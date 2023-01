Article 47.1 : c'est quoi ? Peut-il être utilisé pour la réforme des retraites ?

La réforme des retraites est présentée par Elisabeth Borne ce mardi 10 janvier avant d'être ajoutée aux débats parlementaires. L'exécutif dispose d'un outil pour faire passer le texte malgré l'opposition des élus : l'article 47.1 de la Constitution.

La Première ministre Elisabeth Borne a terminé une longue bataille à l'Assemblée nationale pour l'adoption du projet de loi de finances. Un combat à armes inégales et remporté après 10 recours à l'article 49.3 de la Constitution. La cheffe du gouvernement repart au front ce mardi 10 janvier pour un texte qui sera encore plus difficile à défendre : la réforme des retraites. Cette fois pas de 49.3, mais la possibilité de faire appel à l'article 47.1 du même texte fondateur. Si les modalités diffèrent quelque peu, l'article 47.1 de la Constitution permet également le passage en force d'un projet de loi au Parlement. Reste que les parlementaires peuvent plus facilement contourner les conditions de la mise en application de l'article qui figure certainement déjà dans l'arsenal et les solutions stratégiques de l'exécutif. Quel est cet outil parlementaire et que permet-il ?

Qu'est-ce que l'article 47.1 de la Constitution ?

L'article 47.1 de la Constitution tient en quelques lignes et porte sur le vote des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Il impose des délais aux deux assemblées constitutives du Parlement pour statuer une première fois sur le texte avant de procéder aux modifications du projet de loi et aux allers-retours traditionnels entre l'Assemblée nationale et le Sénat : "Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45."

La particularité qui revêt tout l'intérêt de l'article 47.1 est précisée dans la suite du texte : "Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance." Il faut comprendre qu'au bout de cinquante jours sans avis du Parlement, le texte soumis aux députés et aux sénateurs peut finalement passer en force sans que l'avis des élus soit nécessaire.

Pourquoi l'article 47.1 peut-il être utilisé pour la réforme des retraites ?

La réforme des retraites entre bien dans le champ de l'article 47.1 de la Constitution, car c'est bien la sécurité sociale qui est chargée du versement des pensions de retraite par le biais de l'Assurance retraite. Cette assurance qui regroupe la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et son réseau régional (Carsat, CGSS, CSS) s'occupe du calcul des pensions et de leur allocation. Il n'en faut pas plus au gouvernement pour justifier le recours à l'outil constitutionnel au Parlement. Reste que l'usage du texte est conditionné aux délais de réponse des élus. Les députés et les sénateurs auront donc 50 jours, ou plutôt 50 séances parlementaires, pour s'exprimer sur la réforme des retraites.

La réforme des retraites a-t-elle besoin du 47.1 pour être adoptée ?

C'est un long débat et surtout une longue bataille qui se prépare sur les bancs du Parlement. Si ce mardi 10 janvier, la Première ministre présente (enfin) les détails de la réforme des retraites qui fait tant polémique, le texte doit ensuite passer entre les mains des députés et des sénateurs pour être adopté. A la chambre haute, à majorité de droite, le gouvernement ne devrait pas rencontrer trop de résistance, mais à l'Assemblée nationale l'affaire est toute autre. Les forces de la Nupes à gauche et celles du Rassemblement national à l'extrême droite peuvent faire bloc contre le texte. La majorité présidentielle qui soutient la réforme peut toutefois compter sur le possible vote des Républicains, favorables à un report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. La réforme des retraites a donc des chances d'être adoptée par la voie la plus commune, mais le chemin détourné du 47.1 reste une option à envisager.