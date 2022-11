"Retourne en Afrique" : l'injure raciste en vidéo, tollé et réactions à l'Assemblée

Le député RN Grégoire de Fournas a lancé une injure raciste à un collègue de La France insoumise en pleine séance de l'Assemblée nationale le 3 novembre. La séquence, filmée, a fait un tollé et suscité de vives réactions de toutes les forces politiques.

[Mis à jour le 4 novembre 2022 à 11h11] "Qu'ils retournent en Afrique" ou "Qu'il retourne en Afrique". Au pluriel ou au singulier la phrase jugée raciste a été lancée par le député du Rassemblement national (RN), Grégoire de Fournas, lors de la séance de Questions à l'Assemblée, le jeudi 3 novembre. Les propos ont choqué d'autant plus qu'ils semblent adressés ou ont tout du moins coupé l'élu de La France insoumise et d'origine congolaise, Carlos Martens Bilongo. Ce vendredi 4 novembre 2022, au lendemain du tollé suscité par la séquence filmée à l'Assemblée, les réactions sont encore nombreuses. L'élu de la 8ème circonscription du Val-d'Oise a indiqué au micro de RMC "attendre la sanction la plus lourde" contre Grégoire de Fournas à savoir l'exclusion du député RN de l'hémicycle. Incriminé, le parlementaire de l'extrême droite estime pour sa part être au cœur d'un procès médiatique illégitime et victime d'une "honteuse manipulation" visant à détourner ses propos. Devant la presse et dans un courrier adressé à Carlos Martens Bilongo et publié par BFMTV, Grégoire de Fournas assume en revanche sa phrase et assure que qu'elle faisait "référence au bateau et aux migrants" dont il était question dans le discours du député LFI et non à son collègue élu. Quelle que soit l'interprétation donnée au discours du député RN, toutes les forces politiques y voient une injure raciste et dénoncent des "propos intolérables" à l'instar d'Emmanuel Macron selon une déclaration relayée par Le Parisien.

La vidéo de l'injure raciste d'un député RN à l'Assemblée

La vidéo enregistrant l'injure raciste prononcée par l'élu du RN Grégoire de Fournas a fait polémique. L'extrait montre que durant sa question portant sur l'immigration clandestine, le député LFI Carlos Martens Bilongo a été coupé à deux reprises par son collègue d'extrême droite. La deuxième interpellation est celle qui a suscité la colère de l'Assemblée. "Retourne en Afrique" peut on entendre dans la vidéo sans savoir si la phrase discriminante est lancée à l'égard de l'élu d'origine congolaise ou des migrants dont il parle. Pas le temps de se poser la question et quelle que soit la réponse, elle n'enlève rien au caractère raciste du propos selon les députés de la gauche et de la majorité qui dans les secondes suivant la sortie de Grégoire de Fournas scandent "Dehors ! Dehors !"

L'agitation dans l'Assemblée nationale causée par l'injure raciste a contraint la présidente de la chambre basse du Parlement à suspendre la séance de quelques minutes, le temps de s'entretenir avec le député auteur des propos. A son retour, celle qui occupe le perchoir a annoncé la tenue en urgence d'une réunion du bureau ce vendredi 4 novembre à 14h30 pour se prononcer sur une éventuelle sanction".

Qui est le député à l'origine des propos racistes ?

Grégoire de Fournas a été élu député de la 5ème circonscription de Gironde lors des dernières élections législatives. Il est aussi membre de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, et rapporteur de la mission de suivi de l'application de la loi EGalim 2, visant à mieux protéger la rémunération des agriculteurs. Il est également élu municipal depuis 2020, et a siégé entre 2015 et 2021 au Conseil départemental de la Gironde. Encarté au RN depuis 2011, il s'est dans le passé fait connaître pour ses positions en faveur de la défense de la chasse, et a également milité contre l'installation d'un parc éolien dans la commune de Lesparre-Médoc, d'après les informations de Sud-Ouest. Le média Rue89 indique que Grégoire de Fournas a déjà créé la polémique dans le Médoc avec ses positions radicales "notamment contre l'accueil des jeunes mineurs non accompagnés", ainsi que pour "des accointances avec les franges les plus racistes et antisémites de son audience sur sa page Facebook".

Quelles sont les réactions à l'injure raciste prononcée à l'Assemblée ?

S'il est resté calme au sein de l'Assemblée, le député insoumis de la 8ème circonscription du Val-d'Oise, Carlos Martesn Bilongo, a dénoncé les propos de l'élu RN devant la presse : "Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français. On voit la vraie face du Rassemblement national. Me faire insulter, c'est totalement honteux". Ce vendredi sur l'antenne de BFMTV, l'élu assure qu'"il n'y a pas de doute" quant au fait qu'il était personnellement visé par l'injure de Grégoire de Fournas. Il ajoute que cette sortie montre "le vrai visage" du Rassemblement national.

Outre l'élu directement concerné par la phrase raciste, c'est toute la classe politique, en particulier la gauche et la majorité présidentielle, qui condamne la sortie du député et plus largement le Rassemblement national. La Nupes exige que l'exclusion du député soit prononcée. C'est aussi la question de la démission de Grégoire de Fournas qui se pose selon plusieurs politiques dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin invité de BFMTV ce vendredi. Une pétition mise en ligne par la majorité circule en ce sens depuis hier. Emmanuel Macron s'est dit pour sa part "heurté" par des "propos intolérables", selon des propos rapportés par son entourage et relayés dans Le Parisien.