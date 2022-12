Eva Kaili corrompue par le Qatar ? Un maintien en prison, 1,5 million d'euros saisi en liquide

Suspectée de "corruption" et de "blanchiment d'argent", l'eurodéputée Eva Kaili, chez qui des "sacs de billets" ont été retrouvés, a vu sa comparution reportée mercredi 13 décembre au 22 décembre prochain.

[Mis à jour le 14 décembre 2022 à 20h10] Un mouvement de grève en prison aura finalement eu raison de la comparution de l'eurodéputée grecque Eva Kaili mercredi 14 décembre. Son avocat André Risopoulos a indiqué dans l'après-midi qu'elle comparaîtrait finalement le 22 décembre prochain devant la justice belge. D'ici là, Eva Kaili restera donc derrière les barreaux. Pour rappel, l'eurodéputée est mise en cause dans un retentissant scandale de corruption présumée qui impliquerait le Qatar. Arrêtée le 9 décembre dernier, elle a été écrouée dimanche 11 décembre. Par l'intermédiaire d'un autre de ses avocats, Eva Kaili a clamé son innocence mardi 13 décembre.

"Sa position est qu'elle est innocente. Elle n'a rien à voir avec les pots-de-vin du Qatar", a ainsi déclaré Me Michalis Dimitrakopoulos, sur la chaîne privée grecque Open TV. Selon le juriste, dont La Tribune se fait l'écho, "seul [le] compagnon" d'Eva Kaili, avec qui elle vivait, pourrait fournir "des réponses sur l'existence de [l']argent" retrouvé. Car si Eva Kaili est en prison et n'a pas pu faire jouer son immunité parlementaire, c'est avant tout parce que les juges ont considéré qu'il s'agissait d'une situation de "flagrant délit". Et pour cause, des sacs de billets de banque, pour une valeur totale de 150 000 euros, ont été retrouvés à son domicile. Mais ce n'est pas tout. Dans cette affaire dite du Qatargate, 600 000 euros ont été saisis au domicile d'un autre suspect, l'ancien eurodéputé socialiste Panzeri. Le père d'Eva Kaili aurait également été surpris avec une valise dans laquelle se trouvaient 750 000 euros en liquide. En tout, ce serait donc plus d'1,5 million d'euros en cash qui aurait été découvert.

Qui est Eva Kaili ?

Eva Kaili n'est pas connue en France, mais il s'agit bien d'une personnalité très célèbre en Grèce. Dans son pays, cette jeune femme de 44 ans est une star, qui faisait récemment la une de certains magazines télé, pour avoir présenté des journaux télévisés pendant plusieurs années sur la chaîne Mega, jusqu'en 2007. Cette année-là, elle décide de s'engager en politique et devient à 29 ans élue députée de son pays, elle sera ensuite, en 2014 puis en 2019 élue au Parlement européen dans le groupe des Socialistes et Démocrates. Elle était depuis janvier vice-présidente du Parlement européen. Mais son avenir politique semble désormais très obscurci : arrêtée le 9 décembre par la police pour des suspicions de corruption et de blanchiment d'argent donc, elle est en prison depuis dimanche 11 décembre.

Quelles répercussions pour Eva Kaili ?

Samedi 10 décembre, Roberta Metsola avait annoncé la suspension de son mandat de vice-présidente du Parlement. Le lendemain, dimanche 11 décembre, Eva Kaili a finalement été arrêtée et écrouée pour "corruption" donc. Lundi 12 décembre en début de soirée, face aux eurodéputés, à Strasbourg, la présidente du Parlement Roberta Metsola a déclaré avoir "annoncé une conférence extraordinaire du Conseil des présidents pour lancer une procédure liée à l'article 21". Une procédure permettant de mettre fin au titre de vice-présidente d'Eva Kaili.

Roberta Metsola s'est par ailleurs montrée particulièrement ferme. "Il n'y aura pas d'impunité !" a-t-elle lancé, promettant "une enquête interne" et une réforme de la manière dont les lobbys peuvent agir, ainsi que "plus de transparence". "Nous allons lancer un processus de réforme pour voir qui a accès à nos locaux, comment ces organisations, ONG et personnes sont financées, quels liens ils entretiennent avec des pays tiers, nous demanderons plus de transparence sur les réunions avec des acteurs étrangers", a-t-elle très exactement déclaré.

L'affaire a également eu des répercussions en Grèce pour Eva Kaili. Ainsi, lundi 12 décembre au matin, l'Autorité grecque de lutte contre le blanchiment d'argent a indiqué que tous les avoirs d'Eva Kaili avaient été gelés. "Les comptes bancaires, les coffres, les sociétés et tout autre actif financier" sont concernés, a-t-il été précisé. À noter que la mesure s'applique aussi aux proches d'Eva Kaili.

Que sait-on sur les soupçons de corruption ?

Eva Kaili est suspectée d'avoir perçu de très importantes sommes d'argent pour prendre des positions politiques en faveur du Qatar. Une grande enquête judiciaire, menée par le juge Michel Claise, a mis au jour des éléments amenant à placé sous mandat d'arrêt quatre personnes, dont Eva Kaili, pour "organisation criminelle", "corruption" et "blanchiment d'argent". Le 9 décembre, le père d'Eva Kaili a été arrêté, ainsi que son compagnon italien, Francesco Giorgi, employé comme assistant parlementaire. Selon les informations du journal belge L'Echo, les magistrats de l'Office central de répression de la corruption (OCRC), en charge de l'enquête, mènent des investigations sur un probable vaste système de corruption visant à acheter la parole publique des personnalités politique de l'Union européenne, dans le but d'améliorer "l'image du pays dans l'opinion" publique et de "peser sur des dossiers-clés".

Si Eva Kaili est en prison, c'est car les juges ont considéré qu'une situation de "flagrant délit" empêchait l'élue de bénéficier de son immunité parlementaire. Samedi, des sacs d'argent liquide ont été saisis à son domicile. "Le montant total de la somme retrouvée est considéré comme étant à six chiffres", indique encore L'Echo, qui ajoute que "600 000 euros en cash avaient été retrouvés vendredi matin, au domicile d'un autre suspect", l'ex-député Antonio Panzeri.