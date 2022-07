Election du président du RN : qui après Le Pen ? Candidats, date... Ce qu'il faut savoir

PRESIDENT RN. Le Rassemblement national va avoir un nouveau président. Marine Le Pen va officiellement quitter ses fonctions après 11 ans à ce poste. Qui va la remplacer ? A quelle date ? Ce qu'il faut savoir.

La lignée Le Pen à la tête du FN et du RN, c'est (bientôt) fini. 50 ans après la création du parti d'extrême-droite par Jean-Marie Le Pen, repris en 2011 par Marine Le Pen, ce nom de famille ne sera plus associé à la présidence du mouvement. La fille du fondateur a en effet annoncé qu'elle allait officiellement passer la main après 11 ans à ce poste. Un nouveau chapitre du parti, qualifié au second tour des deux dernières élections présidentielle, va donc s'ouvrir dans les mois à venir. Le calendrier et le mode de désignation du successeur de Marine Le Pen étant déjà actés, désormais, c'est une campagne interne qui débute pour tenter de prendre les rênes du parti. Qui deviendra le troisième président de l'histoire du Rassemblement national ?

Pourquoi Marine Le Pen cède-t-elle la présidence du RN ?

Arrivée à la tête de l'ex-FN en janvier 2011 après avoir été élue face à Bruno Gollnisch, Marine Le Pen va officiellement lâcher son poste de présidente du Rassemblement national. Depuis le 13 septembre 2021, elle a en effet déjà passé la main à Jordan Bardella, nommé président par intérim le temps de la campagne présidentielle. Depuis, la députée du Pas-de-Calais n'a pas repris son poste. Et ne le reprendra pas. Elle l'a en effet annoncé le 20 juin. "Je ne reprendrai pas la tête du RN. Je me concentrerai sur la présidence de ce très grand groupe", avait-elle justifié, faisant référence au groupe de 89 députés RN à l'Assemblée nationale, mission sur laquelle elle souhaite pleinement se concentrer.

Qui est candidat pour devenir président du RN ?

Si en 2011, l'arrivée de Marine Le Pen à la présidence du RN ne semblait souffrir d'aucun doute, la lutte sera-t-elle cette fois plus intense ? Pas si sûr. Le successeur naturel semble être Jordan Bardella, lui qui assure le rôle depuis près d'un an déjà, du haut de ses 26 ans. Présenté comme celui faisant l'unanimité auprès de la base militante, il semble en bonne voie pour s'installer définitivement dans ce costume.

S'il n'a pas officiellement déclaré sa candidature, Jordan Bardella pourrait faire face à un autre prétendant au poste : Louis Aliot. Le maire de Perpignan, ex-compagnon de Marine Le Pen, n'exclut pas la possibilité de se lancer lui aussi. La liste sera bientôt connue.

Le Rassemblement national a fixé le calendrier d'organisation du vote, dont David Rachline est chargé. Vendredi 29 juillet 2022 seront publiées les modalités de candidature pour la présidence. Les candidats ont jusqu'au vendredi 9 septembre pour recueillir des parrainages et se déclarer officiellement candidat. Dix jours plus tard, lundi 19 septembre, la liste officielle des candidats à la présidence sera dévoilée. Le vote débutera ensuite le vendredi 30 septembre et se clôturera le jeudi 3 novembre. Les résultats seront proclamés samedi 5 novembre.

Le futur président du Rassemblement national sera élu par les adhérents du parti. Le vote se fera uniquement par voix électronique. Le scrutin durera un mois, entre le 30 septembre et le 3 novembre.