présidente, elle ne renonce en aucun cas à son rôle de leader. Seulement, au lieu de jouer dans le seul cadre des campagnes partisanes, elle poursuit ses ambitions présidentielles pour 2027 à l'Assemblée nationale.

Alors que Louis Aliot, maire de Perpignan, ou Jordan Bardella, président du parti par intérim depuis un an, remporte la présidence du RN ne semble pas avoir de réelle importance. L'un comme l'autre suivront les rails posés par la fille de la famille Le Pen. Laquelle n'a même pas exprimé de préférence, c'est dire si les deux hommes marchent dans ses pas. Si le vote se clôture ce jeudi, ce n'est que samedi 5 novembre lors du 18ème congrès du RN à Paris que le nom du vainqueur sera connu. En théorie pas de préférence donc mais dans les faits le bras droit de Marine Le Pen placé à la tête de la formation politique durant la campagne présidentielle est ultra favori. Après trois mois de campagne, de nombreux cadres jugent impensable la défaite de Jordan Bardella, "la question, c'est l'ampleur de sa victoire", selon les confidences d'un député RN à Nice-Matin ce 3 novembre. En coulisses, l'information circule que le jeune politique de 27 ans viserait un score au moins à égal à celui de Marine Le Pen quand elle a succédé à son père il y a onze ans : 67,25% des voix.

Qui sont les candidats pour devenir président du RN ?

Ils ne sont que deux à s'être portés candidats pour devenir président du Rassemblement national : Louis Aliot et Jordan Bardella. Sans surprise, il s'agit de deux proches de Marine Le Pen et de deux hommes qui suivent la même ligne politique que l'héritière Le Pen. Le premier âgé de 53 ans et maire de Perpignan, a annoncé sa candidature le 28 juillet dans les colonnes de L'Opinion. Celui qui est adhérent au parti à la flamme depuis 1990 et a été vice-président de la formation politique de 2011 à 2018 puis depuis juillet 2021 connaît les rouages du RN, il a même eu une relation avec Marine Le Pen. Dans le journal d'opinion, l'homme s'est vanté d'avoir le bagage nécessaire en tant "père de famille, docteur en droit, chargé d'enseignement à l'université puis avocat" pour prendre la tête du parti et mettre le cap sur la présidentielle de 2027. L'édile a déjà pensé sa stratégie du tout numérique censé faciliter la direction et l'implantation du RN : "Nos projets d'implantation locale et de formation des cadres revêtent une importance capitale pour les élections locales à venir. Là est l'enjeu de notre réussite à la prochaine présidentielle !"

Pourquoi Marine Le Pen cède-t-elle la présidence du RN ?

En face, le deuxième candidat est le gendre et surtout le bras droit de Marine Le Pen depuis des années. Le député européen est encarté en RN depuis ses 16 ans et à seulement 27 ans il a déjà été placé à la tête de la direction du Mouvement des jeunes avant d'être tête de liste pour les élections européennes et d'arriver en tête devant La République en marche puis d'être nommé président du parti par intérim le temps de la campagne présidentielle. Jordan Bardella a officialisé sa candidature dans une lettre adressée aux adhérents le 31 août dans laquelle il explique viser la présidence pour "poursuivre le chemin victorieux que nous avons emprunté derrière Marine Le Pen" et "pour que nous demeurions cette grande force cohérente, populaire, méritocratique, enracinée dans les territoires et où chacun d'entre vous trouvera sa place." Le politique qui s'est révélé durant la campagne face à des politiciens chevronnés estime avoir une certaine avance sur son adversaire, surtout il estime pouvoir par sa jeunesse "ouvrir [le] mouvement à un électorat nouveau" qui ne vote pas encore RN comme il l'indiquait au micro de Franceinfo en septembre 2022. Jordan Bardella doit toutefois se méfier car s'il embrasse la même ligne politique que Marine Le Pen il s'est aussi aux yeux de certains montré un peu trop proche de politiques identitaires et d'anciens membres du parti ayant rejoint Reconquête! alors même que Marine Le Pen a mis un point d'honneur à se différencier du parti d'Eric Zemmour.

Arrivée à la tête de l'ex-FN en janvier 2011 après avoir été élue face à Bruno Gollnisch, Marine Le Pen va officiellement lâcher son poste de présidente du Rassemblement national. Depuis le 13 septembre 2021, elle a déjà passé la main à Jordan Bardella, nommé président par intérim, pour que la candidate puisse se consacrer à la campagne présidentielle. Depuis, la députée du Pas-de-Calais n'a pas repris son poste. Et ne le reprendra pas. Elle l'a en effet annoncé le 20 juin. "Je ne reprendrai pas la tête du RN. Je me concentrerai sur la présidence de ce très grand groupe", avait-elle justifié, faisant référence au groupe de 89 députés RN à l'Assemblée nationale, mission sur laquelle elle souhaite pleinement se concentrer.

Le Rassemblement national a fixé le calendrier d'organisation du vote, dont David Rachline est chargé. Les candidats avaient jusqu'au vendredi 9 septembre pour recueillir des parrainages et se déclarer officiellement candidat. Le vote a débuté le vendredi 30 septembre et se clôturera le jeudi 3 novembre. Les résultats seront proclamés samedi 5 novembre.

Le futur président du Rassemblement national est élu par les adhérents du parti. Le vote a lieu uniquement par voix électronique. Le scrutin dure un mois, entre le 30 septembre et le 3 novembre.