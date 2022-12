DIRECT. Macron et Biden très complices, la visite d'État en direct

Jeudi 1er décembre, lors de sa visite officielle aux États-Unis, Emmanuel Macron a rencontré le président Joe Biden lors d'un rendez-vous solennel et décisif. Un dîner est organisé à la Maison-Blanche ce même jour.

En direct

Recevoir nos alertes live !

23:32 - Quelle est la suite du programme de la visite d'État d'Emmanuel Macron ? FIN DU DIRECT - Après s'être entretenu avec Joe Biden à la Maison Blanche, jeudi 1er décembre, Emmanuel Macron doit dîner avec le président américain dans la soirée. Vendredi, il poursuivra sa visite officielle aux États-Unis à la Nouvelle-Orléans, où il rencontrera des dirigeants de l'État, ainsi que la communauté francophone. Emmanuel Macron participera à un événement culturel puis rencontrera des entreprises locales impliquées dans la transition vers les énergies renouvelables.

22:25 - "Je suis prêt à parler à Poutine", déclare Joe Biden Lors d'une conférence de presse commune, jeudi 1er décembre, Emmanuel Macron et Joe Biden ont renouvelé leur soutien au peuple ukrainien, après la guerre déclenchée par la Russie. Cependant, le président des États-Unis a assuré : "Je suis prêt à parler à Poutine s'il cherche un moyen de mettre fin à la guerre. Il ne l'a pas encore fait." Durant cette même conférence, Emmanuel Macron avait, quant à lui, souligné qu'il ne "pousserait jamais les Ukrainiens à accepter un compromis qui serait inacceptable pour eux".

21:40 - "Je repars confiant", a estimé Emmanuel Macron Emmanuel Macron et Joe Biden ont aussi discuté à propos du protectionnisme économique des États-Unis. "La volonté du président Biden est de refaire ici une industrie forte et de sécuriser les solutions technologiques pour l'avenir. La France veut exactement la même chose pour elle-même", a assuré Emmanuel Macron, qui a applaudi la clarté et la sincérité des discussions. "Je repars confiant, mais aussi lucide sur ce qui est à faire du côté européen", a déclaré le président français. "Je suis confiant", a simplement ajouté Joe Biden.

20:47 - "Sachez que vous êtes mon ami", déclare Joe Biden à Emmanuel Macron Lors de sa visite officielle aux États-Unis, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Joe Biden. Après leur rencontre, les deux hommes ont tenu une conférence de presse, que Joe Biden a ouverte de la façon suivante : "Sachez que vous êtes mon ami, outre le fait que vous soyez le président d'un grand pays. Et nous partageons les mêmes valeurs", a-t-il adressé à Emmanuel Macron. Plus tard, le président français a répondu que ces sentiments étaient les mêmes : "Ce n'est pas simplement un dirigeant avec lequel nous partageons beaucoup de valeurs, beaucoup de combats. C'est un dirigeant avec lequel nous avons des discussions très franches et très directes, et respectueuses et engagées sur tous les sujets. C'est aussi devenu ami et je tenais à te remercier pour l'accueil qui nous est fait, l'honneur qui nous est fait", a affirmé Emmanuel Macron.

20:02 - Emmanuel Macron et Joe Biden réaffirment leur soutien à l'Ukraine Lors d'une conférence de presse commune, après leur entretien, jeudi 1er décembre, Emmanuel Macron et Joe Biden ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. "Le président Macron et moi-même sommes résolus à continuer de travailler pour demander des comptes à la Russie et pour atténuer les conséquences mondiales de la guerre de Poutine", a indiqué Joe Biden. "Nous continuerons de soutenir le peuple ukrainien", a-t-il ajouté. Le président français, qui a pris la parole après son homologue, a confirmé cette position : "Nous avons toujours été sur la même ligne : aider l'Ukraine à résister, ne rien céder à nos valeurs et aux principes de la charte des Nations unies. Éviter toute escalade incontrôlée dans ce conflit et acter que, au moment qui sera opportun, dans les conditions pour leur territoire qu'il revient aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens de décider, nous serons là pour aider à bâtir la paix."

