VIDEO. "Retourne en Afrique", la phrase choc d'un député RN à l'Assemblée

Des injures racistes ont secoué l'Assemblée nationale ce jeudi 3 novembre 2022. Le député RN Grégoire de Fournas a lancé une phrase discriminante à l'élu LFI Carlos Martens Bilongo. Des sanctions à l'égard de l'élu sont exigées par les parlementaires.

[Mis à jour le 3 novembre à 18h41] "Retourne en Afrique !" Tels ont été les mots d'un député du Rassemblement national à l'égard de son collègue issu des rangs de La France insoumise, Carlos Martens Bilongo. Le député de la 8ème circonscription de Val-d'Oise était en train de se prononcer sur la question humanitaire de l'immigration clandestine quand la phrase raciste a été lancée à travers l'hémicycle, ce jeudi 3 novembre à 17 heures.

Le député francilien est resté calme face aux propos discriminants du député d'extrême droite Grégoire de Fournas, tandis que tous les parlementaires de gauche ont dénoncé la sortie de l'élu RN en répétant avec férocité "Dehors ! Dehors !" Face à l'agitation et la violence des propos, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a été contrainte de suspendre la séance pendant quelques minutes. Devant les journalistes, Carlos Martens Bilongo s'est alors exprimé en pointant du doigt l'idéologie de l'extrême droite : "Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français. On voit la vraie face du Rassemblement national. Me faire insulter, c'est totalement honteux. Je remercie tous les députés qui ont fait bloc avec moi". Le présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale a aussi réagi en faisant savoir qu'"une exclusion de plusieurs mois" sera demandée à l'encontre de Grégoire de Fournas.

Qui est le député à l'origine des propos racistes ?

L'auteur des propos racistes lancés au député du Val-d'Oise est difficilement identifiable dans la vidéo mais rapidement les journalistes parlementaires dont Nils Wilcke, ont fait savoir qu'il s'agit de Grégoire de Fournas, l'élu girondin de la 5ème circonscription. Après sa prise de parole sauvage et discriminante "on lui a demandé de partir, il a refusé" d'après un parlementaire du MoDem. Le député de Gironde est bien issu des rangs d'extrême droite et est connu pour ses liens avec "les franges les plus extrêmes du RN" note le journaliste sur Twitter.

Le Rassemblement national n'a pas tardé à s'expliquer sur l'affaire qui risque de faire du bruit en dehors des murs de l'Assemblée nationale. Selon le parti, Grégoire de Fournas a déclaré "qu'ils retournent en Afrique" non pas en s'adressant à l'élu insoumis Carlos Martens Bilongo mais en parlant des migrants qui gagnent l'Europe en bateau, sujet sur lequel s'exprimait le député francilien avant d'être coupé par le parlementaire d'extrême droite d'après les déclarations rapportées toujours par la journaliste Nina Jackowski. Du fait, le parti et l'auteur des propos racistes nient la nature discriminante du discours et l'élu mis en cause a fait savoir : "Je ne présenterai pas des excuses pour quelque chose que je n'ai pas fait". Au contraire, il assure que la gauche tente de "dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses".

Des sanctions après les propos racistes à l'Assemblée ?

Une fois la séance reprise à l'Assemblée, la présidente de la chambre basse Yaël Braun-Pivet a fait savoir que le bureau se réunira vendredi 4 novembre à 14h30 "pour se prononcer sur une éventuelle sanction à l'égard" du parlementaire encarté au RN. Une sanction est aussi exigée dans les rangs de la gauche, qui souhaite une expulsion de l'élu, et de la majorité. Stéphane Séjourné a notamment demandé "la démission sans délai" du Grégoire de Fournas tandis que la Première ministre a rappelé que "le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie" note Franceinfo.