Congrès du PS : dates, votes, enjeux... Olivier Faure inquiété par les résultats ?

Le Parti socialiste doit se choisir un nouveau patron les 12 et 19 janvier 2023 avant le Congrès prévu du 27 au 29 janvier à Marseille. Olivier Faure espère rempiler au poste de premier secrétaire, alors que deux voix concurrentes s'élèvent contre lui.

Quelle direction va prendre le Parti socialiste ? C'est la question à laquelle devront répondre les membres de la formation politique lors du 80ème Congrès du PS organisé du 27 au 29 janvier 2023 à Marseille. Mais un autre événement précédant le Congrès jouera également un rôle déterminant dans la ligne politique du parti de gauche : l'élection du nouveau premier secrétaire, comprenez du patron du parti à la rose, les 12 et 19 janvier.

Olivier Faure qui mène le PS depuis son élection en 2018 et sa réélection en 2021 espère remporter une nouvelle fois le scrutin et la confiance des adhérents socialistes. Problème : le parti en perte de vitesse depuis 2017 est remué par des disputes internes et plusieurs voix dissidentes font entendre leur souhait de prendre les commandes. Face au leader du PS, deux candidats ont déposé des textes d'orientation : Hélène Geoffroy, la maire de Vaulx-en-Velin (Rhône), et Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen (Seine-Maritime). Si la popularité du premier secrétaire sortant semble supplanter celle de ses adversaires, les deux candidats concurrents peuvent s'appuyer des soutiens de poids, l'attrait de la nouveauté en plus de défendre corps et âme une gauche socialiste différente de celle en place depuis cinq ans.

Qui sont les candidats pour prendre la tête du PS ?

Au sein du PS, les lignes défendues par les adhérents sont nombreuses et forment autant de branches du parti à la rose. A l'approche du Congrès, sept textes d'orientation ont été rédigés, mais de ces sept lignes seules trois se sont distinguées et ont proposé un candidat pour reprendre la tête de la formation politique. Et, sans surprise, le pouvoir en place au sein du PS, représenté par Olivier Faure, a obtenu le soutien des quatre "motions" restées en retrait : celle de Johanna Rolland, maire de Nantes et directrice de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo, celle de Laurent Baumel, placé sur l'aile gauche du PS, celle du maire des Ulis (Essonne) Clovis Cassan aux accents militants et la motion féministe de Fatima Yadani. Les candidats toujours en lice sont donc :

Olivier Faure : premier secrétaire du Parti socialiste depuis 2018, l'homme de 54 ans a rejoint les rangs du PS alors qu'il avait 16 ans et a progressivement gravi les échelons. Il est député de Seine-et-Marne et membre de la direction du parti depuis juillet 2012. Si depuis son élection à la tête du PS, Olivier Faure a fait l'unanimité, en 2022 le leader politique a divisé la gauche en acceptant de s'allier à La France insoumise (LFI) pour former la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) en vue des législatives. Le premier secrétaire du PS est depuis accusé de "subordination" par les cadres du parti qui dénoncent une "reddition" et un effacement du PS derrière le discours trop radical de LFI. Pourtant, le patron des socialistes soutient que cette alliance était le seul moyen pour le PS de conserver du poids à l'Assemblée nationale.

