Macron : "pas à sa place" avec Mbappé et les Bleus, les images du président omniprésent

Emmanuel Macron a longuement essayé de réconforter les Bleus après leur défaite face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde au Qatar, le dimanche 18 décembre 2022. Un rôle qui n'était pas le sien et qui a été très critiqué.

Il a été vu partout et le visage aussi fermé que celui des Bleus. Emmanuel Macron, présent dans les tribunes ce dimanche 18 décembre lors de la final de la Coupe du monde 2022 au Qatar a assisté déconfit à la défaite des Bleus face à l'Argentine. C'est avec cet air triste que le président de la République française que l'on sait animé par le ballon rond a rejoint sur la pelouse les joueurs de Didier Deschamps abattus par une défaite difficile à digérer après deux égalisation et une séance de tirs au but. Les images du chef de l'Etat tentant vainement de réconforter les Tricolores, et surtout Kylian Mbappé - homme du match côté français grâce à un triplé -, sont nombreuses : sur le terrain, sur le podium et même dans les vestiaires.

A plusieurs reprises, Emmanuel Macron a glissé des mots encourageants à l'oreille de l'attaquant de 24 ans sans réussir à obtenir un sourire du meilleur buteur du Mondial 2022. Et même devant la presse, le politique a fait l'éloge du joueur français : "Mbappé est un très grand joueur mais il est jeune, je lui ai dit qu'il n'avait que 24 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise : il a été meilleur buteur de cette Coupe, c'est un joueur extraordinaire, il a déjà gagné une Coupe du monde, il fait une finale." Mais dans son discours un peu décousu sous le coup de l'émotion, Emmanuel Macron a reconnu l'amertume de la défaite : "Je ne suis pas le meilleur pour raisonner ce soir les gens, car je suis au moins aussi triste que lui."

"J'ai vu des gens tellement tristes"

Emmanuel Macron a aussi pris quelques instants pour donner la mesure de la peine des joueurs de l'équipe de France à l'issue du match. "J'ai dit aux joueurs qu'ils nous avaient rendus très fiers et qu'à la fin, on a perdu un match de foot, on est passés à rien. C'est le sport. Mais j'ai vu des gens tellement tristes. C'est le sport aussi. Je félicite l'équipe d'Argentine, c'est un très grand peuple de sport, un très grand peuple de foot. Voilà, il y a des moments, on gagne des matchs mythiques, aux tirs au buts, on en a gagnés, on en a gagnés aussi. [...] Nous ça nous rend tristes, mais on peut être fiers de notre équipe, c'est très rare, en aillant gagné une Coupe, de revenir, d'aller en phase finale et de quasiment gagner".

Emmanuel Macron s'est donc rendu dans les vestiaires de l'équipe de France après les longues minutes passées sur le terrain de Lusail. Un moment pendant lequel le président de la République a rappelé aux joueurs qu'ils "nous ont rendus immensément fiers". "Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français, vous avez fait du grand football", a lancé le chef de l'Etat donnant l'impression de sortir de son rôle pour presque adopter celui d'entraîneur, à côté d'un Didier Deschamps au visage fermé et face aux joueurs éteints. Et le politique d'ajouter : "Les leçons vous les tirerez, il y aura sans doute des regrets après ce match mais [...] vous êtes une très grande équipe ! Donc voilà, ce soir, ça va être dur mais demain on repart à l'assaut parce que c'est comme ça qu'on les gagne."

Les consolations d'Emmanuel Macron insistantes et mal venues ?

Sur le terrain, sur le podium, dans les vestiaires et enfin devant la presse. Emmanuel Macron n'a loupé aucune occasion pour consoler les joueurs de l'équipe de France après la défaite lors de la séance de tirs au but. "Bravo à l'équipe de France pour son parcours et sa combativité dans cette Coupe du Monde. Vous avez fait vibrer la Nation et les supporters du monde entier", a d'ailleurs répété le chef de l'Etat sur Twitter, félicitant brièvement l'Argentine pour sa victoire. Le politique a préféré s'étendre longuement sur les exploits des Bleus : "On était très loin à la fin de la première période. C'est déjà arrivé, il y a eu des remontadas comme ça mais c'est très rare dans l'histoire du foot. On est remontés formidablement. C'est extraordinaire ce qu'a fait Mbappé mais toute l'équipe. On a retrouvé la faim. J'y ai immensément cru. Après on a fait un deuxième miracle en revenant de nulle part. Et on a eu la balle de match".

Les discours et les attentions d'Emmanuel Macron sont apparus insistants aux yeux des téléspectateurs et des internautes qui ont vu dans les tentatives du président de la République de réconforter les Bleus de la récupération politique ou une stratégie pour améliorer son image. D'autres estiment simplement que le chef de l'Etat en a trop fait et s'est immiscé au sein de l'équipe au moment où les joueurs auraient préféré rester entre eux dans l'intimité des vestiaires et de ceux qui ont manqué de peu un deuxième sacre consécutif en tant que champions du monde. Les internautes en veulent pour preuve le visage stoïque de Kylian Mbappé sur les images des accolades d'Emmanuel Macron vers l'attaquant français. "Kylian Mbappé est mal à l'aise avec l'approche forcée de Macron qui cherche juste à jouer de son image. Il n'y a pas d'échange, de réciprocité, d'émotions...", écrit un internaute dans un tweet repéré par La Voix du Nord. Didier Deschamps n'était pas plus démonstratif envers le président français, les sélectionneurs comme ses joueurs n'étaient pas d'humeur loquace.

Emmanuel Macron se serait donc trop montré après la finale de la Coupe du monde, du moins après une défaite. Mais d'autres internautes saluent au contraire la présence du chef de l'Etat auprès des joueurs même sans victoire à l'issue du match.

Emmanuel Macron sorti de son rôle et critiqué par l'opposition

Il n'y a pas qu'auprès des internautes et des amateurs de football que l'intrusion d'Emmanuel Macron dans la défaite des Bleus a été mal accueillie. C'est aussi toute la sphère politique, déjà très critique sur la Coupe du monde et la venue du chef de l'Etat au Qatar qui a vu d'un œil moqueur les discours et les accolades du président de la République. La scène était "ridicule" pour le député du Rassemblement national, Sébastien Chenu invité de LCI ce lundi 19 décembre qui a jugé que le chef de l'Etat "n'était pas [à] sa place" : "C'était un peu consternant de le voir, hier, essayer de s'accrocher comme un crampon à Mbappé." A gauche, c'est le malaise provoqué par l'impassibilité des joueurs secoués par 120 minutes de match et la défaite face aux approches d'Emmanuel Macron qui a été soulevé, notamment par l'écologiste Sandrine Rousseau. D'autres ont été plus cassants et sans réelle empathie pour les Bleus à l'instar de la députée LFI Manon Aubry qui a joué de le dérision sur Twitter : "T'en fais pas Kylian tu pourras bosser jusqu'à 65 ans et gagner plein d'autres coupes du monde !"