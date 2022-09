Conseil national de la refondation : c'est quoi ? Qui y participe ?

CNR. Emmanuel Macron lancera le Conseil national de la refondation le 8 septembre depuis Marcoussis dans l'Essonne. Le projet doit rassembler les acteurs politique, économique, syndicaux et associatifs mais a eu du mal à convaincre. Qui y prendra part ?

Il était annoncé et le voilà : le Conseil national de la refondation sera lancé le 8 septembre par Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat tient à la mise en œuvre de sa nouvelle instance de dialogue entre politiques et représentants syndicaux et associatifs malgré le torrent de critiques qui a dévalé sur le projet depuis son annonce dans la presse locale, le 3 juin. Boudé par l'opposition et de nombreux syndicats, l'ouverture du CNR se fera dans un comité plus restreint que prévu. Une cinquantaine d'invités est attendue au centre national du rugby de Marcoussis (Essonne) dont la Première ministre Elisabeth Borne, appelée à être active au sein de la nouvelle assemblée, en plus de plusieurs membres du gouvernement.

Le lancement du Conseil national de la refondation sera peut-être l'occasion pour Emmanuel Macron de préciser les contours et les missions encore floues de ce nouvel organe politique. Il y a trois mois, le président de la République fraichement réélu présentait le CNR comme un outil de concertations essentiel à sa nouvelle méthode de gouvernance prônant des décisions non plus pensées au sommet de l'Etat mais définies sur le terrain auprès des citoyens et en lien avec les acteurs concernés. "Les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut (...). Paris doit être au service du terrain", déclarait alors Emmanuel Macron dans les médias. Pourtant les citoyens ne sont plus comptés parmi les membres du CNR à la demande de François Bayrou, patron du MoDem et nommé à la tête du CNR, note Le Point. Du fait seuls des "représentants associatifs, syndicaux et mutualistes" seront présents à l'ouverture du Conseil. Sans membres de l'opposition et sans citoyens qui reste-t-il occuper les bancs du CNR et qui a accepté de prendre part à l'initiative macroniste ?

Qui participe au Conseil national de la refondation ?

Le Conseil national de la refondation regroupe sans surprise les forces de la majorité : La République en Marche dont les membres sont des fervents défenseurs du projet et seront présents lors des discussions et le MoDem qui s'est allié à la majorité présidentielle dès 2017. La présence du parti politique n'est pas étonnante puisque son leader, François Bayrou, est en charge du secrétariat général de l'instance. Le parti philippiste Horizons sera aussi de la partie mais sans Edouard Philippe. Le maire du Havre en déplacement à Québec le 8 septembre dit vouloir laisser la place à une autre élue locale le représenter mais en coulisses les proches de l'ancien Premier ministre confient à Franceinfo qu'"Edouard Philippe ne croit absolument pas au CNR".

Toujours du côté politique, des élus locaux seront aussi parties prenantes au CNR notamment l'Association des maires de France (AMF), l'Assemblée des départements de France (ADF) et Régions de France. Les trois organisations avaient d'abord décliné l'invitation d'Emmanuel Macron avant de se raviser après un entretien avec le chef de l'Etat, le 5 septembre.

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) sera aussi de la partie pour "prendre sa part dans une refondation qu'il appelle depuis longtemps de ses vœux" selon les mots de son président Thierry Beaudet dans le Figaro. Seulement deux syndicats, la CFDT et la CFTC, ont répondu à l'invitation du CNR pour laisser une chance à la concertation mais sans se faire d'illusions. Enfin deux organisations économiques prendront places sur les bancs du nouveau conseil : le Medef et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).