: maire de Vaulx-en-Velin et vice-présidente de la Métropole de Lyon (Rhône), cette militante socialiste a aussi un temps occupé la fonction de députée (2012 à 2016) et celle de secrétaire d'Etat pendant un an sous le mandat de François Hollande. Déjà candidate contre Olivier Faure pour prendre la tête du parti lors du Congrès du PS en 2021, Hélène Geoffroy retente sa chance et défend une ligne opposée à celle du premier secrétaire actuel et à la Nupes. Elle fait d'ailleurs partie des cadres à voir la fin du PS dans cette large alliance des forces de la gauche. Soutenue par de nombreux élus de terrain, la candidate est considérée comme la représentante de l'aile droite du parti, une position qu'elle réfute. Nicolas Mayer-Rossignol : il est le maire de Rouen et le président de la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime). Ce cadre du PS est entré en politique en travaillant auprès de Laurent Fabius à partir de 2008 à l'agglomération de Rouen et s'est engagé pour la Région tour à tour en tant que conseiller ou président de Région. Il a aussi servi Laurent Fabius au ministère des Affaires étrangères jusqu'en 2013. Lors de l'élection présidentielle de 2022, Nicolas Mayer-Rossignol a pris part à la campagne d'Anne Hidalgo et sa candidature à la tête du PS profite cette fois du soutien de la maire de Paris, mais aussi de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et de l'association Région de France. Comme cette dernière, le candidat ne reconnaît pas la place du PS au sein de la Nupes et défend une "troisième voie" entre Faure et Geoffroy. Son credo ? Être ni pour ni contre la Nupes et réformer une "gauche sociale-démocrate, républicaine, humaniste et écologique".

Que disent les sondages sur l'élection du patron du PS ?

Les sondages sur les chances de gagner des trois candidats en course pour s'installer à la tête du PS sont très rares. Et un seul prétendant avance des ambitions chiffrées : Olivier Faure. Le premier secrétaire général candidat à sa succession et ses proches ne font pas dans la fausse modestie et vise "au moins [les] 50% seuls au premier tour", rapportait Libération le 18 novembre. De quoi s'offrir la victoire sans passer par le duel du second tour. Un objectif qu'ils juge "atteignable même si ce ne sera pas si facile". Auprès de Public Sénat, en novembre également, le camp d'Olivier Faure affichait moins d'assurance, mais restait confiant sur ses chances de l'emporter. "Un congrès, ce n'est par essence jamais joué, ni gagné d'avance après, il faut regarder de manière factuelle et objective : on a 59 premiers fédéraux départementaux sur 100 qui nous soutiennent, notre texte a été signé par plus de 3000 militants. On a des représentants dans l'ensemble des départements, on est quand même plutôt bien organisés", détaillait le porte-parole du PS, Pierre Jouvet.

Qui vote pour élire le dirigeant du PS ?

L'élection étant déterminante pour l'avenir du PS, seuls les adhérents du parti sont invités à participer au scrutin qui aura lieu les 12 et 19 janvier 2023. Au total, entre 20 000 et 23 000 personnes encartées, selon les chiffres de la direction du parti, peuvent s'exprimer en faveur d'un des trois candidats en lice pour prendre la direction du parti à la rose. Tous ces adhérents peuvent consulter les textes d'orientation, lignes politiques qu'entendent défendre Oliver Faure, Hélène Geoffroy et Nicolas Mayer-Rossignol une fois élu numéro 1 du parti, depuis le 26 novembre. Voilà donc plusieurs semaines que certains réfléchissent au tournant à donner au parti historique de la gauche. Un nouveau vent qui soufflera dès le 27 janvier, date d'ouverture du Congrès du PS en présence du nouveau premier secrétaire.

Quels sont les enjeux du Congrès du PS ?

L'élection du leader du parti ne se tient pas durant le Congrès du PS mais en amont car la réunion doit marquer le pas du changement dès son premier jour, poussé par le nouveau patron de la formation politique. Mais si le scrutin précède le Congrès, l'événement de fin janvier recouvre d'autres enjeux tout aussi importants et cette année la Nupes ainsi que son père putatif, Jean-Luc Mélenchon risquent d'être au cœur des discussions. La question sera de savoir si, oui ou non, le PS sort plus fort de cette alliance ou au contraire perd de son poids aux côtés des discours radicaux de LFI et des pensées écologistes ou communistes.

Sans grande élection dans le viseur pour l'année 2023, la direction et les membres du parti s'avancent déjà pour les rendez-vous des prochaines années pour redonner de la force au parti qui accuse une perte de vitesse indéniable avec des scores de 6,4% et 1,7% lors des présidentielles de 2017 et 2022. Pour obtenir de meilleurs résultats en 2027, la bataille sera longue et passera par une reconquête du terrain qui ne pourra s'articuler sans plan d'attaque clairement établi.