19:15 - De quoi parlent Emmanuel Macron et Joe Biden ? En visite aux États-Unis pour trois jours, Emmanuel Macron s'entretient seul à seul avec le président Joe Biden, jeudi 1er décembre. Lors de cet échange, les deux chefs d'État vont parler de plusieurs sujets, dont celui de la crise énergétique, rapporte Franceinfo. En effet, le prix du gaz importé des États-Unis devrait être discuté, puisqu'une unité de gaz coûte 7 dollars aux Américains, contre 37 dollars pour les Européens.

18:31 - "Nos deux nations sont soeurs", affirme Emmanuel Macron "Nos deux nations sont sœurs dans leur combat pour la liberté", a assuré Emmanuel Macron, reçu à la Maison Blanche, jeudi 1er décembre. Avec le retour de la guerre en Europe, le président a ajouté : "Face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir redevenir frères d'armes". "Cet esprit de fraternité doit nous permettre de bâtir un agenda d'ambition et d'espoir, car nos deux pays ont la même foi dans la liberté, dans les valeurs démocratiques", a affirmé Emmanuel Macron.

16:24 - Un rendez-vous entre Biden et Macron Les politesses avec la réception en grande pompe au son de l'orchestre militaire, au milieu des drapeaux et devant un parterre d'invités désormais terminées après que Joe Biden et Emmanuel Macron se sont exprimés à la tribune, les deux présidents s'entretiennent désormais seul à seul pour un échange sous haute tension durant lequel de nombreux dossiers brulants seront évoqués. On fait le point ici. Ces dossiers chauds au centre de la rencontre Macron-Biden Emmanuel Macron est arrivé aux Etats-Unis pour une visite d'Etat de trois jours, jusqu'à vendredi. Avec Joe Biden, le président français doit aborder de nombreux dossiers chauds. Explications.

16:01 - Macron : "les États-Unis et la France sont les alliés les plus solides" Emmanuel Macron a pris la parole à la tribune, appelant à renforcer la coopération entre la France et les États-Unis : "Nos démocraties sont bousculées par les mêmes doutes : sur les capacités à être suffisamment forts et efficaces face aux urgences communes, aux défis climatique, sanitaire, géopolitique, technologique. Elles doutent parfois face au relativisme, aux discours de haine, aux fausses informations comme aux angoisses contemporaines. C'est la même détermination qui nous unit en ce jour et la même force d'armes. Nous devons ensemble trouver un chemin pour offrir un avenir possible à nos enfants, fait de prospérité, de justice et d'écologie. Nous devons ensemble œuvrer pour rebâtir l'unité de nos sociétés par le respect et la reconnaissance qui, seules, permettent d'éradiquer la haine. Nous devons ensemble tramer les nouveaux équilibres du monde pour faire advenir la paix, construire un partenariat renouvelé et plus équitable avec le sud. Nos frontières nouvelles sont là et pour parvenir à les atteindre, les États-Unis et la France sont les alliés les plus solides, car cette amitié est enracinée à travers les siècles."

15:24 - Les États-Unis et l'Union européenne "pas sur un pied d'égalité" selon Macron Avant sa venue à la Maison blanche, Emmanuel Macron a accordé une interview à la chaîne ABC. Dans celle-ci, le président de la France a jugé que les États-Unis et l'Union européenne "ne sont pas sur un pied d'égalité" à cause des subventions américaines prévues dans le grand plan climat de Joe Biden, qui favorisent les produits "made in USA". Il s'agira là d'un point crucial des discussions avec son homologue américain au cours de la journée.



15:15 - Tout est prêt à la Maison blanche Tout est prêt à la Maison blanche pour la venue d'Emmanuel Macron, et de sa compagne, Brigitte. Les hymnes nationaux vont retentir devant la résidence présidentielle américaine, ainsi que 21 coups de canon, avant un passage en revue des troupes.

15:02 - La presse américaine ne se bouscule pas autour de Macron Si depuis la France, la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis est très suivie par les médias, outre-Atlantique, la venue du président français ne suscite pas d'enthousiasme. Elle est même presque passée sous silence. Le New-York Times met simplement en avant sur sa page d'accueil une "rencontre dans un contexte de tensions transatlantiques croissantes", tandis que CNN est on ne peut plus factuel : "Macron se rend à la Maison blanche pour la première visite d'État de l'administration Biden." USA Today se contente d'un simple article pour évoquer "un dîner d'État alors que les États-Unis renouent avec la France." Pour le Washington Post, la visite de Macron passe bien après un dîner de Trump avec des "antisémites" selon le journal ou encore la sécheresse dans le Colorado.