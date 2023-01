Adrien Quatennens : son retour à l'Assemblée repoussé ?

Après sa condamnation mi-décembre, le député du Nord Adrien Quatennens avait indiqué vouloir revenir à l'Assemblée début 2023. Mais selon les informations du Figaro, des soucis de santé pourraient changer la donne.

[Mis à jour le 4 janvier 2023 à 19h55] Le retour d'Adrien Quatennens sur les bancs de l'Assemblée nationale, espéré pour le début d'année par le député du Nord lui-même, serait compromis. C'est en tout cas ce que rapporte ce mercredi 4 janvier 2023 Le Figaro. D'après le quotidien, Adrien Quatennens envisagerait en effet de repousser son grand retour "d'au moins une dizaine de jours supplémentaires". "Quelques soucis de santé tout juste décelés, nécessitant des examens complémentaires" sont évoqués par son avocat Me Jade Dousselin, dont Le Figaro se fait l'écho. Le quotidien indique que lesdits examens complémentaires sont prévus la semaine du 9 janvier et que leurs résultats pèseront sur le choix de la date de retour d'Adrien Quatennens dans l'hémicycle.

"Je reviendrai vraisemblablement dès le mois de janvier à la reprise des travaux parlementaires", avait initialement annoncé mercredi 14 décembre le député du Nord, au micro de BFM TV, au lendemain de sa condamnation pour violences conjugales et sa radiation temporaire du groupe La France insoumise. Pour rappel, Adrien Quatennens a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour "violences sans incapacité commises par conjoint" entre octobre et décembre 2021 et pour "envoi régulier et malveillant de messages", entre août et septembre 2022 . Le député du Nord avait publiquement reconnu, dans un communiqué, avoir "donné une glifle" à son épouse, avec qui il est en procédure de divorce. En décembre dernier, Adrien Quatennens a également été condamné à verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral à son épouse.