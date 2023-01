Quelle réforme des retraites ? LFI, RN, PS, EELV... Les propositions de l'opposition

Face au projet du gouvernement pour réformer les régimes de retraites, les partis d'opposition ont tous formulé des contre-propositions.

Une réforme des retraites "vitale et indispensable" pour certains, "injuste et brutale pour d'autres". Il va sans dire que le projet de loi défendu par Emmanuel Macron depuis sa réélection divise la classe politique, il a même l'effet d'un séisme auprès de l'opposition. La majorité présidentielle peut seulement compter sur le parti des Républicains, favorable depuis des années à un report de l'âge légal de départ à la retraite, pour voter avec elle l'adoption de la réforme. En face, toutes les forces politiques veulent s'opposer à l'entrée en vigueur du texte qu'elles jugent déséquilibré et trop radical. Que reprochent-elles à la réforme des retraites et que proposent-elles à la place ?

LR prêt à voter la réforme des retraites sous conditions

Avec la réforme des retraites, le parti des Républicains voit l'occasion de faire adopter des mesures qu'il défend depuis des années. Déjà en 2010, le report de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans venait d'eux et depuis plusieurs années, le Sénat vote systématiquement pour repousser encore de deux ans les départs en retraite. Il parait dès lors évident que la droite traditionnelle soutient le projet du gouvernement, du moins sur les grandes lignes. Mais les Républicains savent que leurs votes sont indispensables à la majorité pour adopter la réforme sans passer par le 49.3 et susciter la colère des Français par un passage en force. Ainsi, ils entendent jouer de leur atout pour pousser l'exécutif à des concessions et remodeler à leur goût la réforme des retraites. Lors des négociations avec la Première ministre, Eric Ciotti, Olivier Marleix et Bruno Retailleau - respectivement président LR, et chefs de groupe LR à l'Assemblée et au Sénat - ont tenté d'imposer leurs idées notamment la revalorisation des "petites retraites au niveau du Smic" là le gouvernement prévoit une pension minimum équivalente à 85% du Smic.

LR milite aussi pour la fin des régimes spéciaux jugeant que pour une réforme juste, tous les travailleurs doivent être logés à la même enseigne. Un point vers lequel converge aussi la majorité présidentielle.

A gauche, la Nupes unanimement contre la réforme des retraites

La réforme des retraites révulse les partis politiques de gauche. Tous fustigent tour à tour un texte "brutal", "profondément injuste", "cruel" ou encore "archaïque" au lendemain de sa présentation par Elisabeth Borne, le 10 janvier. Les quatre partis politiques constitutifs de la Nupes ont d'ailleurs indiqué prendre part à la journée de mobilisation contre la réforme initiée par l'union des syndicats le 19 janvier. Certains comme les élus de LFI prévoient même d'organiser leur propre mouvement contestataire.

La France insoumise (LFI) : le maître à penser de LFI, Jean-Luc Mélenchon, qualifie de "grave régression sociale" la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et dans son sillage les élus de la gauche radicale dénoncent la "brutalité" de la mesure. Le parti défend une toute autre gestion des retraites et souhaite plus tôt abaisser l'âgé légal de la retraite avec un retour à 60 ans plutôt qu'un report à 64 ans. Derrière cette position l'argument de l'ancien député selon lequel "pour vivre plus longtemps dans des conditions dignes et en bonne santé, il faut pouvoir s'arrêter de travailler suffisamment tôt". En plus de baisser l'âge de la retraite, l'insoumis aimerait abaisser le nombre d'annuités de 43 à 40. Enfin, il faudrait selon lui revaloriser le montant des pensions de retrait au niveau du Smic, soit 1200 euros, et indexer les retraites sur les salaires. C'est là une politique coûteuse estimée à plus de 70 milliards d'euros par an qui serait, toujours d'après Jean-Luc Mélenchon, financée par l'augmentation du taux de cotisation vieillesse et de nouvelles contributions prises sur les "revenus d'intéressement, de participation, d'épargne salariale, ainsi que les revenus financiers des entreprises".

Le Parti socialiste (PS)

Europe-écologie-Les Verts (EELV)

Le Parti communiste français (PCF) : la vision des retraites pour les communistes c'est le départ à 60 ans et à taux plein. Une position diamétralement opposée à celle d'Emmanuel Macron et justifiée par l'analyse faite par le PCF en 2021 : "Les dépenses de retraites ont été revues à la baisse, [...] les études indiquent qu'elles sont aujourd'hui autour de 13,7 %. La nuance (- 0,3) est importante, d'autant que les trajectoires indiquent que la part des retraites dans le PIB continuera de baisser dans les années à venir."

Le RN décidé à faire bloc contre la réforme des retraites

Si la gauche fait front commun et appelle à "rejoindre l'intersyndicale" pour combattre la réforme des retraites, elle n'est pas la seule. De l'autre côté de l'échiquier politique, à l'extrême droite, le Rassemblement national est aussi farouchement opposé à la vision du gouvernement. Côté âge, le projet de Marine Le Pen consiste a laissé l'âge de départ à la retraite à 62 ans et de permettre un départ "progressif" dès 60 ans aux actifs ayant commencé à travailler avant 20 ans. Un projet qui coûte 9,6 milliards d'euros selon la patronne du RN et qui pourrait être financé en grande partie par des économiques sur les dépenses liées à l'assurance-chômage et l'assurance-maladie. Mais après vérification des calculs par l'Institut Montaigne, le coût de cette mesure est plutôt estimé à 26 milliards d'euros.