Damien Abad : pourquoi a-t-il été placé en garde à vue ?

Damien Abad a été placé en garde à vue mercredi. Le député est accusé de tentative de viols.

Damien Abad a été placé en garde à vue, annonce LCI ce vendredi. Le député Renaissance, bref ministre des Solidarités après la réélection d'Emmanuel Macron, a été auditionné mercredi 7 juin 2023 à Paris, par la Brigade de répression de la délinquance aux personnes, dans le cadre des accusations de "tentative de viol" dont il fait l'objet. Il est ressorti libre et reste en attente d'une éventuelle mise en examen, comme l'a confié son entourage au Parisien.

S'il avait jusqu'ici échappé à la garde à vue en raison de son immunité parlementaire, le député de l'Ain avait demandé à ce que celle-ci soit levée, conformément à la requête formulée par justice, afin qu'il puisse "être entendu comme n'importe quel autre citoyen." Une requête à laquelle a accédé le bureau de l'Assemblée nationale et qui permet donc à l'enquête de prendre un nouveau tournant.

En 2022, une femme avait accusé l'élu de l'avoir violée lors d'une soirée en 2010. Devant les caméras ainsi que les enquêteurs, Damien Abad a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, mettant en avant sa maladie neuromusculaire qui l'empêche d'avoir toute sa motricité.

tout comprendre à l'affaire abad

Quatre femmes accusent le député Damien Abad de viol ou de tentative de viol, mais une seule a porté plainte contre lui auprès du parquet de Paris. Cette unique plainte a suffi à l'ouverture d'une enquête confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne et a poussé l'ancien et bref ministre de la Santé à la démission en juillet 2022.

Quelles sont les accusations de la plaignante contre Damien Abad ?

La plaignante qui accuse Damien Abad de tentative de viol s'est longuement confiée aux journalistes de RMC sur son expérience avec le député de l'Ain qui remonte, selon ses dires, en 2010. A l'époque, elle était militante au Nouveau centre et lui député européen et, surtouts président national des jeunes centristes et joualisait à se titre d'une forme d'autorité sur les militants.

Damien Abad aurait alors proposé à plusieurs reprises des rendez-vous à la jeune femme devenue parlementaire qui les aurait tous refusé, selon elle, sans renoncer pour autant à son engagement politique auprès du mis en cause. La tentative de viol serait intervenue plus tard à l'occasion d'une fête entre militants après que Damien Abad ait usé de méthode de "drague lourdes" et ait, peut-être, proposé un verre drogué à la jeune femme, d'après le récit de la témoin.

La femme qui se livre dans les colonnes de RMC est, à ce jour, la seule plaignante dans l'affaire Abad. Elle explique avoir vécu comme un "devoir" son dépôt de plainte après avoir réalisé que son expérience "n'était pas un fait isolé". "C'était mon devoir de porter plainte pour que ça cesse pour que les femmes aussi se méfient en sa présence parce que moi, jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse me faire ça. On n'imagine jamais qu'un homme veut vous violer ou qu'il va essayer de le faire ou qu'il va essayer de vous droguer", lance-t-elle.