Jean Rottner : pourquoi quitte-t-il la présidence du Grand Est ?

Ce mardi 20 décembre, le président de la Région Grand Est, Jean Rottner, annonce démissionner de ses fonctions politiques d'ici à la fin de l'année. Il évoque dans un communiqué des "impératifs familiaux".

"J'ai décidé de quitter la vie publique." C'est par cette simple phrase accompagnée d'un communiqué tout en sobriété que Jean Rottner, le président LR de la Région Grand Est a annoncé démissionner de ses fonctions politiques ce mardi 20 décembre 2022. La nouvelle a de quoi surprendre venant de celui qui est à la tête de la Région depuis 2017 et après une réélection en 2021. Pourtant, il s'agit d'une décision "murement réfléchie" qui est animée par des "impératifs familiaux" sur lesquels l'homme politique ne s'étend pas plus.

Jean Rottner ne se contente pas de laisser les rênes de la Région Grand Est, dont l'intérim sera assuré par le premier vice-président Franck Leroy, fort de la confiance du Républicain, il annonce se retirer "de l'ensemble de [ses] mandats d'ici à la fin de l'année". Cela comprend donc son poste de premier adjoint à la mairie de Mulhouse où Michèle Lutz le remplace depuis 2017.

Un départ causé par des "impératifs familiaux"

Le départ de Jean Rottner est soudain et à effet quasi immédiat puisqu'annoncé le 20 décembre pour une mise en retrait effective avant la fin de l'année. C'est a priori la famille qui pousse l'homme politique et médecin urgentiste de formation à quitter ses fonction à la Région, mais il n'est pas précisé s'il s'agit de problèmes de santé subis par Jean Rottner ou un de ses proches. Une discrétion visiblement volontaire, le président de la Région Grand Est se contentant d'une phrase pour expliquer les raisons de sa démission dans son communiqué.

Jean Rottner quitte-t-il la politique à cause d'Eric Ciotti ?

La question peut se poser alors que la décision de Jean Rottner, membre des Républicains, intervient seulement dix jours après l'élection d'Eric Ciotti à la tête du parti de la droite. Le Monde écrit qu'avant que le député des Alpes-Maritimes n'accède à la présidence de LR, le possible départ du président de la Région Grand Est était évoqué. Les deux hommes n'évoluent pas sur la même ligne politique : Jean Rottner a plusieurs fois défendu le dialogue entre LR et la majorité présidentielle et plusieurs rumeurs l'annonçaient comme ministrable lors des remaniements. Pourtant l'homme politique et médecin n'a jamais franchi la barrière refusant une alliance avec la candidate LREM Brigitte Klinkert lors des élections régionales de 2021 et en prenant part à la campagne de Valérie Pécresse pendant la présidentielle de 2022. Il parait difficile de croire que c'est un changement du président de parti qui a poussé Jean Rottner à renoncer à ses fonctions politiques. Qui plus est, Jean Rottner quitte la politique mais n'a pas dit rendre sa carte au parti des Républicains.