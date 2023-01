Manifestations contre la réforme des retraites le 19 janvier : qui dans la rue ?

L'union des principaux syndicats organise la mobilisation contre la réforme des retraites appelle à une première journée de grève et de manifestations le 19 janvier 2023. L'événement doit réunir travailleurs, syndicats et politiques opposés au projet de loi.

L'opposition à la réforme des retraites est déjà en ordre de bataille. Alors que la Première ministre a présenté le projet de loi dans l'après-midi du 10 janvier, le soir même les syndicats ont annoncé la tenue d'une première manifestation contre la réforme le jeudi 19 janvier 2023. Cette journée de grève et de manifestations doit être "le départ d'une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée", appelle dans son communiqué l'intersyndicale qui réunit huit organisations (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Individuellement, les secrétaires généraux et les présidents des syndicats ont encore insisté sur l'importance de mener le combat pour que la réforme qu'ils jugent injustes "n'entre pas en vigueur".

Pourquoi une manifestation contre la réforme des retraites le 19 janvier ?

La date de la journée de manifestations et de grève annoncée par les syndicats leur laisse une semaine pour organiser les mobilisations. Pour autant, le mouvement de contestation amorcé depuis plusieurs semaines se reconcentre rapidement sur la lutte contre la réforme des retraites et pour cause : les syndicats veulent être les initiateurs de la fronde et ne pas laisser l'opportunité aux partis politiques d'endosser ce rôle. "Je crois que les partis de gauche seraient inspirés de nous laisser gérer la mobilisation sociale. C'est aux organisations syndicales de donner le 'la' et le coup d'envoi de la mobilisation", prévenait le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, le 6 janvier dans Le Parisien. Un message à peine voilé à l'attention de La France insoumise (LFI) qui organise sa "marche pour les retraites" le 21 janvier.

C'est aussi parce que l'intersyndicale est au fait de la volonté de l'exécutif de faire adopter sa réforme en l'espace de quelques mois pour une entrée en vigueur prévue à l'été 2023 que l'opposition s'organise à vitesse grand V. "L'objectif est bien de démarrer [les mobilisations] le plus vite possible, car nous savons que le gouvernement souhaitera aller très vite en escamotant au passage le débat nécessaire au Parlement", a d'ailleurs confié Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT au Télégramme.

Qui est appelé à manifester le 19 janvier ?

Avec un appel à la grève et aux manifestations commun aux huit principaux syndicats et aux cinq organisations de jeunesse, ce sont bien tous les travailleurs, ou du moins une majorité d'entre eux, qui sont invités à descendre dans les rues pour dénoncer la réforme des retraites. L'ensemble des secteurs est aussi concerné et ceux visés par la suppression des régimes spéciaux d'autant plus.

Outre les salariés et les syndicats, les politiques sont aussi conviés à prendre part à la mobilisation par les représentants syndicaux comme Laurent Berger, patron de la CFDT qui a appelé les partis politiques "à se mobiliser le 19 janvier" sans toutefois récupérer les mobilisations à leur compte. Ce sont bien les voix des actifs, premiers affectés par la réforme des retraites, qui doivent être entendues. Et les politiques ont pour beaucoup déjà répondu présent, surtout dans les rangs de la Nupes. LFI qui prévoit une autre manifestation dans la foulée soutient "massivement" le mouvement selon plusieurs députés, tout comme le PS qui s'est exprimé par la voix de son porte-parole Pierre Jouet. Du côté des communistes et des écologistes, on promet d'être dans les cortèges du 19 janvier : "Tous mobilisés dans la rue" a tweeté le patron des communistes Fabien Roussel tandis que la secrétaire nationale d'EELV Marine Tondelier a fait savoir que "[ses] baskets sont prêtes".